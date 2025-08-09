Tiêu hủy hơn 100 tấn heo sữa bốc mùi

Gia LaiLực lượng chức năng phát hiện hơn 100 tấn heo sữa, heo quay trong kho đông lạnh đã chuyển màu, bốc mùi, không rõ nguồn gốc, trị giá hơn 18 tỷ đồng.

Ngày 9/8, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp cơ quan chức năng tiêu hủy số hàng vi phạm. Trước đó một ngày, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Lê Văn Hướng (xã Hoài Ân), phát hiện kho đông lạnh chứa heo sữa và heo quay thu mua từ nhiều nguồn, được đóng gói vào bao nilon và bảo quản để bán dần.

Hơn 100 tấn thịt heo bốc mùi bị phát hiện. Ảnh: Ngọc Oanh

Toàn bộ hàng không có chứng từ chứng minh nguồn gốc, không ghi sổ theo dõi, trên bao bì không thể hiện xuất xứ. Tổng số hơn 100.000 kg sản phẩm đều có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi, trên bề mặt nổi đốm ở tai, đuôi, chân, bụng và ngực.

Theo Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực I tỉnh Gia Lai, số hàng có nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây hại cho vật nuôi, cây trồng và môi trường nên phải tiêu hủy.

Trần Hóa