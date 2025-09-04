Tiêu hủy gần 650.000 con heo vì dịch tả châu Phi

Cả nước ghi nhận hơn 1.100 ổ dịch tả heo châu Phi trong tháng 8, nâng tổng cộng lên 1.780 và buộc tiêu hủy gần 650.000 con.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm đến nay dịch tả heo châu Phi bùng phát mạnh và xuất hiện 34/34 tỉnh, thành phố, với tổng cộng 1.780 ổ dịch. Số heo buộc tiêu hủy từ đầu năm đến nay do dịch bệnh là 648.000 con.

Cục Thú y cho biết dịch bùng phát chủ yếu ở các hộ và cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, nơi điều kiện an toàn sinh học chưa đảm bảo. Việc khử trùng, cách ly và kiểm soát người, phương tiện ra vào chuồng trại còn hạn chế. Thời tiết giao mùa, mưa nhiều, độ ẩm cao cũng làm giảm hiệu quả tiêu độc, tạo môi trường thuận lợi cho virus tồn tại và lây lan. Ngoài ra, cơ quan thú y ghi nhận sự xuất hiện của chủng virus mới có độc lực cao hơn, khiến dịch khó kiểm soát.

Dù dịch lan rộng, tổng đàn heo cả nước cuối tháng 8 vẫn tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tâm lý e ngại dịch bệnh khiến sức mua giảm, kéo giá heo hơi xuống.

Tại miền Bắc, thịt heo hơi giảm hơn 7.000 đồng, còn 53.000-56.000 đồng một kg. Ở miền Trung - Tây Nguyên, giá dao động 51.000-56.000 đồng, hạ khoảng 6.600 đồng. Tương tự, mỗi kg heo hơi tại miền Nam giảm gần 4.000 đồng, xuống 56.000-58.000 đồng.

Heo bị dịch tả heo châu Phi ở Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Chơn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục đẩy mạnh giám sát chủ động dịch bệnh, giải trình tự gene để cảnh báo sớm biến chủng virus. Bộ cũng hướng dẫn, hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp xây dựng vùng an toàn dịch bệnh theo chuẩn Việt Nam và Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH), nhằm duy trì ổn định sản xuất.

Trái ngược với heo, giá gà thịt các loại đồng loạt tăng trong tháng 8. Gà thịt lông màu tại miền Bắc tăng gần 8.000 đồng, lên 61.000 đồng một kg; miền Trung tăng hơn 7.000 đồng, đạt 60.500 đồng; miền Nam tăng nhẹ lên 61.000 đồng.

Gà công nghiệp cũng tăng 1.000-10.000 đồng ở cả ba miền, dao động 33.000-34.000 đồng một kg. Sức mua thịt gia cầm tăng mạnh khi nhiều người tiêu dùng chuyển sang thay thế thịt heo bằng gà do lo ngại dịch bệnh.

Thi Hà