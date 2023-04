Tiểu hành tinh lớn hơn tháp Eiffel sắp sượt qua Trái Đất

Tiểu hành tinh 2006 HV5 dự kiến bay qua sát Trái Đất với tốc độ khoảng 62.600 km/h ngày 26/4, gấp khoảng 22 lần tốc độ đạn bắn.

Mô phỏng tiểu hành tinh bay qua gần Trái Đất. Ảnh: iStock

2006 HV5 có đường kính khoảng 400 m, trong khi chiều cao của tháp Eiffel là khoảng 300 m. Tiểu hành tinh này sẽ tới cách Trái Đất xa gấp 6,3 lần Mặt Trăng, tương đương 2,4 triệu km, theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Vật thể Gần Trái đất (CNEOS) thuộc NASA. Khoảng cách này nghe có vẻ rất lớn, nhưng thực chất vẫn gần nếu xét trong không gian. Hành tinh láng giềng gần nhất của Trái Đất, sao Kim, cách xa tới 61 triệu km.

Tiểu hành tinh là những khối đá còn sót lại từ quá trình hình thành hệ Mặt Trời hàng tỷ năm trước. Phần lớn các tiểu hành tinh nằm trong vành đai tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau, nhỏ nhất chỉ khoảng 9 m và lớn nhất lên tới hàng trăm km. Các tiểu hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt Trời là Ceres với đường kính 945 km và Vesta với đường kính 530 km.

Các tiểu hành tinh rời khỏi vành đai của chúng, bay qua gần Trái Đất và các hành tinh khác vì nhiều lý do. "Chúng tôi tin rằng chúng hình thành trong vành đai tiểu hành tinh và bị đẩy ra ngoài do va chạm (trong trường hợp này, tiểu hành tinh là mảnh vỡ từ một tiểu hành tinh lớn hơn bị va chạm), hoặc quỹ đạo của chúng bị mất ổn định do hiện tượng cộng hưởng quỹ đạo của sao Mộc trong vành đai", Franck Marchis, nhà thiên văn học hành tinh cấp cao tại Viện SETI, giải thích.

2006 HV5 là một trong số hơn 31.000 vật thể gần Trái Đất (NEO) mà các nhà khoa học đã nhận diện đến nay. NEO được định nghĩa là các vật thể thiên văn bay qua cách quỹ đạo Trái Đất trong khoảng 48 triệu km. Chúng sẽ được xếp vào nhóm "có khả năng gây nguy hiểm" nếu tới cách quỹ đạo Trái Đất trong khoảng 7,4 triệu km và có đường kính hơn 140 m.

Đến nay, NASA đã xác định được khoảng 2.300 vật thể có khả năng gây nguy hiểm. Tuy nhiên, 2006 HV5 rất khó có khả năng va chạm với Trái Đất mà sẽ chỉ bay ngang qua.

Thu Thảo (Theo Newsweek)