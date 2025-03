Tiểu hành tinh khổng lồ bay gần Trái Đất nhất 100 năm

Các nhà nghiên cứu đang theo dõi sát sao tiểu hành tinh 2014TN17 rộng 165 m vào khoảng 7h30 ngày 26/3 (18h30 cùng ngày giờ Hà Nội), sẽ bay cách Trái Đất 5,1 triệu km.

Mô phỏng một tiểu hành tinh lao về phía Trái Đất. Ảnh: Live Science

Thiên thể 2014 TN17 đủ lớn để xóa sổ một thành phố nhưng không gây nguy hiểm cho Trái Đất khi bay qua hành tinh vào ngày 26/3, theo Live Science. Các nhà nghiên cứu sẽ theo dõi nó cẩn thận trong suốt quá trình bay gần.

Tiểu hành tinh lớn cỡ kim tự tháp sẽ bay qua Trái Đất ở tốc độ khoảng 77.300 km/h khi tới điểm gần hành tinh nhất trong hơn 100 năm. Dữ liệu chỉ ra nguy cơ thiên thể khổng lồ đâm vào Trái Đất ở hiện tại hoặc trong tương lai bằng 0. Vào khoảng 7h30 ngày 26/3 (18h30 cùng ngày giờ Hà Nội), 2014TN17 sẽ bay cách Trái Đất 5,1 triệu km, xa gấp khoảng 13 lần so với Mặt Trăng, theo Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) của NASA. Đây là lần tiếp cận gần nhất của tiểu hành tinh này trong gần 300 năm (từ năm 1906 đến năm 2200) theo mô phỏng của JPL.

Các nhà nghiên cứu ước tính 2014TN17 rộng khoảng 165 m, lớn hơn một chút so với chiều cao của Đại kim tự tháp Ai Cập và khiến nó đủ to để tàn phá một thành phố nếu va chạm với Trái Đất. NASA xếp 2014 TN17 vào nhóm "có khả năng gây nguy hiểm" do kích thước và khoảng cách gần của nó với Trái Đất. Trong lần bay qua sắp tới, tiểu hành tinh sẽ được quan sát thông qua hệ thống Radar hệ Mặt Trời Goldstone GSSR) của NASA ở California.

Hiện nay, giới nghiên cứu đã xác định khoảng 2.500 tiểu hành tinh có khả năng gây nguy hiểm, theo Trung tâm hành tinh nhỏ của Liên đoàn Thiên văn học Quốc tế. Không tiểu hành tinh nào trong số đó có thể đâm vào Trái Đất trong tương lai gần. Tuy nhiên, một số sẽ bay rất gần Trái Đất như tiểu hành tinh 2024 YR4 và Apophis.

Năm 2022, nhiệm vụ Thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép (DART) của NASA chứng minh khả năng giảm nguy cơ va chạm bằng cách lái tàu vũ trụ đâm vào tiểu hành tinh lao tới gần để thay đổi đường bay của chúng. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi cảnh báo trước và nhiều dữ liệu về tiểu hành tinh mục tiêu. Do đó, việc phát hiện và theo dõi thiên thể nguy hiểm trở thành ưu tiên hàng đầu.

An Khang (Theo Live Science)