Tiêu dùng trực tuyến mang đến nhiều tiện ích trong thời dịch

Các chuyên gia đánh giá mua sắm người tiêu dùng an tâm mua sắm tại nhà, tăng tiện lợi, an toàn trong thời điểm phòng chống Covid-19.

Buổi tư vấn trực tuyến với chủ đề "Mua sắm trực tuyến tiết kiệm, hiệu quả thời dịch" đã được VnExpress tổ chức vào 9h ngày 29/4 sẽ giải đáp những bài toán trên và chia sẻ thông tin chi tiết với độc giả xoay quanh cách thức tận dụng những tiện ích, dịch vụ và ưu đãi hiện có để tiêu dùng hiệu quả. Tham gia sự kiện có bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Bán lẻ - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), ông Nhân Lê - Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Quản lý Đối tác chiến lược của Tiki, ông Nguyễn Hữu Phúc - Giám đốc cấp cao phát triển sản phẩm và giải pháp, Visa Việt Nam và Lào. Dưới đây là phần tư vấn của các chuyên gia trong chương trình.

- Tôi thường xuyên đi du lịch, book phòng, vé máy bay, chi tiêu ăn uống...., MSB có loại thẻ nào phù hợp và có lợi nhất cho nhu cầu này của tôi không? (Trường Nghĩa, 31 tuổi) - Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Bán lẻ - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam: Xin chào độc giả Báo VnExpress. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và tham gia chương trình phỏng vấn trực tuyến ngày hôm nay. Ngân hàng MSB có nhiều dòng thẻ tương ứng với nhiều phân khúc khách hàng. Theo như nhu cầu của bạn thì hiện nay chúng tôi đang có dòng thẻ Visa Travel mang tới nhiều ưu đãi, cashback lên đến 8% khi đặt khách sạn, mua tour du lịch..., đặc biệt được tặng miễn phí bảo hiểm du lịch. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Bán lẻ - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

- Làm cách nào để mua sắm một cách an toàn nhất? Vì khi tôi mua hàng trên Tiki tôi đều để ý nếu là Tiki Trading tôi sẽ mua ngay. Còn đối với bán lẻ thì tôi phải suy nghĩ. Vì có những mặt hàng thực sự mua rồi chả dùng được. Vậy cách nào để giúp nhận biết một nơi mua sắm an toàn. (Trâm, 28 tuổi)

- Ông Nhân Lê - Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Quản lý Đối tác chiến lược của Tiki:

Đầu tiên, trước khi bắt đầu mua sắm trên mạng, người dùng cần xác định địa chi mua sắm là sàn thương mại điện tử uy tín. Khi đó, khách hàng sẽ được đảm bảo không chỉ về chất lượng hàng hóa, mà còn là những dịch vụ sau bán hàng, được chăm sóc trước, trong và cả sau khi nhận hàng hóa.

Bước tiếp theo, bạn cần tham khảo các nhận xét của những người mua trước, thông qua đó tìm hiểu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ đi kèm liệu có tốt hay không, có thiết thực với nhu cầu của bạn hay không. Một vài sàn thương mại điện tử còn có cung cấp thông tin về nhà bán hàng. Bạn nên lựa chọn các nhà bán hàng có doanh số tốt, đánh giá cao, chứng tỏ sự tin tưởng từ khách hàng.

Ngoài ra, một cách nhận biết nhà hàng bán uy tín còn là nhìn vào những mô tả và hình ảnh sản phẩm. Nhà bán hàng đầu tư càng nghiêm túc cho thông tin sản phẩm sẽ càng đảm bảo chất lượng hàng hóa.

Khi bạn mua sắm trên Tiki, ngoài những mặt hàng do Tiki Trading phân phối, thì chúng tôi còn có hàng chục nghìn những nhà bán hàng cùng tham gia. Nguồn gốc và chất lượng sản phẩm đều tương đồng, đáp ứng theo đúng tiêu chuẩn của Tiki. Ngoài ra, chúng tôi còn cam kết tất cả sản phẩm bán trên Tiki đều là hàng chính hãng, dù đó là hàng hóa từ Tiki Trading hay nhà bán hàng phân phối. Chúng tôi cũng cam kết bồi thường 111% nếu phát hiện hàng giả để giúp khách hàng yên tâm hơn trong quá trình mua sắm.

Ông Nhân Lê - Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Quản lý Đối tác chiến lược của Tiki (phải) và ông Nguyễn Hữu Phúc - Giám đốc cấp cao phát triển sản phẩm và giải pháp, Visa Việt Nam và Lào (trái) tham gia buổi phỏng vấn trực tuyến tại tòa soạn VnExpress.

- Tôi dùng thẻ tín dụng được 2 năm, mỗi tháng chi tiêu khoản 10 triệu, chi tiêu vào mua sắm thời trang, giải trí ăn uống là nhiều. Tôi đang dùng cashback. Các anh chị tư vấn giúp em, với các loại dịch vụ chi tiêu như vậy thì thẻ cashback có phải là thẻ mang lại nhiều lợi ích nhất không? (Tú Nguyễn, 42 tuổi)

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh :

Đối với dòng thẻ tín dụng thì cashback là một trong những tiện ích dành cho khách hàng. Theo nhu cầu chi tiêu của bạn thì MSB có dòng thẻ Visa Online, trong đó có nhiều tiện ích, phục vụ cho các nhu cầu, ví dụ cashback tối đa lên đến 20% đối với mua sắm online. Đồng thời MSB có triển khai các chương trình trả góp 0% và trả góp linh hoạt giúp khách hàng có thể chủ động về lịch thanh toán đối với các giao dịch chi tiêu lớn.

- Tôi đã gắn bó cùng Visa được 5 năm, tôi muốn biết những kế hoạch và ưu đãi cho người sử dụng thẻ sắp tới của Visa? (Gia Khương, 27 tuổi)

- Ông Nguyễn Hữu Phúc - Giám đốc cấp cao phát triển sản phẩm và giải pháp của tổ chức phát hành thẻ Visa Việt Nam và Lào:

Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp cùng đối tác ngân hàng và điểm chấp nhận thanh toán, cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán an toàn và thuận tiện cho khách hàng. Mạng lưới đối tác của Visa là các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ như nhà hàng, rạp chiếu bóng, các nền tảng mua sắm trực tuyến, công ty du lịch..., với đa dạng hình thức khuyến mãi trong chương trình "Ưu đãi ngày thứ 3 tại ... với thẻ Visa", góp phần tạo thói quen chi tiêu không tiền mặt cho khách hàng.

Đồng thời, chúng tôi triển khai nhiều kế hoạch khuyến mãi để khuyến khích người dùng sử dụng thanh toán không tiếp xúc. Hiện nay, công nghệ thanh toán không tiếp xúc của Visa đã hiện diện tại nhiều chuỗi siêu thị, nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim tại Việt Nam, đơn vị bán lẻ. Cụ thể, Saigon Co-op, Lotte Mart, eMart, Aeon Citimart, chuỗi rạp CGV, BHD và chuỗi Starbucks, The Coffee House, KFC... cũng đã triển khai toàn diện công nghệ thanh toán không tiếp xúc với các chương trình ưu đãi.

Ông Nguyễn Hữu Phúc - Giám đốc cấp cao phát triển sản phẩm và giải pháp của tổ chức phát hành thẻ Visa Việt Nam và Lào.

- Chào chị Hạnh, hiện nay em vừa đi làm với mức lương trung bình 10 triệu mỗi tháng, xin hỏi MSB có loại tài khoản nào hạn chế các chi phí nhất có thể không ạ? (Minh Tuấn, 24 tuổi)

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh :

Thông điệp tài khoản xuyên suốt của MSB là "siêu miễn phí". Chính vì vậy MSB đã thực hiện miễn phí toàn bộ các giao dịch chuyển tiền online 24/7 liên ngân hàng không điều kiện, miễn phí rút tiền tại ATM của MSB và các ngân hàng, miễn phí ngân hàng điện tử và SMS Banking.

Đối với khách hàng là nhân viên văn phòng, MSB triển khai gói tài khoản M-Pro, ngoài các tính năng miễn phí kể trên, MSB sẽ hoàn tiền khi các bạn thanh toán hóa đơn online và thanh toán bằng thẻ ghi nợ lên đến 3,6 triệu mỗi năm.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Bán lẻ - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.

- Tôi đang sử dụng thẻ Visa, xin hỏi anh Phúc thẻ Visa hiện nay có bao nhiêu loại và cách phân biệt để đăng ký hiệu quả, xin cám ơn (Ngân Hà, 32 tuổi)

- Ông Nguyễn Hữu Phúc:

Hiện nay Visa có 3 loại chính: thẻ trả trước (pay before - nạp tiền trước, sử dụng sau), thẻ ghi nợ (pay now - có sẵn tài khoản thanh toán, mở thẻ liên kết với tài khoản đó) và thẻ tín dụng (pay later - được cấp hạng mức tín dụng, sử dụng trước và trả sau).

Tùy vào nhu cầu sử dụng, khách hàng có thể chọn lựa theo tính năng của từng loại thẻ. Nếu khách chưa có hoặc không có nhu cầu mở tài khoản ngân hàng, khách nên đăng ký thẻ trả trước, nạp tiền vào thẻ để sử dụng. Nếu đã có sẵn tài khoản hoặc muốn mở tài khoản, khách hàng liên hệ với đối tác của Visa để mở thẻ ghi nợ. Đối với thẻ tín dụng, khách hàng cần liên hệ với ngân hàng để được cung cấp hồ sơ phù hợp với yêu cầu của ngân hàng để được xem xét cấp hạn mức tín dụng.

- Dear anh Nhân, em là sinh viên và rất hay mua sắm trên Tiki. Trước đây em chỉ có thói quen thanh toán COD chứ không sử dụng bất kỳ hình thức nào khác. Nhờ anh tư vấn giúp em hình thức thanh toán an toàn và tiết kiệm ạ? (Nhã Hồ, 20 tuổi)

- Ông Nhân Lê - Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Quản lý Đối tác chiến lược của Tiki:

Bên cạnh thanh toán tiền mặt, Tiki chấp nhận thanh toán thẻ quốc tế (Visa, MasterCard và JCB); thẻ ATM nội địa; ví điện tử MoMo, ZaloPay; thanh toán thẻ khi nhận hàng - mobile POS tại TP HCM.

Bạn cũng yên tâm vì các hình thức thanh toán qua thẻ trên Tiki đều an toàn, đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất của Visa. Nếu là sinh viên, bạn có thể thanh toán bằng MoMo, ZaloPay cũng có mức độ an toàn, bảo mật cao. Ngoài ra còn được ưu đãi giảm giá giúp tiết kiệm nhiều hơn.

Với hơn 20 chương trình ưu đãi mỗi ngày trong tuần qua các đối tác ngân hàng, như chương trình thứ Hai mỗi tuần giảm 20%, tối đa 200.000 đồng cho chủ thẻ MSB. Có thể nói khi mua hàng bằng thẻ hay ví điện tử trên Tiki thì người dùng còn tiết kiệm hơn cả tiền mặt.

Ông Nhân Lê - Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Quản lý Đối tác chiến lược của Tiki.

- Cho tôi hỏi các lợi ích đặc trưng của Visa cho người sử dụng là gì? (Duy Tiến, 28 tuổi)

- Ông Nguyễn Hữu Phúc:

Visa là công ty công nghệ tài chính toàn cầu, mang lại sự thuận tiện cho khách hàng trong thanh toán. Với những sản phẩm đặc trưng, Visa đáp ứng được nhu cầu thanh toán khác nhau của khách hàng. Bên cạnh phương pháp thanh toán truyền thống tại quầy, khách hàng có thể thanh toán bằng hình thức trực tuyến mọi lúc, mọi nơi song vẫn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, bảo mật.

Đối với các dòng thẻ Visa hiện nay, các ngân hàng đối tác đều có những chương trình ưu đãi riêng để khách hàng sử dụng. Đặc biệt, trong thời gian tới, Visa sẽ phối hợp cùng các ngân hàng đối tác và điểm chấp nhận thanh toán triển khai nhiều hoạt động khuyến mại cho khách hàng thanh toán không tiếp xúc (contactless) tại nền tảng thương mại điện tử (POD - Payment On Delivery), các chuỗi siêu thị, nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim, đơn vị bán lẻ...

- Tôi không có thẻ tín dụng nhưng có thẻ ATM của ngân hàng MSB rồi. Làm sao để tận dụng ưu đãi, khuyến mãi, giảm giá... để mua hàng online? (Lộc Phát, 38 tuổi)

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh :

Hiện nay MSB là ngân hàng đang hướng có rất nhiều dòng thẻ ATM hướng tới từng phân khúc khách hàng. Trong đó, chúng tôi có gói tài khoản M-Pro dành cho khách hàng trẻ, mang tới nhiều tiện ích, đặc biệt là khách hàng có nhu cầu thanh toán hóa đơn online (thanh toán tiền điện, tiền nước, cước viễn thông...) và thanh toán bằng thẻ ghi nợ có thể được hoàn tiền lên đến 3,6 triệu một năm.

Ngoài ra, chúng tôi triển khai gói tài khoản M-First, dành cho khách hàng cao cấp. Bên cạnh tính năng siêu miễn phí (miễn phí chuyển khoản online 24/7 không điều kiện, rút tiền tại ATM, miễn phí ngân hàng điện tử và SMS Banking...), còn có hạn mức giao dịch cao, tổng hạn mức có thể chuyển khoản lên đến 70 tỷ trên tất cả các kênh Internet và Mobile Banking. Sắp tới trong tháng 5 MSB sẽ triển khai tính năng hoàn tiền đối với khách hàng M-First khi thanh toán mua sắm.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Bán lẻ - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

- Có những mặt hàng nào đang giảm giá, ưu đãi mạnh trong mùa này mà người dùng cần lưu ý không ạ? Tôi quan tâm ngành hàng cho gia đình. (Ngọc Lục Bảo, 28 tuổi)

- Ông Nhân Lê:

Trong mùa này, chúng tôi có nhiều ưu đãi cho các mặt hàng thiết yếu, hàng tiêu dùng nhanh, các loại thực phẩm, đồ dùng mẹ và bé. Tiki đã làm việc với nhà cung cấp, nhãn hàng để đem lại mức giá tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi còn phối hợp với các đối tác thanh toán để mang đến các chương trình giảm giá mỗi ngày trong tuần.

Ngoài ra với các dịch vụ giao hàng nhanh TikiNOW 2 tiếng, trong ngày hoặc ngày hôm sau, bạn cũng có thể sắp xếp thời gian nhận hàng phù hợp, không phải ra ngoài nhiều và hạn chế tiếp xúc. Chúc bạn mua sắm vui vẻ.



- Tôi là nhân viên văn phòng, thường mua sắm online nhưng có thói quen thanh toán tiền mặt. Thay vào đó, nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng thì tôi lại lo ngại về vấn đề bảo mật thông tin. Ông/bà cho tôi xin lời khuyên ạ? (An Quỳnh)

- Ông Nguyễn Hữu Phúc:

Trong thời điểm hiện nay, mua sắm online đang trở thành lựa chọn hàng đầu nhờ sự tiện lợi và nhanh chóng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính bảo mật khi sử dụng thẻ trên nền tảng thương mại trực tuyến,người dùng cần lựa chọn sàn thương mại điện tử, nhà bán hàng lớn, uy tín và có cam kết, trang bị tính năng bảo mật thanh toán online. Đồng thời, khách hàng cần đề cao cảnh giác trước các bẫy đánh cắp thông tin, tránh các hình thức lừa đảo qua cuộc gọi, email, tin nhắn, website và trang xã hội.

- Tôi có nghe nói gói Siêu miễn phí của MSB, xin hỏi đại diện ngân hàng về gói này sẽ miễn phí như thế nào và cách đăng ký ra sao? (Thu Vân, 34 tuổi)

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh:

Tài khoản siêu miễn phí của MSB có những tính năng miễn phí tiêu biểu như miễn phí chuyển khoản 247 online không điều kiện (khách hàng có thể chuyển khoản liên ngân hàng miễn phí), khách hàng cũng có thể thực hiện các giao dịch Internet Banking và Mobile Banking hoàn toàn miễn phí, miễn phí rút tiền tại ATM của MSB và các ngân hàng.



- Tôi chưa rõ lắm về vai trò của MSB và Visa. Vì sao thẻ tín dụng phải có hai đơn vị cùng phát hành mà không phải MSB hay Visa tự phát hành riêng? (Đình Khương, 29 tuổi)

- Ông Nguyễn Hữu Phúc:

Visa là công ty công nghệ tài chính toàn cầu, cung cấp nền tảng công nghệ thanh toán để MSB sử dụng nền tảng công nghệ đó, phát triển sản phẩm để đưa đến người dùng cuối. Bản thân Visa không kết nối trực tiếp đến người dùng cuối mà cần thông qua đối tác là MSB.

Ông Nguyễn Hữu Phúc - Giám đốc cấp cao phát triển sản phẩm và giải pháp, Visa Việt Nam và Lào.

- Khi thanh toán mua hàng online, khi nào nên sử dụng thẻ Visa, điểm khác biệt so với thẻ nội địa? (Ân Trần, 26 tuổi)

- Ông Nguyễn Hữu Phúc:

Người dùng cần tìm hiểu tính năng, quyền lợi, khuyến mãi và ưu đãi của từng loại thẻ để có thể chọn ra loại thẻ phù hợp, hiệu quả nhất khi mua hàng online. Với thẻ Visa, thanh toán cho các giao dịch mua sắm được thực hiện trên cả các thương mại trong và ngoài nước.

- Khi mua sắm trực tuyến, bản thân tôi không muốn sử dụng tiền mặt để thanh toán, và muốn chuyển sang các loại hình ví điện tử hoặc visa để trả tiền. Nhưng liệu hệ thống thanh toán điện tử của các trang mua sắm online tại Việt Nam có đảm bảo đủ an toàn để các thông tin về thẻ của tôi không bị lộ hoặc bán cho bên thứ ba? (Thảo Miên, 25 tuổi)

- Ông Nhân Lê:

Sàn thương mại điện tử Tiki có mức độ an toàn rất cao cho hệ thống thanh toán bởi chúng tôi áp dụng các công nghệ mới nhất như bảo mật 3D Secure của Visa, khách hàng phải thực hiện thêm một bước xác thực như mã OTP qua SMS. Thông tin thẻ và thanh toán được mã hóa dạng token và lưu trữ bởi Cybersource là công ty thanh toán lớn nhất thế giới của Visa.

Ngoài ra, bản thân Tiki cũng đáp ứng các chứng chỉ về bảo mật của đơn vị đánh giá độc lập. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi làm việc mỗi ngày để cải tiến hệ thống, xem xét và đánh giá các rủi ro từ kể cả nhỏ nhất để đưa ra biện pháp bảo mật kịp thời.

- Dear chị Hạnh, tôi không có thu nhập ổn định do kinh doanh nhỏ lẻ. Trước đây tôi nghe nói sẽ rất khó khăn để làm thẻ tín dụng khi không có sao kê lương qua ngân hàng. Chị tư vấn cách để có thể làm thẻ tín dụng mua sắm online cho tôi nhé (Hoàng Anh, 32 tuổi)

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh:

Phương châm của MSB là luôn luôn thấu hiểu khách hàng và có những giải pháp tài chính dành cho nhiều đối tượng khác nhau.

Khi anh chị là chủ hộ kinh doanh, ngoài những ưu đãi liên quan tới dịch vụ tài khoản, thẻ...thì với sản phẩm thẻ tín dụng anh chị cũng sẽ có chính sách để phù hợp. Khi đó ngoài những hồ sơ pháp lí như CMND, sổ hộ khẩu thì anh chị cần cung cấp thêm một số chứng từ như: hình ảnh kinh doanh, sổ ghi chép thu chi hoạt động kinh doanh, sao kê giao dịch hoạt động tài khoản ngân hàng...

Dựa vào hoạt động kinh doanh và tần suất giao dịch với ngân hàng thì chúng tôi có thể cấp hạn mức thẻ phù hợp với nhu cầu của anh chị.

- Xin chào anh Nhân, tôi hay mua sắm online trên Tiki vì tin tưởng chất lượng, tuy nhiên có vài lần sản phẩm hỏng hóc. Xin hỏi Tiki có dễ đổi trả và chế độ chăm sóc khách hàng như thế nào ạ? (Khoa Hồ, 44 tuổi)

- Ông Nhân Lê:

Mong muốn tạo sự yên tâm cho khách hàng nên Tiki triển khai nhiều chính sách cam kết và hỗ trợ như sau: cam kết bán hàng chính hãng và hoàn tiền 111% nếu phát hiện hàng giả; thời gian đổi trả lên đến 30 ngày; gửi trả hàng miễn phí về Tiki thông qua 20.000 điểm bưu điện toàn quốc; trung tâm hỗ trợ khách hàng 19006035 làm việc tất cả các ngày trong tuần để giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Ngoài ra chúng tôi còn giao hàng nhanh TikiNOW trong 2 tiếng, giao hàng trong ngày hoặc ngày hôm sau cho khách hàng, giải tỏa tâm lý chờ đợi nhận hàng. Hy vọng bạn an tâm khi mua sắm.

Ông Nhân Lê - Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Quản lý Đối tác chiến lược của Tiki.

- Tôi làm thẻ MSB được một năm, xin hỏi chị hạnh thời dịch Covid MSB có những hỗ trợ gì cho khách hàng của mình ạ? (Yến Trần, 24 tuổi)

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh:

Để hỗ trợ khách hàng, MSB đang triển khai chương trình "Cùng Việt Nam chiến thắng đại dịch". Trong đó, chúng tôi thực hiện miễn phí hầu hết các loại tài khoản khi thực hiện giao dịch điện tử. Bạn có thể thanh toán hóa đơn (điện, nước, viễn thông) và nạp tiền điện thoại qua Internet Banking hoặc mobile banking. Ngoài ra có thể cài đặt tự động các giao dịch thanh toán hóa đơn điện, điện thoại, đầu tư chứng khoán...

Thẻ tín dụng ưu đãi tối đa lên đến 30% vào các ngày trong tuần... Khách hàng có thể tham khảo chi tiết trên msb.com.vn.

- Thẻ Visa ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài khác nhau như thế nào? Tôi nên sử dụng các loại thẻ trong và ngoài nước trong những trường hợp nào? (Minh Trần, 42 tuổi)

- Ông Nguyễn Hữu Phúc:

Visa là đối tác với các ngân hàng trong nước và quốc tế có trụ sở đặt tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp một nền tảng thanh toán chung cho tất cả đối tác. Tùy vào định vị sản phẩm thẻ của từng ngân hàng và chương trình ưu đãi riêng (hoàn tiền, tích lũy điểm thưởng - đổi quà, dặm bay, khuyến mãi mua sắm...), người dùng sẽ có lựa chọn loại thẻ phù hợp để đáp ứng nhu cầu của bản thân, không phân biệt thẻ do ngân hàng nào phát hành.

- Tôi là Như, xin hỏi đại diện Tiki muốn mua trả góp các sản phẩm có giá trị lớn trên Tiki thì cần thẻ có những điều kiện gì? Cám ơn anh (Như Hoàng, 29 tuổi)

- Ông Nhân Lê:

Để mua sắm trả góp qua Tiki, đầu tiên bạn cần sở hữu thẻ tín dụng phát hành bởi 18 đối tác ngân hàng liên kết trả góp với chúng tôi. Hạn mức thẻ phải còn đủ cho toàn bộ giá trị sản phẩm cần mua.

Sau đó bạn lựa chọn sản phẩm muốn mua trả góp, có giá trị trên 3 triệu đồng và nhận diện bằng nút trả góp bằng thẻ. Ở bước thanh toán, bạn cần chọn thêm loại thẻ và kỳ hạn trả góp (6 hoặc 12 tháng). Các bước còn lại như bình thường. Hoàn tất thanh toán, Tiki sẽ gửi thông tin qua ngân hàng phát hành thẻ để chuyển đổi trả góp 6 hoặc 12 tháng mà khách hàng không cần thực hiện gì thêm.

- Tôi hay đặt hàng online từ rất nhiều nguồn như Tiki và các trang nước ngoài, xin hỏi đại diện MSB và Tiki hướng dẫn có thể tiết kiệm các loại phí khi mua hàng nhất có thể. Cám ơn. (Lê Đình Nghĩa, 41 tuổi)

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh:

Vào thứ hai hàng tuần, bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng Visa Online, khi mua sắm trên Tiki bạn sẽ được giảm 20%.

- Cảm ơn MSB đã có chương trình ý nghĩa trong mùa dịch này. Mình hay mua sắm online nhưng cũng gặp nhiều rắc rối. MSB và Tiki kết hợp lần này vậy có đảm bảo về chất lượng hàng hóa giao cũng như là giá rẻ không ạ? (Trần Anh Thư, 38 tuổi)

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh:

Hiện nay chúng tôi áp dụng các ưu đãi cho khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Visa Online khi shopping online trên Tiki như: giảm 20% vào thứ hai hàng tuần. Ngoài ra với sản phẩm này khi bạn mua sắm online trên các sàn thương mại điện tử khác sẽ được hoàn tiền 10% (tới 3,6 triệu đồng mỗi năm).

- Tôi muốn sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của MSB, tôi có bị thu phí không?MSB có tự động thanh toán hoá đơn điện nước không? (Vân, 30 tuổi)

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Hiện MSB đã thực hiện miễn phí hầu hết các loại tài khoản khi thực hiện giao dịch điện tử. Bạn có thể thanh toán hóa đơn (điện, nước, viễn thông) và nạp tiền điện thoại qua Internetbanking hoặc mobile banking. Ngoài ra có thể cài đặt tự động các giao dịch thanh toán hóa đơn điện, điện thoại, đầu tư chứng khoán....

- Tôi là chủ doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu. Trong thời điểm dịch bệnh Covid, tôi không thể ra ngân hàng chuyển khoản cho đối tác. Vậy tôi có thể ck tối đa được bao nhiêu tiền thông qua dịch vụ ngân hàng điện tử của MSB. (Bình Hồ, 32 tuổi)

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh:

Hiện nay MSB đang có 5 gói hạn mức giao dịch online cho KH. Và gói Diamond với hạn mức cao nhất tổng có thể chuyển khoản một ngày tới 70 tỷ trên các kênh chuyển khoản qua Internetbanking và Mobile Banking. Nếu bạn có nhu cầu, có thể liên hệ chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất hoặc tham khảo tại đây.

- Chào chị Hạnh!

Trong thời gian dịch bệnh kéo dài, MSB có gói hợp tác nào với các doanh nghiệp thương mại điện tử để hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm với giá tốt không ạ?

Cảm ơn chị (Vi Phan, 30 tuổi)

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh:

Hiện nay chúng tôi áp dụng các ưu đãi cho khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Visa Online, Siêu Miễn Phí MasterCard, MasterCard Lotte, Visa Dining... khi shopping online trên Tiki, Shopee, Lotte Mart... Chương trình giảm tối đa 30% vào các ngày trong tuần. Tham khảo thêm thông tin chi tiết tại website: https://www.msb.com.vn/

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Bán lẻ - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

- Xin được hỏi anh Phúc, phía Visa đang duy trì tính phí trên các loại thẻ như thế nào? (Chí Tâm, 28 tuổi)

- Ông Nguyễn Hữu Phúc:

Thẻ Visa có nhiều tính năng tiện lợi như thanh toán nhanh, an toàn, tiêu dùng trước thanh toán sau với dòng thẻ tín dụng... Người dùng không cần phải trả bất kỳ phí phát sinh nào khi mua hàng tại các điểm chấp nhận thanh toán, trang thương mại điện tử hay mua sắm online. Còn các loại phí mở thẻ, phí thường niên... sẽ do ngân hàng đối tác phát hành thẻ quy định tùy theo từng dòng sản phẩm.

- Xin chào chị Hạnh, em hiện nay thu nhập khoảng 12-15tr/tháng. Tuy nhiên em gặp khó khăn trong việc tiết kiệm cũng như ra kế hoạch chi tiêu. Trong đợt dịch này giữa rất nhiều hàng hóa online, em càng gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Nhờ chị tư vấn giúp em cách sử dụng tài khoản cũng như thẻ gì là tốt nhất ạ? (Mỹ Hằng, 28 tuổi)

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh:

Cảm ơn câu hỏi của bạn cũng là băn khoăn chung của nhiều khách hàng trong giai đoạn hiện nay. Thông điệp về tài khoản năm nay của chúng tôi nhấn mạnh vào "Siêu miễn phí" để ưu đãi tốt nhất cho KH trong giai đoạn khó khăn, chính vì vậy MSB đã thực hiện miễn phí toàn bộ các giao dịch chuyển tiền trên InternetBanking và Mobile Banking trong MSB và liên ngân hàng 247 cho các khách hàng. Đối với Khách hàng là nhân viên văn phòng, MSB triển khai Gói tài khoản khoản M-Pro, ngoài các tính năng Siêu miễn phí kể trên thì MSB sẽ hoàn tiền khi Bạn thanh toán hóa đơn (điện thoại, điện nước, cước viễn thông...) trực tuyến online, thanh toán bằng Thẻ ghi nợ lên đến 3.6 triệu đồng mỗi năm.

- Tôi xin hỏi 3 vị chuyên gia là làm thế nào để tăng niềm tin của khách hàng với hình thức mua hàng trực tuyến qua sàn TMĐT và sử dụng các kênh thanh toán không tiếp xúc? (Minh Nghĩa, 31 tuổi)

- Ông Nguyễn Hữu Phúc:

Theo kết quả khảo sát của Nielsen, Tiki là sàn thương mại điện tử số một về độ tin tưởng của khách hàng. Khi nhắc về hàng chính hãng, Tiki cao hơn 81% so với thị trường.

Để duy trì điều này, Tiki luôn ưu tiên công tác kiểm soát đầu vào. Dù hàng hóa phân phối bởi Tiki Trading hay đến từ các nhà bán hàng thì chúng tôi đều cam kết các tiêu chuẩn tương đồng về chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ. Các nhà bán hàng muốn có mặt trên Tiki đều phải có giấy phép kinh doanh cùng các giấy tờ chứng thực nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

Song song, nếu có bất kỳ vấn đề về sản phẩm hay dịch vụ, Tiki sẽ là đầu mối duy nhất giải quyết với khách hàng, dù họ mua từ đơn vị nào.

Thanh toán không tiếp xúc là phương thức nhanh chóng, thuận tiện, khách hàng chỉ cần chạm thẻ Visa vào máy đọc thẻ để thanh toán. Chủ thẻ không cần đưa cho nhân viên thu ngân quẹt hoặc cắm vào khe, nhờ vậy sẽ bảo mật thông tin và quản lý giao dịch tốt hơn.

Thanh toán không tiếp xúc còn an toàn do được bảo mật bằng công nghệ thẻ chip EMV, được hỗ trợ bởi mạng lưới thanh toán VisaNet có độ bao phủ toàn cầu, công nghệ tân tiến giúp giám sát các giao dịch có dấu hiệu bất thường và ngăn chặn gian lận.

Tuy nhiên, người dùng cần cất giữ thẻ an toàn, không tiết lộ thông tin cá nhân. Nếu gặp phải hành vi trộm cắp, hãy liên hệ ngay với ngân hàng để khoá thẻ. Với những biện pháp đơn giản này, người dùng có thể yên tâm thanh toán an toàn.

- Chào chị Hạnh, với góc nhìn là phụ nữ cũng như người quản lý chi tiêu trong gia đình, chị có lời khuyên nào cho phái yếu khi sử dụng thẻ mua sắm online để có thể chu toàn và tiết kiệm? Cám ơn chị! (Thùy Vân, 40 tuổi)

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh:

Xu hướng của phụ nữ trong giai đoạn này là mọi người đều bận rộn. Giải pháp tốt nhất hiện nay là thực hiện chi tiêu thông minh, bằng cách sử dụng các dịch vụ online và tận dụng giải pháp tài chính của ngân hàng.

Ví dụ với MSB chúng tôi đang có nhiều dòng thẻ dành riêng cho các nhóm khách hàng với nhiều ưu đãi, đáp ứng các nhu cầu về du lịch, ẩm thực hoặc những nhu cầu thiết yếu của gia đình như thanh toán điện, nước, phí dịch vụ... Bạn có thể sử dụng kết hợp các gói tiện ích với các ưu đãi giảm giá này.

Trong 1 tháng, giả sử bạn có khoảng 20 nhu cầu mua sắm, chúng ta tận dụng các chương trình giảm giá thì sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể, cũng như tiết kiệm thời gian và công sức.

- Tôi muốn hỏi khi sử dụng thẻ MSB thì các quyền lợi của thẻ có thể áp dụng đối với dân cư khu vực tỉnh không? Hay chỉ áp dụng ở những thành phố lớn? (Tính Văn, 50 tuổi)

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh:

Hiện nay với mạng lưới giao dịch gần 300 phòng giao dịch trên toàn quốc, MSB có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng, không chỉ ở các thành phố lớn mà còn ở các địa phương trên toàn quốc, với thủ tục nhanh chóng, tiện ích thanh toán siêu miễn phí.

- Xin hỏi dùng thẻ ngân hàng nào thì đc ưu đãi nhiều nhất trên Tiki? Cảm ơn. (Nguyễn Minh, 26 tuổi)

- Ông Nhân Lê:

Hiện tại chúng tôi triển khai gần 20 chương trình giảm giá khi thanh toán bằng thẻ ngân hàng, áp dụng mỗi ngày trong tuần từ thứ Hai cho đến Chủ nhật. Mức giảm giá từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng.

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh:

Tôi xin phép bổ sung thêm về quyền lợi khách hàng khi thanh toán trên Tiki. Hiện nay, MSB, ngoài ưu đãi trên Tiki còn bổ sung thêm tính năng cashback lên đến 20% cho khách hàng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng MSB trên Tiki vào thứ Hai hằng tuần.

- Làm sao để chọn được đúng thẻ tín dụng có lợi nhất cho người dùng? (Chu Thành An, 30 tuổi)

- Ông Nguyễn Hữu Phúc:

Hiện nay có nhiều dòng sản phẩm thẻ tín dụng tùy theo định vị của từng ngân hàng phát hành. Tùy theo nhu cầu, người dùng sẽ có sự lựa chọn riêng. Cụ thể, với thẻ Cash Back, người dùng sẽ được hoàn tiền theo tỷ lệ % dựa trên mỗi giao dịch mua sắm. Thẻ tích lũy điểm thưởng để đổi quà phù hợp với người thường xuyên mua sắm. Với khách hàng thường đi du lịch, công tác, thẻ tích lũy điểm đổi dặm bay sẽ là lựa chọn lý tưởng.

Ông Nguyễn Hữu Phúc - Giám đốc cấp cao phát triển sản phẩm và giải pháp, Visa Việt Nam và Lào.

- Xin chào chị Hạnh, tôi đang dùng thẻ MSB và có nhu cầu chuyển qua loại thẻ có tính năng hỗ trợ mua hàng online tích điểm. Xin hỏi quá trình chuyển đổi này như thế nào và có yêu cầu thu nhập gì không ạ? (Nguyễn Hải Việt Anh, 35 tuổi)

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh:

Cám ơn bạn đã tin dùng sản phẩm của MSB,

Thay vì chuyển đổi thẻ, bạn có thể mở thêm một sản phẩm đáp ứng nhu cầu mua sắm online của bạn. Hiện MSB đang có Visa Online, hoàn 20% khi mua vé xem phim trực tuyến, hoàn 10% khi mua sắm online (tích điểm và hoàn tiền lên tới 3,6 triệu đồng mỗi năm). Hiện tại đang có chương trình giảm giá 20% trên Tiki vào thứ hai hàng tuần cho dòng thẻ này.

- Mình bán hàng online nên giao dịch ngân hàng nhiều. Mình thấy tài khoản của MSB được miễn nhiều phí, cũng phù hợp với nhu cầu của mình. Nhưng ngoài phí ra thì mình quan tâm tới việc là nếu dựa trên những giao dịch tiền vào – ra trong tài khoản của mình hàng tháng thì Ngân hàng có thể cấp cho mình 1 khoản tín dụng được không? Vì mình buôn bán, khó chứng minh được thu nhập như người làm công ăn lương. (Long DO, 30 tuổi)

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi và đánh giá tích cực về dịch vụ của MSB. Đúng là hiện nay tại MSB, chúng tôi đang miễn phí nhiều loại giao dịch cho khách hàng, ví dụ miễn phí chuyển khoản online 24/7 không điều kiện, miễn phí rút tiền ATM tại MSB và các ngân hàng, miễn phí giao dịch Internet và SMS Banking... Đồng thời, chúng tôi luôn có chương trình tri ân, chăm sóc KH khi giao dịch tại ngân hàng. Với những anh chị thường kinh doanh thì với những ưu đãi về phí tài khoản thì KH sẽ được cấp thẻ tín dụng khi KH có số dư giao dịch lớn. Anh chị chỉ cần thường xuyên để tiền trong tài khoản thì anh chị sẽ được cấp 1 hạn mức phê duyệt trước sau 2,3 tháng sử dụng, hạn mức lên tới 1 tỷ đồng tùy thuộc vào số dư bình quân của anh chị

- Dear anh/chị, những năm gần đây xu hướng mua sắm và tiêu dùng đang thay đổi rất nhanh, anh/chị có dự đoán gì về bán lẻ và hành vi mua sắm trong tương lai gần không? (Hoàng Yến, 34 tuổi)

- Ông Nhân Lê :

Trong tương lai, mua sắm trực tuyến sẽ ngày càng được người tiêu dùng chấp nhận và sử dụng. Các tháng đầu năm 2020, chúng tôi ghi nhận số lượng khách hàng mới tăng trưởng vượt trội, hơn 50% so với cùng kỳ 2019. Bên cạnh đó, khách hàng cũng quen thuộc với các phương thức thanh toán hiện đại. Bằng chứng là tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trên Tiki đã đạt 40%. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trên thị trường hiện nay.

Ông Nhân Lê - Giám đốc Phát triển Kinh doanh và Quản lý Đối tác chiến lược của Tiki.

- Xin chào đại diện ngân hàng, tôi rất hay nghe tin tức về việc lừa đảo dẫn đến mất tiền trong tài khoản. Hiện thẻ MSB có cách nào bảo mật để khách hàng yên tâm sử dụng và kết hợp với các kêng thanh toán như thế nào? (Hạo Nhiên, 36 tuổi)

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh:

Điều đầu tiên bạn cần bảo mật thông tin cá nhân của mình, không chia sẻ mật khẩu và không cho mượn điện thoại, thẻ của mình cho người khác. Với MSB chúng tôi đang áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật qua sinh trắc học, soft token, OTP qua SMS... Đây là những công nghệ bảo mật tối ưu, đáp ứng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và chuẩn quốc tế. Do đó, khách hàng có thể yên tâm khi thực hiện giao dịch tại MSB.

- Tôi là nội trợ, chỉ hay xem bán hàng online trên mạng và đặt mua trực tiếp chứ không dám xài thẻ vì sợ mất tiền vì lừa đảo. Cho tôi hỏi đại diện từ ngân hàng làm sao để tôi yên tâm xài thẻ mà an toàn và yên tâm? (Trúc Đinh, 25 tuổi)

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh:

Theo tôi bạn nên thử dùng thẻ để trải nghiệm các dịch vụ tiện ích khi thanh toán online. Trong quá trình sử dụng, bạn cần bảo mật thông tin cá nhân của mình, không chia sẻ mật khẩu và không cho mượn điện thoại, thẻ của mình cho người khác.

Hiện nay MSB áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật qua sinh trắc học, soft token, OTP qua SMS... Đây là những công nghệ bảo mật tối ưu, đáp ứng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và chuẩn quốc tế để bạn có thể yên tâm khi thực hiện giao dịch.

- Tôi đã có thẻ rồi và thường xuyên mua sắm trên mạng. Tôi muốn hỏi các chuyên gia một số mẹo mua sắm, chi tiêu sao cho không bị quá tay. Cám ơn các chuyên gia! (Hoàng Oanh, 35 tuổi)

- Ông Nhân Lê:

Người dùng dễ bị cám dỗ bởi danh sách sản phẩm hấp dẫn. Do đó trước khi quyết định mua món hàng nào đó ở bất cứ kênh mua sắm nào, bạn nên xem sản phẩm có đáp ứng nhu cầu của bản thân không, hay đó chỉ là mong muốn nhất thời. Bạn có thực sự cần sản phẩm này, không có nó thì có ảnh hưởng gì đến công việc, cuộc sống.

- Tôi có nghe nói MSB miễn các loại phí nhưng không biết chi tiết thẻ nào thì miễn và chính sách cho từng thẻ ra sao? Nhờ chị Hạnh cho đọc giả chúng tôi cách phân biệt rõ ràng nhất được không ạ? (Nga Trương, 25 tuổi)

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh:

Cám ơn câu hỏi của bạn. Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, thông điệp xuyên suốt các sản phẩm của MSB năm nay là siêu miễn phí.

Tài khoản và thẻ ghi nợ miễn phí giao dịch chuyển tiền online 24/7 không điều kiện, miễn phí rút tiền ATM của MSB và các ngân hàng, miễn phí Internet Banking và SMS. Đối với khách hàng trẻ sử dụng gói tài khoản M-Pro, MSB hoàn tiền khi khách hàng thanh toán online (điện, nước, viễn thông...) và thanh toán thẻ lên đến 3,6 triệu đồng mỗi năm. Đối với khách hàng chủ doanh nghiệp, MSB có gói tài khoản M-Connect mang lại lợi ích miễn phí cho cả doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp, tiết kiệm lên đến 150 triệu đồng mỗi năm.

Thẻ tín dụng miễn phí trọn đời phí thường niên, 0 đồng phí trả chậm, hoàn 30% khi chi tiêu siêu thị Big C vào thứ ba hàng tuần, hoàn 100% giá trị giao dịch chi tiêu đầu tiên tối đa 200.000 đồng

- Trong giai đoạn hiện nay, nhu cầu mua sắm online tăng cao đã góp phần thúc đẩy các sàn thương mại điện tử vực dậy như thế nào sau khi chịu nhiều tác động nặng nề của dịch Covid-19? (Cao Bằng)

- Ông Nhân Lê:

Covid-19 ảnh hưởng đế mọi ngành nghề, lĩnh vực kinh tế, sản xuất trên cả nước. Thương mại điện tử không nằm ngoài những tác động này.

Dù vậy, Tiki từ trong dịch đến nay vẫn đảm bảo các hoạt động kinh doanh, phục vụ khách hàng không gián đoạn. Từ khi Covid-19 vừa bùng phát, chúng tôi đã làm việc với nhà cung cấp để đảm bảo nguồn hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian hạn chế tiếp xúc. Ngoài ra, nhân viên các bộ phận phải đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, đo thân nhiệt theo định kỳ. Với 80.000m2 kho vận và trung tâm vận hành trên toàn quốc, chúng tôi vẫn giao hàng đúng giờ với tỷ lệ 99,5% cho toàn quốc.

Hiện tại, khi hoạt động của người dân trở lại bình thường, chúng tôi dự kiến sẽ ra mắt các dịch vụ mới để trải nghiệm mua sắm thêm thuận tiện. Hiện tại với hơn 10 triệu sản phẩm từ đa dạng mọi ngành hàng từ tiêu dùng nhanh, thực phẩm, thời trang, làm đẹp, mẹ và bé, điện tử, xe máy, ôtô và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng, không phân biệt lứa tuổi, giới tính. Sắp tới đây số lượng này cũng sẽ được mở rộng thêm.

- Tôi đang muốn mở thẻ tín dụng nhưng nghe bạn bè nói có nhiều phí bị charge trong quá trình sử dụng ví dụ như phí mở thẻ, phí thường niên, phí gia hạn,... Nhờ các chuyên gia tư vấn loại thẻ nào có thể sử dụng mà không tốn nhiều chi phí? (Đình Trọng, 38 tuổi)

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh:

Cảm ơn câu hỏi của bạn. Đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng quan tâm đến phí, MSB triển khai sản phẩm thẻ tín dụng siêu miễn phí MasterCard: trọn đời phí thường niên, 0 đồng phí trả chậm, 2% phí rút tiền mặt thấp nhất thị trường, hoàn 30% tới 300.000 đồng khi chi tiêu siêu thị vào thứ ba hàng tuần, hoàn 100% giá trị giao dịch chi tiêu đầu tiên tới 200.000 đồng.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó tổng giám đốc Ngân hàng Bán lẻ - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

- Em hiện là du học sinh, ở nước ngoài hầu như mọi người rất ít sử dụng tiền mặt. Anh chị có nhận xét gì về thói quen của người Việt và xu hướng không tiền mặt trong tương lai? (Tuấn Trương, 21 tuổi)

- Ông Nguyễn Hữu Phúc:

Thanh toán không dùng tiền mặt đang dần trở thành xu hướng tiêu dùng của người Việt. Với những giao dịch từ nhỏ đến lớn, khách hàng hoàn toàn có thể chi trả bằng hình thức thanh toán số, dùng thẻ thay vì trả tiền mặt. Điều này giúp tạo thói quen thanh toán không tiền mặt của người Việt.

Năm 2019, Visa đã ủy quyền thực hiện khảo sát thái độ thanh toán của người tiêu dùng về dự đoán cho tương lai của thanh toán số. Một trong những kết quả nổi bật là 74% người dùng tại Việt Nam kỳ vọng tăng các hình thức thanh toán không tiền mặt trong vòng 12 tháng tới. Thanh toán không tiền mặt đang được người tiêu dùng đón nhận tích cực vì tính nhanh chóng, bảo mật và tiện lợi. Đối với nhóm người dùng mang theo ít tiền mặt, lý do chính là vì ngày càng có nhiều nơi cung cấp các lựa chọn thanh toán kỹ thuật số.

Khảo sát cũng cho thấy xu hướng tích cực trong các công nghệ thanh toán mới như thanh toán không tiếp xúc, người dùng chỉ cần chạm thẻ, điện thoại hoặc các thiết bị đeo vào máy đọc thẻ POS để thực hiện giao dịch. Trong số 1.020 người được khảo sát, có 37% người dùng thanh toán không tiếp xúc, trong đó 85% sử dụng ít nhất một lần một tuần.

- Các chương trình ưu đãi, hỗ trợ của MSB dành cho khách hàng trong năm nay, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh này là gì? (Tâm Quách, 45 tuổi)

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh:

Cám ơn câu hỏi của bạn.

Trong thời điểm dịch bệnh chúng tôi triển khai chương trình "Cùng Việt Nam chiến thắng đại dịch", MSB ủng hộ 10 tỷ đồng đồng hành đẩy lùi Covid-19, tặng khẩu trang và nước rửa tay... cho khách hàng. Chúng tôi đã và đang triển khai các gói tín dụng 7.000 tỷ ưu đãi lãi suất dành riêng cho khách hàng cá nhân.

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, trong năm nay, thông điệp xuyên suốt các sản phẩm của MSB là siêu miễn phí. Các chương trình ưu đãi phí với các giao dịch dành cho khách hàng cá nhân như tài khoản, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng siêu miễn phí với tính năng không chỉ miễn phí mà còn hoàn tiền khi khách hàng thanh toán và giao dịch.

Với những giải pháp nói trên, MSB hy vọng có thể phần nào chia sẻ những khó khăn của khách hàng, chung tay cùng cộng đồng chiến thắng đại dịch.

Cảm ơn độc giả đã dành thời gian cùng MSB và các doanh nghiệp tham gia chương trình phỏng vấn trực tuyến ngày hôm nay.

