Tương tự Thủy Anh, nhiều người trẻ tập cách thắt chặt hầu bao, trong bối cảnh tổng thu nhập không tăng mà chỉ số giá tiêu dùng vẫn "leo thang". Theo Tổng cục Thống kê, bình quân 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,03% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,78%. Bên cạnh đó, những lo lắng về sức khỏe, mục tiêu dài hạn trong tương lai cũng khiến nhiều người lên kế hoạch cắt giảm chi phí hàng ngày để tăng khoản tiết kiệm, dự phòng cho sau này.

Do công việc chưa thực sự hồi phục, một số khoản đầu tư thất bại, Hoàng Trung (Bình Chánh, TP HCM) nhận thấy giảm chi tiêu nói chung là điều cần thiết. Trong đó, giảm chi phí đi lại chiếm phần lớn. Trước đây, mỗi khi đi du lịch hay công tác bằng máy bay, anh nghĩ ngay giải pháp gọi taxi cho cả lượt đi và về từ sân bay. Bây giờ, anh bắt đầu cân nhắc nếu hành lý gọn nhẹ, thời tiết không mưa và quỹ thời gian "xông xênh", anh sẽ bắt xe buýt. Còn nếu cần nhanh, tiện, anh sẽ đặt Grab.

Chiếc xe sau khi được gia đình chị mua về vào tháng 11 năm ngoái chủ yếu nằm ngoài bãi giữ xe, ngốn của gia đình chị 1,5 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể các khoản bảo hiểm, bảo dưỡng và tiền đổ xăng. Khi đi làm, vợ chồng chị vẫn chọn xe máy cho thuận tiện. Cuối tuần họ mới có dịp dùng đến bốn bánh. Nhiều hôm gặp gỡ bạn bè, tiệc tùng có bia, cả hai vợ chồng đều không muốn cầm lái. "Mình thấy gọi xe công nghệ, vừa đỡ lo khoản đậu xe, vừa thoải mái nghỉ ngơi khi di chuyển, là giải pháp hợp lý và tiết kiệm hơn so với việc gia đình sở hữu một chiếc ôtô", chị Lan nói.

Khi người tiêu dùng tiết kiệm chi phí đi lại, nhu cầu mua sắm ôtô cũng giảm. Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết, các thành viên của tổ chức này và nhiều hãng nhập khẩu khác bán ra tổng cộng 19.243 xe tháng trong tháng 1, giảm 50% so với tháng trước đó. Sau mức tăng mạnh vào tháng 3, thị trường ôtô trong nước lại quay đầu giảm doanh số trong tháng 4. Tháng đầu quý II/2024, các chương trình khuyến mại tiếp tục được nhiều hãng duy trì nhưng sức mua vẫn thấp, tăng không đáng kể so với cùng kỳ 2023 và giảm 11% so với tháng 3 liền kề 2024.

Trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, trong đó có giảm chi phí đi lại, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải thời gian gần đây đã ra mắt nhiều dịch vụ với chi phí tiết kiệm.