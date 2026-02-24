Tiêu chí chọn mua máy hút ẩm cho mùa nồm

Người dùng cần cân nhắc các yếu tố như diện tích, công suất, tính năng và khả năng vận hành khi lựa chọn các dòng máy hút ẩm để phù hợp nhu cầu gia đình.

Mỗi khi mùa nồm đến, nhiều gia đình tại miền Bắc gặp tình trạng sàn nhà trơn trượt và tường bị ẩm mốc. Độ ẩm không khí có thể vượt ngưỡng 80-90%, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, ảnh hưởng đến hệ hô hấp và chất lượng cuộc sống. Máy hút ẩm là giải pháp giúp kiểm soát và duy trì độ ẩm trong không gian, nhiều thiết bị có thể ngăn ẩm mốc và bảo vệ sức khỏe cho gia đình.

Các chuyên gia cho rằng, người tiêu dùng nên cân nhắc các tiêu chí như diện tích không gian, công suất, tính năng và khả năng vận hành để lựa chọn thiết bị phù hợp nhu cầu gia đình.

Diễn viên Đàm Hằng sử dụng dòng máy hút ẩm Kosmen KM-25N. Ảnh: Kosmen

Công suất phù hợp diện tích sử dụng

Theo các chuyên gia điện máy, tiêu chí đầu tiên khi chọn mua là khả năng hút ẩm và công suất phù hợp không gian sử dụng. Máy hút ẩm có công suất quá lớn gây lãng phí điện năng, ngược lại, nếu không đủ công suất sẽ không đảm bảo hiệu quả hút ẩm. Phòng ngủ hoặc phòng khách có diện tích vừa phải thường phù hợp với máy có công suất từ 12 đến 25 lít mỗi ngày. Với thương hiệu Kosmen, người dùng có thể tham khảo một số mẫu như KM-12W hay KM-25N.

Với không gian rộng hơn như căn hộ hoặc văn phòng cần hút ẩm mạnh trong mùa nồm kéo dài, người dùng nên chọn sản phẩm có công suất mạnh hơn, như mẫu Kosmen KM-60S, công suất 60 lít mỗi ngày để xử lý độ ẩm nhanh chóng trong không gian rộng.

Chọn tính năng thông minh, linh hoạt khi sử dụng

Ngoài hiệu suất, tính năng thông minh và tiện lợi trong quá trình sử dụng cũng được nhiều người dùng quan tâm. Các thiết bị này sẽ tích hợp tính năng như sấy quần áo bằng luồng gió khô đã tách ẩm, hẹn giờ, bảng điều khiển dễ thao tác, màn hình hiển thị độ ẩm theo thời gian thực và tự động ngắt khi đạt ngưỡng mong muốn...

Ngoài ra, máy hút ẩm sẽ đi kèm tính năng an toàn như cảnh báo nước đầy, khóa trẻ em, chế độ bảo vệ quá tải và rã đông sau thời gian dài hoạt động, giúp tăng tuổi thọ thiết bị. Tính năng kết nối wifi cho phép điều khiển từ xa cũng tiện ích cho người dùng khi không có mặt tại nhà.

Kosmen KM-30N trang bị công nghệ hút ẩm kết hợp lọc không khí. Ảnh: Kosmen

Ngoài ra, các mẫu tích hợp lọc không khí được nhiều người quan tâm, nhờ bộ lọc chuyên sâu như màng lọc thô, màng lọc HEPA và màng lọc than hoạt tính. Đây là giải pháp hai trong một với thiết bị vừa hút ẩm, vừa lọc không khí để đảm bảo sức khỏe trong ngày nồm ẩm. Một số mẫu như Kosmen KM-30N và Kosmen ECO-35E được hãng tích hợp công nghệ ion âm, giúp thanh lọc không khí.

Ngoài các yếu tố trên, thương hiệu và địa chỉ mua hàng cũng là yếu tố quan trọng. Máy hút ẩm cần hoạt động ổn định trong mùa ẩm, nên khả năng tiết kiệm điện và độ bền là yếu tố đáng lưu tâm. Bình chứa nước dung tích lớn, cảnh báo đầy bình và hỗ trợ xả nước liên tục qua ống dẫn giúp hạn chế gián đoạn khi sử dụng. Ngoài ra, các thương hiệu có chính sách bảo hành rõ ràng, hệ thống phân phối rộng rãi cũng là điểm cộng với người dùng.

Máy hút ẩm Kosmen trong không gian sống. Ảnh: Kosmen

Tại thị trường trong nước, Kosmen là một trong những thương hiệu đáng cân nhắc khi chọn mua máy hút ẩm. Một số mẫu của hãng này tích hợp chức năng lọc không khí, chính sách bảo hành đến 24 tháng cho sản phẩm, 36 tháng cho máy nén và đổi mới trong 30 ngày đầu nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Hiện, từ nay đến 31/3, người dùng mua các dòng máy hút ẩm Kosmen chính hãng sẽ có cơ hội nhận quà tặng, tổng giá trị tới 500 triệu đồng.

Quang Anh