Tiết mục múa mừng 20/11 của học sinh gây sốt

Đồng NaiGây ấn tượng với cảnh chèo thuyền ngay phần mở màn, tiết mục múa mừng 20/11 của lớp 11A2 trường THPT Thống Nhất, thu hút hơn hai triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Tiết mục múa "Mashup Đất rừng phương Nam và Viết tiếp câu chuyện hòa bình" diễn ra tại Hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, của trường THPT Thống Nhất hôm 9/11. Khi tiếng nhạc vừa vang lên, nhóm học sinh nam liền nằm xuống sân khấu, đồng loạt lăn theo nhịp để mô tả chuyển động của con thuyền, phía trên là một bạn nữ cầm mái chèo. Khoảnh khắc này khiến học sinh ở phía dưới liên tục reo hò và vỗ tay.

"Ngay khi vừa nhìn thấy cảnh chèo thuyền, tôi và ban giám khảo đều rất ấn tượng bởi động tác uyển chuyển và sự đầu tư của lớp", cô Vũ Thị Thùy Linh, Bí thư Đoàn trường, nói.

Thầy Nguyễn Đình Triển, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A2, cho biết vẫn theo dõi quá trình luyện tập của lớp, và biết các em gặp nhiều khó khăn từ động tác đến sắp xếp lịch tập. Tuy nhiên, khi nhìn thấy thành quả, thầy vô cùng bất ngờ và xúc động với sự nỗ lực của học trò.

Tiết mục mừng 20/11 của học sinh gây sốt Tiết mục múa "Mashup Đất rừng phương Nam và Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của học sinh lớp 11A2, trường THPT Thống Nhất, Đồng Nai. Video: Fanpage Đoàn trường THPT Thống Nhất Video ghi lại tiết mục được đăng trên kênh TikTok riêng của lớp 11A2, thu hút hơn hai triệu lượt xem, gần 200.000 lượt thích và hơn 52.000 lần chia sẻ sau ba ngày.

Dưới phần bình luận, nhiều người khen ngợi, cho biết đã tua đi tua lại đoạn mở màn nhiều lần. Tiết mục được mong đợi sẽ giành giải nhất trong Hội thi của trường.

"Chúng em không ngờ lại được nhiều quan tâm như vậy", Trần Nguyễn Ngọc Nhi, đội trưởng đội múa, nói. Nhi cho biết ý tưởng nằm chồng lên nhau để tạo hình chiếc thuyền được các em tham khảo trên mạng, sau đó tự chỉnh sửa để phù hợp với sân khấu.

Nữ sinh kể ban đầu nhiều bạn trong đội nản vì độ khó của động tác và phải nằm lê trên sàn, nhưng sau đó tất cả coi đây là một thử thách thú vị để cùng nhau cố gắng. Cả đội bắt đầu luyện tập từ tháng 9, tranh thủ giờ giải lao ở trường, chủ yếu cho cảnh chèo thuyền.

"Mười buổi tập thì phải đến tám buổi bọn em tập động tác này không thành", Trần Đức Duy, một thành viên khác của đội, chia sẻ. Nhóm cũng từng gặp sự cố, khi một bạn nữ bị ngã, may mắn là không bị chấn thương.

Bài múa khoảng 6 phút với gần 20 học sinh tham gia, trang phục và đạo cụ do các em đi thuê hoặc tự chuẩn bị. Thông qua tiết mục, lớp 11A2 muốn kết nối hai thông điệp: niềm tự hào dân tộc và tri ân nghề giáo.

"Chúng em muốn thể hiện hình ảnh người lái đò tri thức qua bài múa. Nhờ sự dẫn dắt tận tâm của người thầy, thế hệ trẻ mới hiểu hơn về quá khứ, trân trọng hòa bình và ý thức trách nhiệm với đất nước", Nhi nói.

Kết quả của Hội thi văn nghệ chưa được công bố. Bài thi của lớp 11A2 là một trong ba tiết mục múa được chọn biểu diễn trong Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của trường.

Huyền Trang - Hải Yến