Tiết mục của Tóc Tiên cùng dàn 'Em xinh' được yêu thích

Mashup "Rock thiệp hồng" của Tóc Tiên và dàn "Em xinh" ở lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025 nhận nhiều lời khen.

Video: YouTube Làn Sóng Xanh

Sau phần mở đầu của Maiquinn (trống), Đào Tử A1J (keyboard), Muộii (guitar) và Yeolan (keytar), Tóc Tiên bước lên sân khấu hòa giọng với bản mashup gồm loạt ca khúc được yêu thích trên YouTube, các nền tảng mạng xã hội: Ngày này năm ấy, E là không thể, Thiệp hồng sai tên, E là đôn chề, Em thua cô ta, Thu đợi và Chờ ngày mưa tan.

Tóc Tiên gây ấn tượng bởi giọng hát nội lực, trình diễn "máu lửa". Muộii vừa chơi nhạc vừa thể hiện giọng bè nhịp nhàng cùng đàn chị. Điều này khiến tiết mục chinh phục đa số khán giả ở nhà hát Hòa Bình TP HCM cũng như những người theo dõi qua sóng trực tiếp.

Từ trái sang: Đào Tử A1J, Tóc Tiên, Muộii. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trên YouTube chương trình, video nhận hơn một triệu lượt xem sau 24 giờ phát hành, dẫn đầu xu hướng thịnh hành. Tài khoản Lê Thị Thu Trang nhận xét: "Màn kết hợp mượt mà và mãn nhãn giữa các ca sĩ", khán giả Hoàng Nguyên nói: ''Tóc Tiên và các 'Em xinh' hội tụ đủ giọng hát hay, trình diễn cuốn hút, hình ảnh bừng sáng cả sân khấu".

Tóc Tiên cho biết hạnh phúc khi tiết mục của cô và các đàn em được khán giả đón nhận. "Đây mới là lúc tôi lấy lại được 'lửa nghề''', ca sĩ nói. Theo giọng ca 8x, rock luôn là sở thích của cô nên khi ban tổ chức Làn Sóng Xanh và DTAP ngỏ lời cô đồng ý ngay, không đặt nặng việc hát với ai, xuất hiện ra sao.

Nhà sản xuất âm nhạc DTAP cho biết điều khó nhất trong tiết mục là chia câu và tông nhạc cho các ca sĩ vì quãng giọng rộng, nối nhiều bài. Nếu phối không khéo sẽ bị "vụng" và gây khó chịu cho người nghe. "Các ca sĩ làm tốt hơn những gì chúng tôi mong đợi", DTAP nói.

Tóc Tiên, 37 tuổi, tham gia sinh hoạt văn nghệ ở Nhà thiếu nhi TP HCM từ năm bốn tuổi, bước vào con đường biểu diễn chuyên nghiệp năm 13 tuổi. Khi sự nghiệp đang thành công, cô sang Mỹ du học. Năm 2014, cô về nước hoạt động trở lại, có nhiều ca khúc trở thành hit như Ngày mai (Lưu Thiên Hương sáng tác), Có ai thương em như anh (Bùi Công Nam). Cô từng nhận giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại MAMA (Mnet Asian Music Awards) năm 2017. Tóc Tiên còn thử sức với diễn xuất qua các phim Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ, Thanh Sói.

Hoàng Dung