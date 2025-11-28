Tiết lộ cách người Việt chọn điểm đến du lịch năm 2026

Xu hướng du lịch của người Việt trong năm tới được dự báo định hình bởi sự thận trọng trong chi tiêu, ưu tiên các điểm đến trong nước, sử dụng AI lên kế hoạch.

Báo cáo triển vọng du lịch năm 2026 được Agoda công bố hôm 25/11, dựa trên khảo sát hơn 3.000 du khách tại 9 thị trường trọng điểm gồm Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam, đã tiết lộ cách du lịch của người Việt với những thay đổi đáng kể về hành vi, tư duy so với giai đoạn trước.

Dữ liệu cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt trong tâm lý du khách khi 50% người Việt được hỏi khẳng định ưu tiên các kế hoạch du lịch nội địa trong năm 2026 thay vì ra nước ngoài. Tỷ lệ này tăng gần gấp đôi so với mức 26% của năm trước, phản ánh sự thay đổi lớn trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động và chi phí vé máy bay quốc tế ngày càng đắt đỏ.

Đây là làn sóng chung trên toàn châu Á khi 35% người được hỏi nói sẽ du lịch nội địa nhiều hơn quốc tế - mức tăng mạnh so với con số 15% vào năm ngoái. Xu hướng này đi kèm với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các "điểm đến thứ cấp" - những thành phố hoặc địa phương ít người biết đến, nằm ngoài bản đồ các trung tâm du lịch truyền thống.

Không chỉ giới hạn phạm vi địa lý, hầu hết du khách Việt đang đặt bài toán kinh tế lên bàn cân với hơn 90% cho biết họ chỉ sẵn sàng chi trả tối đa khoảng 2,6 triệu đồng cho một đêm lưu trú. Đáng chú ý, nhóm du khách có kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" với mức chi dưới 1,3 triệu đồng mỗi đêm chiếm tới 56%. Điều này đưa Việt Nam trở thành một trong ba thị trường quan tâm đến giá phòng nhất khu vực, bên cạnh Malaysia và Indonesia.

Một rào cản khác thúc đẩy du khách quay về với các điểm đến trong nước là "sức mạnh" của tấm hộ chiếu. Theo Chỉ số xếp hạng hộ chiếu Henley 2025, hộ chiếu Việt Nam hiện xếp hạng 89 với khả năng tiếp cận 50 quốc gia không cần thị thực.

Việc xin visa phức tạp và tốn kém đến các thị trường phát triển tiếp tục là điểm nghẽn. Báo cáo chỉ ra 58% du khách thừa nhận các rào cản hành chính này tác động trực tiếp đến việc chọn điểm đến và 91% khẳng định xuất ngoại nhiều hơn nếu chính sách thị thực được nới lỏng.

Động lực chính cho các chuyến đi của người Việt vẫn là nhu cầu nghỉ dưỡng và tái tạo năng lượng - chiếm 45%. Tuy nhiên, điểm khác biệt thú vị của du khách Việt so với khu vực là niềm đam mê ẩm thực khi có tới 35% xem trải nghiệm ăn uống là lý do xách ba lô lên đường, tỷ lệ này cao thứ nhì châu Á, chỉ sau Đài Loan (47%) và vượt qua Hàn Quốc (42%).

Điểm sáng trong bức tranh du lịch năm 2026 là mức độ sẵn sàng tiếp nhận công nghệ của người Việt. Trong khi nhiều quốc gia còn e dè, Việt Nam đang dẫn đầu bảng xếp hạng về ý định sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho các chuyến đi. Hơn 50% du khách Việt khẳng định "rất nhiều khả năng" sẽ dùng AI để lên kế hoạch, cao hơn mức trung bình 63% của cả khu vực châu Á.

Không dừng lại ở việc tra cứu thông tin đơn thuần, người dùng kỳ vọng vào thế hệ "Agentic AI" (AI tác vụ) - nơi công nghệ đóng vai trò như một đại lý du lịch ảo toàn năng. Hệ thống này có thể tự động săn vé giá rẻ, đề xuất lịch trình cá nhân hóa dựa trên ngân sách eo hẹp, thậm chí tự động đặt lại xe đưa đón nếu chuyến bay bị trễ hay thay đổi điểm đến dựa trên dự báo thời tiết thực tế.

Bên cạnh công nghệ, các sự kiện văn hóa và giải trí tầm cỡ (Music Tourism) đang trở thành đòn bẩy mạnh mẽ cho ngành du lịch. Điển hình như cơn sốt vé concert của các nhóm nhạc Hàn Quốc hay nghệ sĩ Âu Mỹ tại Singapore và Thái Lan từng khiến lượng tìm kiếm phòng nghỉ từ du khách Việt tăng đột biến.

Vào dịp concert Blackpink hồi tháng 10 ở Bangkok, lượt tìm kiếm phòng nghỉ trong thành phố đã tăng 18% so với tháng trước. Theo Agoda, lượt tìm kiếm phòng tại Bangkok từ du khách Việt Nam tăng vọt tới 266% trong dịp này - cao hơn hẳn so với Malaysia - quốc gia xếp thứ hai với 107%.

Làn sóng "du lịch theo phim" (set-jetting) cũng đáng chú ý với 13% du khách Việt hy vọng được đến thăm các bối cảnh phim nổi tiếng như trong "The White Lotus" hay "Jurassic World".

Bức tranh du lịch năm 2026 của người Việt cho thấy dù thắt chặt hầu bao, du khách Việt vẫn là nhóm có tư duy cởi mở, dẫn đầu về xu hướng công nghệ cũng như sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm cảm xúc chất lượng cao.

