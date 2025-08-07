Tiết Gia Yến: 'Tình yêu làm tâm hồn tôi tươi trẻ'

Diễn viên Hong Kong Tiết Gia Yến, 75 tuổi, nói tình yêu của bạn trai kém 17 tuổi giúp bà tươi trẻ.

Theo Mingpao, đời tư của nghệ sĩ 75 tuổi nhận quan tâm của nhiều khán giả khi từ đầu tháng 8, nhiều người tung tin bà bị bạn trai - Andy - lừa số tiền 200 triệu HKD (667 tỷ đồng). Tin đồn ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật, vì thế bà nhờ luật sư giải quyết sự việc. Qua luật sư, Tiết Gia Yến cho biết các bài viết như "Tiết Gia Yến bị lừa tiền, có bạn trai mới" đều sai sự thật. Hiện cuộc sống của bà vui vẻ, đầy đủ.

Tài sản của Tiết Gia Yến do con gái bà quản lý. Trên On, bà nói bản thân không có 200 triệu HKD nên không thể nào bị lừa. Andy đùa với Tiết Gia Yến khi đọc tin đồn: "Hay là em còn có bạn trai nào khác?".

Diễn viên Tiết Gia Yến. Ảnh: HK01

Nghệ sĩ hài lòng về tình yêu, công việc. Bà từng băn khoăn khoảng cách tuổi tác với Andy nhưng bạn trai không bận tâm vấn đề này, ông thậm chí không nhớ tuổi của bà. Nghệ sĩ cho rằng tình yêu của Andy làm bà trẻ trung, yêu cuộc sống.

Tiết Gia Yến và Andy hẹn hò nhiều năm, bà không công khai ảnh của người yêu. Andy từng cầu hôn diễn viên nhưng bà từ chối, một phần vì tuổi tác, một phần vì bà ám ảnh hôn nhân đổ vỡ. Tiết Gia Yến lo sợ không thể chịu đựng nếu ly hôn một lần nữa.

Tiết Gia Yến thần ăn Tiết Gia Yến đóng "Thần Ăn" cùng Châu Tinh Trì. Video: TVB

Tiết Gia Yến từng muốn từ bỏ mối quan hệ, khuyên bạn trai kết hôn, sinh con nếu gặp được người phù hợp. Tuy nhiên cả hai đều không làm được điều đó mà ngày càng gắn bó hơn. Bà cảm thấy bạn trai là phúc phận mà ông trời bù đắp cho mình. Ba con của Tiết Gia Yến với chồng cũ ủng hộ mối quan hệ của mẹ.

Nghệ sĩ kết hôn với doanh nhân Thạch Bảo Khánh năm 1983, sau đó từ bỏ làng giải trí để chăm lo gia đình. Năm 1995, Gia Yến tiết lộ ly hôn vì chồng ngoại tình. Đau khổ vì đổ vỡ, bà từng định nhảy từ tầng 25 xuống, may mắn con gái lớn ngăn cản kịp.

Tiết Gia Yến sinh năm 1950, đóng phim từ năm 1959, tham gia hàng loạt tác phẩm như Nghĩa nặng tình thâm, Phú quý lâm môn, Gia đình vui vẻ, Mẹ vợ thần thánh, Phi nữ chính truyện, Thần Ăn... Ngoài đóng phim, bà làm MC nhiều chương trình. Cùng Uông Minh Thuyên, Trịnh Du Linh, Tiết Gia Yến được mệnh danh là "chị đại" của TVB.

Ngoài 70 tuổi, Tiết Gia Yến có lịch làm việc dày đặc, thường xuyên tham gia sự kiện. Con gái khuyên nghệ sĩ nghỉ hưu nhưng bà nói tận hưởng công việc. Khi đi làm, bà có thêm lý do ăn mặc, trang điểm đẹp để gặp gỡ mọi người. Bà mãn nguyện nhất là khi có thể mang lại niềm vui cho khán giả.

