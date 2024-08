Tierra ra mắt bộ sưu tập trang sức kim cương trị giá 38 tỷ đồng

Tierra Diamond giới thiệu ba bộ sưu tập kim cương với nhiều hình dáng khác nhau, tổng trị giá hơn 1,5 triệu USD.

Đại diện nhãn hàng chia sẻ, các sản phẩm này hướng tới tôn vinh những viên kim cương độc bản, sự sáng tạo của nhà thiết kế và những đôi bàn tay thủ công tinh xảo của nghệ nhân kim hoàn. Ba bộ sưu tập này được ra mắt nhân sự kiện chào đón cửa hàng thứ 10 của Tierra sau 8 năm hoạt động tại Việt Nam.

Trong đó, "Butterflies' Tryst" (Cuộc hẹn hò của bướm) là sự kết hợp của 72 viên kim cương với nhiều hình dáng khác nhau, từ Pear (giọt lệ), Heart (trái tim) đến Marquise (hạt thóc). Các khối hình được đặt để, bố trí trong tổng thể hài hòa với sự phản chiếu lấp lánh của giác cắt, từ đó, tạo nên hình ảnh một đàn bướm cùng bay lượn. Bộ sưu tập này có giá trị khoảng 400.000 USD (hơn 10 tỷ đồng), gồm: vòng cổ, bông tai và nhẫn đeo tay.

Các thiết kế trong bộ sưu tập "Butterflies' Tryst" (Cuộc hẹn hò của bướm). Ảnh: Tierra Diamond

"She Comes With The Sun" (Nàng đến cùng ánh dương) được lấy cảm hứng từ những bông hoa dã quỳ, tượng trưng cho vẻ đẹp kiên cường, sức sống mãnh liệt bất chấp điều kiện sinh trưởng khắc nghiệt. Điểm nổi bật của các sản phẩm này là những viên kim cương với hình dáng Emerald có độ sạch tuyệt đối IF - FL theo thang đánh giá của GIA cùng viên chủ khối lượng 5,02 carats.

Thiết kế hình chữ nhật đa tầng với các góc cắt Emerald tạo nên hiệu ứng "hành lang gương" (hall of mirrors), phản chiếu ánh sáng độc đáo và sang trọng. Bộ sưu tập gồm nhẫn và vòng cổ được đính kết từ tổng cộng 126 viên kim cương có giá trị khoảng 600.000 USD (tương đương 15 tỷ đồng).

"She Comes With The Sun" (Nàng đến cùng ánh dương) gồm hai dòng sản phẩm. Ảnh: Tierra Diamond

Bộ sưu tập cuối cùng do nghệ nhân kim hoàn người Mỹ gốc Italy Americo Izzo, với 38 năm kinh nghiệm tại nhiều quốc gia trên thế giới, sáng tạo. Ấn tượng bởi hương sắc của những bông hoa sau lần đầu tiên ghé thăm Việt Nam, ông dành hơn 300 giờ chế tác miệt mài và hoàn toàn thủ công tại xưởng kim hoàn ở New York (Mỹ) để tạo nên "Whispers of the Vietnamese Blossoms".

Điểm nhấn của bộ sưu tập là chiếc nhẫn với cấu trúc ghép từ hơn 170 mảnh kim loại, giữ cảm giác mềm mại, nâng đỡ những viên kim cương dáng Pear để tạo nên hình ảnh cánh hoa nở rộ. Thiết kế nhẫn có một viên kim cương bí mật giấu ở mặt trong, chỉ có người đeo có thể chiêm ngưỡng.

Bộ sưu tập có giá khoảng 500.000 USD (tương đương khoảng 12,5 tỷ đồng). Nghệ nhân kim hoàn Americo Izzo cũng là đối tác chính thức của Tierra Diamond nhằm đưa những thiết kế thời trang hiện đại cùng bề dày lịch sử kỹ thuật kim hoàn thế giới tới Việt Nam.

Nghệ nhân Americo Izzo sáng tạo nên bộ sưu tập "Whispers of the Vietnamese Blossoms". Ảnh: Ảnh: Tierra Diamond

Theo đại diện Tierra, toàn bộ kim cương thiên nhiên trong ba bộ sưu tập kể trên đều được tuyển lựa từ một trong những nhà cung cấp kim cương hàng đầu thế giới. Với danh hiệu De Beers Sightholder, nhà cung cấp của nhãn hàng cam kết về chất lượng và mục tiêu phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội, môi trường.

Bên cạnh đó, những viên kim cương trong ba bộ sưu tập cũng được công nhận đáp ứng tiêu chuẩn Carbon-Neutral Diamonds, chứng nhận bởi CarbonNeutral Protocal–đơn vị do Climate Impact Partners quản lý.

Các bộ sưu tập đang được trưng bày tại cửa hàng trang sức kim cương cao cấp của Tierra tại địa chỉ 70 Trương Quyền, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM.

Nhật Lệ