Tierra Diamond triển khai chính sách hoàn tiền bảo vệ người mua kim cương

Tierra Diamond tung chính sách hoàn 100% giá trị thanh toán nếu người mua phát hiện sản phẩm tương đương có giá thấp hơn, áp dụng từ nay đến 7/12

Đại diện thương hiệu cho biết chương trình "Kim cương cao cấp - Giá bao chấp" là bước thử nghiệm mới nhằm tăng tính minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, doanh nghiệp sẽ hoàn toàn bộ giá trị đơn hàng, thu lại sản phẩm khi khách chứng minh được sự chênh lệch giá giữa các viên kim cương có điều kiện tương đương.

Chính sách "Kim cương cao cấp - Giá bao chấp" kéo dài từ nay đến ngày 7/12. Ảnh: Tierra Diamond

Chương trình áp dụng cho kim cương thiên nhiên có kiểm định GIA (Viện Ngọc học Mỹ), dáng tròn (Round Shape), kích thước đến 5,4 mm và đáp ứng tiêu chí đối chứng về đặc tính. Chính sách này dành cho những hóa đơn hoặc phiếu đặt hàng phát sinh ngày 1-30/11.

Người tiêu dùng có thể gửi yêu cầu đối chứng trong 7 ngày kể từ ngày lập hóa đơn, hạn cuối tiếp nhận là 7/12. Giá được so sánh phải là mức bán cuối cùng, sau khi trừ các ưu đãi hoặc chiết khấu công khai. Loạt thỏa thuận riêng hoặc chương trình không công khai không thuộc phạm vi áp dụng.

Hồ sơ đối chứng gồm: hóa đơn điện tử hợp lệ theo quy định, giấy đảm bảo hoặc chính sách thu đổi tương ứng. Mỗi mã kiểm định GIA chỉ được tham gia một lần. Người tiêu dùng có thể nộp hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp tại 15 chi nhánh Tierra Diamond trên toàn quốc.

Khách hàng có thể kiểm tra, đối chiếu thông số kim cương trước khi mua. Ảnh: Tierra Diamond

Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin hợp lệ, doanh nghiệp sẽ phản hồi trong 3-5 ngày. Trường hợp được chấp thuận, việc hoàn tiền sẽ hoàn tất trong một ngày làm việc, thông qua chuyển khoản hoặc tiền mặt sau khi xác minh và thu hồi sản phẩm.

Theo đại diện Tierra Diamond: "Chính sách được xây dựng nhằm củng cố niềm tin người tiêu dùng vào giá trị thật của kim cương thiên nhiên, đồng thời khuyến khích chuẩn định giá rõ ràng hơn trong thị trường".

Bên cạnh đó, thương hiệu tiếp tục phát triển chương trình bảo hành, thu đổi và chăm sóc trọn đời, vừa tăng tính minh bạch, vừa giúp người tiêu dùng Việt an tâm khi mua kim cương.

Một mẫu kim cương thiên nhiên của thương hiệu. Ảnh: Tierra Diamond

Tierra Diamond thành lập năm 2016, chuyên kinh doanh kim cương thiên nhiên và trang sức kim cương thiết kế riêng, đa dạng mẫu mã. Thời gian sản xuất 7-10 ngày kể từ khi hoàn thiện khâu phác thảo theo ý tưởng 2D-3D, kèm chế độ bảo hành trọn đời, giao hàng nhanh miễn phí toàn quốc. Năm ngoái, công ty góp mặt ở danh sách Top 6 doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng cao nhất.

Đông Vệ