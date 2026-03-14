Tiếp viên tiết lộ những thứ mất vệ sinh nhất trên máy bay

Nữ tiếp viên Charity Moore khuyên hành khách mặc quần dài để tránh tiếp xúc trực tiếp với lượng vi khuẩn khổng lồ tích tụ trên ghế ngồi.

Những chuyến bay có thể không sạch sẽ như nhiều hành khách vẫn tưởng. Charity Moore, tiếp viên hàng không có 11 năm kinh nghiệm, đã tiết lộ những thứ mất vệ sinh cô từng chứng kiến trên máy bay.

"Không biết gì có thể giúp bạn vui vẻ nhưng kiến thức sẽ đem đến nhiều điều", cô nói trước khi chia sẻ về những chất bẩn của khách để lại theo xếp hạng thấp đến kinh khủng.

Moore bắt đầu bằng bàn khay sau lưng ghế. Theo nữ tiếp viên, một số hành khách thản nhiên gác chân trần lên bàn dù đây vốn là bề mặt để ăn uống và nhiều phụ huynh có thói quen đổ trực tiếp đồ ăn nhẹ cho con nhỏ lên trên.

Ngoài ra, cô cho biết mọi ngóc ngách trên máy bay đều tồn tại dấu vết của bãi nôn, từ ghế ngồi, thảm sàn đến bồn rửa trong nhà vệ sinh.

Một trong những hành vi khiến Moore khó chịu nhất là việc cha mẹ thay tã cho con ngay tại ghế ngồi thay vì vào nhà vệ sinh có bàn thay tã chuyên dụng. Cô nhấn mạnh những chất thải li ti có thể bám lại trên ghế, gây mất vệ sinh nghiêm trọng cho những người ngồi sau. Tiếp viên này nói hãng bay sẵn sàng cung cấp khăn giấy sát khuẩn để hành khách lau dọn nhưng tuyệt đối không được biến ghế ngồi thành bàn thay tã.

"Các bạn không nên mặc quần đùi hay váy ngắn khi đi máy bay để tránh da tiếp xúc trực tiếp với lượng vi khuẩn khổng lồ tích tụ trên lớp vải bọc ghế", cô nói.

Cũng liên quan đến ghế ngồi, cô cho biết phi hành đoàn thường xuyên gặp những bệnh nhân vừa phẫu thuật thẩm mỹ. Máu từ vết thương thấm qua quần áo và ngấm ra ghế ngồi. Ngoài ra, cô cũng từng gặp một cụ ông mất kiểm soát vệ sinh, làm ướt ghế và thấm sang túi đồ của hành khách phía sau.

Đỉnh điểm trong câu chuyện của Moore là sự cố liên quan đến thú cưng chết trên chuyến bay. Khi một con vật chết, chúng thường không kiểm soát được hệ bài tiết nhưng máy bay không thể chuyển hướng chỉ vì vấn đề này. Moore kết thúc danh sách bằng một trải nghiệm gây rùng mình khi phát hiện một chiếc băng vệ sinh đã sử dụng bị vứt ngay trong bồn rửa tay của nhà vệ sinh máy bay.

Ngoài những chia sẻ của Moore, bài báo cũng dẫn lời các chuyên gia khác. Tiếp viên Josephine Remo khẳng định nhà vệ sinh máy bay rất hiếm khi được dọn dẹp kỹ lưỡng, trong khi chuyên gia thực phẩm Charles Platkin khuyên hành khách hạn chế dùng nước trên máy bay để uống hay rửa tay.

Nghiên cứu về nước của các hãng hàng không năm 2026 do Center for Food as Medicine and Longevity công bố cho thấy chất lượng nước trên nhiều chuyến bay không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh. Kết quả kiểm tra hơn 35.000 mẫu nước từ 21 hãng hàng không đã phát hiện sự hiện diện của vi khuẩn coliform và E.coli, những tác nhân có thể gây tiêu chảy cấp hoặc suy thận. Các loại đồ uống nóng như trà và cà phê phục vụ trên máy bay thường được pha chế trực tiếp từ nguồn nước này thay vì nước đóng chai.

Các chuyên gia độc học giải thích bình chứa nước trên máy bay ít khi được làm sạch hoàn toàn và thường chỉ đổ đầy thêm thay vì thay mới. Quá trình luân chuyển nước từ nguồn vào bồn chứa cũng dễ bị nhiễm khuẩn, khiến vi khuẩn có cơ hội tích tụ và phát triển lâu ngày.

