Tiếp viên karaoke bị xích chân, đánh đập vì không 'chiều' khách

Đăk LăkQuản lý quán karaoke Nguyễn Thanh Hải, 30 tuổi, cùng hai đồng phạm bị cáo buộc đưa nữ tiếp viên về phòng trọ đánh đập, xích chân vì không cho khách sàm sỡ.

Ngày 24/11, Hải, Phạm Trường Vũ (20 tuổi) và Y Bi Mlô (32 tuổi) bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm giam về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Nguyễn Thanh Hải (ngoài cùng bên phải) cùng đồng phạm tại cơ quan công an. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, trước đó, cô gái 25 tuổi xin làm nhân viên phục vụ các quán nhậu, quán karaoke trên địa bàn xã Ea Drăng, dưới sự quản lý, điều hành của Hải.

Quá trình làm việc, cô và các nữ tiếp viên khác bị Hải ép "phải cho khách sờ mó cơ thể". Nếu ai không đáp ứng yêu cầu sẽ bị anh ta và đồng phạm đưa về nhà trọ đánh đập, đe dọa.

Bình xịt hơi cay và xích sắt nhóm dùng hành hạ cô gái. Ảnh: Ngọc Oanh

Tối 15/10, cô gái 25 tuổi không chiều khách theo "luật ngầm" này, bị Hải và đồng phạm xịt hơi cay vào mặt, kéo lên ôtô đưa về nhà trọ. Nạn nhân bị chúng xích chân, đánh đập thậm tệ. Sau khi được nhóm này thả về, cô đến công an trình báo.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Trần Hóa