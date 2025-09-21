Tiếp viên hàng không phê ma túy trên máy bay

AnhHaden Pentecost, tiếp viên hàng không của British Airways, được phát hiện khỏa thân trong nhà vệ sinh, mất tỉnh táo sau khi sử dụng ma túy.

Ngày 19/9, Tòa đại hình Isleworth ở London tuyên phạt Haden Pentecost (41 tuổi) sáu tháng tù nhưng hoãn thi hành án một năm, sau khi anh ta thừa nhận đã thực hiện nhiệm vụ hàng không trong tình trạng bị ảnh hưởng bởi ma túy.

Cựu tiếp viên hàng không của British Airways cũng phải hoàn thành 80 giờ lao động công ích và trả 150 bảng Anh chi phí.

Hồi tháng 5, Haden phục vụ trên chuyến bay từ San Francisco đến London. Trước chuyến đi, anh ta nói với các đồng nghiệp rằng bị đau bụng nhưng vẫn khẳng định đủ sức khỏe để làm nhiệm vụ. Các đồng nghiệp sau đó tìm thấy Haden ở chân cầu thang, được mô tả là đầu tóc bù xù, xanh xao, mồ hôi nhễ nhại và có biểu hiện bất thường.

Theo công tố viên, Haden đã tự nhốt mình trong nhà vệ sinh và khi bước ra, anh ta hoàn toàn khỏa thân và không nhận thức được đang không mặc quần áo. Một đồng nghiệp cố gắng tìm hiểu Haden đang nói gì trước khi mặc quần áo cho anh ta và đưa vào một chỗ ngồi trống.

Sau khi nhận được thông báo, cơ trưởng nói chuyện với Haden rồi kêu gọi các chuyên gia y tế trên máy bay. Tòa án cho biết Haden bị giãn đồng tử, không thể trả lời giờ là năm nào hay tổng thống Mỹ là ai, uống 15 đến 20 chai nước trong suốt chuyến bay.

Hành vi của anh ta đã gây ra "sự mất tập trung lớn" cho cơ trưởng và phi hành đoàn, dù không hành khách nào biết chuyện. Khi chuyến bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow, Haden được các nhân viên y tế đợi sẵn đưa đến bệnh viện. Xét nghiệm máu sau đó cho thấy anh ta có methamphetamine và amphetamine trong cơ thể.

Haden bị hãng British Airways sa thải sau vụ việc.

Haden Pentecost hầu tòa ngày 22/8. Ảnh: PA

Bên công tố nói với tòa rằng Haden đã không hoàn thành việc kiểm tra an toàn trước chuyến bay, khiến các đồng nghiệp phải xử lý chuyến bay kéo dài 10 tiếng rưỡi mà không có sự trợ giúp của anh ta.

Luật sư bào chữa cho biết Haden đã sử dụng ma túy ở San Francisco để "nâng cao trải nghiệm tình dục", dẫn đến đánh mất sự nghiệp và khẳng định thân chủ "sẽ không bao giờ tái phạm tội này vì đã mất việc".

Công tố viên cho biết hành vi phạm tội của Haden có khung hình phạt tối đa là hai năm tù, nhưng không có khuyến nghị tuyên án nào vì vụ án "khá đặc biệt".

Thẩm phán cho biết có "nhiều tình tiết giảm nhẹ" trong trường hợp của Haden, như nhân thân tốt, lập tức nhận tội và hành vi không hề hung hăng. Sau khi xem xét, thẩm phán cho Haden hưởng án treo.

Tuệ Anh (theo Mirror)