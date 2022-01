Tiếp viên bị sa thải vì tiết lộ mẹo cho hành khách

MỹNữ tiếp viên bị đuổi việc sau khi đăng khoảng 20 video lên Tiktok tiết lộ bí mật nghề nghiệp.

Arina Bloom là tiếp viên hàng không của United Airlines, nổi tiếng với những video chia sẻ mẹo đi máy bay, bí mật nghề nghiệp... trên Tiktok. Tài khoản của cô có 241.500 lượt theo dõi, 2 triệu lượt thích video. Arina thường mặc đồng phục tiếp viên khi quay video.

Trong video mới nhất, Arina chia sẻ ban điều hành nhận được thư khiếu nại nặc danh về cô. Hãng bay không cảnh cáo, mà quyết định sa thải cô. Tiếp viên này cho rằng mình bị buộc thôi việc vì những video trên Tiktok.

Arina khẳng định: "Hãng bay biết trang cá nhân của tôi trên mạng xã hội, thậm chí họ còn bình luận dưới video tôi đăng hồi tháng 8. Tôi không hề giấu hoạt động của mình. Nhưng đột nhiên chuyện này lại thành vấn đề vào tháng 12".

Arina cảm thấy có lỗi vì xuất hiện trong trang phục tiếp viên của hãng bay và hứa không bao giờ tái phạm điều này. Cô cho rằng các video của mình mang đến điều tích cực, thể hiện rằng cô hạnh phúc khi là một phần của hãng hàng không. Do đó, cô nghĩ rằng mình không đáng bị sa thải.

"Tôi nghĩ rằng các video mình đăng là một cách quảng cáo miễn phí tuyệt vời. Tôi đã cố gắng truyền cảm hứng cho những người khác đến với ngành hàng không", cô nói.

Tiếp viên bị sa thải vì tiết lộ nhiều mẹo cho hành khách Video liên quan đến công việc của Arina. Video: Tiktok

Đến nay, video chia sẻ về chuyện mất việc của Arina thu hút hơn 200.000 lượt xem, cũng như hàng nghìn bình luận. Đa số bình luận tỏ ra đồng cảm, ủng hộ cô gái trẻ. "Hãng bay không nên sa thải cô ấy. Arina là động lực khiến tôi muốn trở thành tiếp viên. Cô ấy thật xinh đẹp, và đã quảng bá hình ảnh công ty rất tốt. Quyết định loại cô ấy là một điều tồi tệ", một người bình luận.

Trên diễn đàn Reddit, câu chuyện của Arina lại không nhận được nhiều thiện cảm. Nhiều ý kiến cho rằng Arina bị sa thải là điều hiển nhiên, khi cô chia sẻ mẹo cho hành khách và những bí mật nghề nghiệp. Hiện tại, hãng bay vẫn chưa lên tiếng về chuyện này.

Các tiếp viên hàng không từng tiết lộ những lý do bất ngờ họ bị đuổi việc. Năm 2018, một tiếp viên của China Eastern Airlines đã bị sa thải vì bạn trai cầu hôn trên chuyến bay cô làm việc. Hãng bay cho rằng cô đã bỏ qua an toàn của hành khách, bởi màn cầu hôn gây xáo trộn và đe dọa an ninh của chuyến bay.

Anh Minh (Theo New York Post)