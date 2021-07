Tiếp thị qua nền tảng số lên ngôi tại Đông Nam Á

Các chuyên gia marketing khẳng định vai trò của phương tiện số, đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp tại MMA CEO & CMO Summit 2021, diễn ra hôm 18/6.

Theo thống kê toàn cầu của Kantar, 70% người tiêu dùng khu vực Đông Nam Á đã tăng mức độ sử dụng Internet trong năm 2020. Điều này đồng nghĩa với việc người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn trên các màn hình thiết bị, từ giải trí cho tới mua sắm.

Bên cạnh nhu cầu tăng sản phẩm, dịch vụ tiếp cận qua kênh trực tuyến, doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực làm sao để đạt hiệu quả tiếp cận người dùng, chuyển đổi hành vi mua hàng cao, trong khi ngân sách dành cho marketing giới hạn, nguồn lực bị hạn chế do tác động của Covid-19. Trong thời điểm hiện nay, những giải pháp vừa đạt tầm ảnh hưởng, vừa tiết kiệm chi phí trở thành ưu tiên hàng đầu.

Thế nhưng, "ngon, bổ, rẻ" liệu có dễ tìm trong thế giới của tiếp thị và truyền thông? Câu hỏi này đã được giải đáp tại hội nghị cấp cao MMA CEO & CMO Summit 2021: Pivot to the New Normal (Bước vào bình thường mới) diễn ra trong tháng 6 vừa qua.

Tại hội nghị, các chuyên gia nhìn nhận, truyền hình vẫn là kênh tiếp thị quan trọng, giúp thương hiệu tiếp cận đông đảo người dùng, thúc đẩy hành vi mua sắm. Trong giai đoạn 2019-2020, kênh tiếp thị số đã lần đầu tiên vượt qua truyền hình, trở thành công cụ tiếp cận người dùng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, theo nghiên cứu của Kantar (Kantar Cross Media Study Meta-Analysis).

Đại diện các công ty nghiên cứu trên thế giới tham gia hội nghị cũng chia sẻ nhiều phát hiện giúp doanh nghiệp vượt qua thử thách, đạt hiệu quả tiếp thị, truyền thông tối ưu trong điều kiện hạn định. Trong đó, việc tận dụng những "điểm chạm số" chính là chìa khóa giúp chiến dịch tiếp thị gia tăng mức độ tiếp cận người dùng (Reach), tạo tầm ảnh hưởng cho thương hiệu (Brand Impact).

Một phân tích tổng hợp do Kantar và Facebook phối hợp thực hiện cho thấy, vai trò và tầm ảnh hưởng của "điểm chạm số" trong hành trình chinh phục khách hàng đã được nhấn mạnh trên cả ba tiêu chí: mức độ nhận biết (Awareness), tạo sự liên hệ (Association) và tạo động lực chuyển đổi hành vi (Motivation). Kết quả này dựa trên đánh giá tổng thể 64 chiến dịch đa phương tiện, được thực hiện tại 6 thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, giai đoạn 2016-2020.

Kết quả cũng cho thấy, hiện chi phí quảng cáo, truyền thông trên kênh truyền hình vẫn duy trì ở mức cao khiến hiệu quả hoàn vốn (ROI) giảm thấp. Trong khi đó, các nền tảng số như Facebook và YouTube đang thể hiện ưu thế trong việc tăng cường độ phủ của thương hiệu với gấp đôi hiệu quả chi phí, thúc đẩy hành vi mua hàng cao tới hơn 1,5 lần.

Tại MMA CEO & CMO Summit 2021, các chuyên gia cũng đề xuất hành động cụ thể cho doanh nghiệp khi thực hiện chiến dịch tiếp thị đa phương tiện ứng dụng nền tảng số. Cụ thể, doanh nghiệp được khuyến khích nên duy trì mức đầu tư cho kênh truyền hình không vượt quá 50% tổng ngân sách tiếp thị, tăng chi phí cho phương tiện số lên ít nhất 25%, nhằm đạt hiệu quả ROI.

Trong các kênh tiếp thị số, Facebook là nền tảng hàng đầu giúp thương hiệu tối ưu ngân sách và đạt hiệu suất. Nghiên cứu của Kantar cũng cho thấy, Facebook vượt trội trên hai tiêu chí: tạo sự liên hệ và động lực hành động. Trong đó, tiêu chí liên hệ giúp kết nối về mặt cảm xúc, thúc đẩy cảm giác yêu thích của người dùng dành cho thương hiệu, còn động lực hành động thúc đẩy hành vi mua hàng.

Ông Bryan Võ - Đối tác về nghiên cứu tiếp thị của Facebook Việt Nam nhận định, nền tảng số ngày càng trở thành ưu tiên của nhiều doanh nghiệp khi tiến hành chiến dịch tiếp thị và truyền thông, nhờ hiệu quả thúc đẩy thương hiệu và doanh số với chi phí thấp.

Ông Bryan Võ - Đối tác về nghiên cứu tiếp thị của Facebook Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo ông Bryan, Facebook đang tích cực đẩy mạnh nghiên cứu cách thức chạy quảng cáo sao cho hiệu quả, tiết kiệm nhất cho khách hàng. Các nghiên cứu nội bộ của Facebook và nghiên cứu độc lập của bên thứ ba chỉ ra, khi chiến dịch quảng cáo trên Facebook được triển khai ở độ phủ 60% với tần suất hai lần mỗi tuần, hiệu quả thúc đẩy thương hiệu sẽ tăng đến 1,8 lần.

"Trong Covid-19, doanh nghiệp cần nhanh chóng thích ứng và thay đổi để nắm bắt cơ hội mới. Trên thực tế, với việc tăng cường đầu tư cho chiến dịch tiếp thị số, nhiều doanh nghiệp đã ứng phó hiệu quả trong thời dịch, đạt mức tăng trưởng doanh thu vượt kỳ vọng", ông Bryan Võ chia sẻ thêm.

Hội nghị CEO & CMO Summit 2021 do MMA Việt Nam - tổ chức uy tín tại Việt Nam và toàn cầu về Mobile Marketing tổ chức, thông qua nền tảng online. Diễn giả góp mặt tại CEO & CMO Summit 2021 là lãnh đạo đến từ các doanh nghiệp lớn trên toàn cầu.

Hà Thanh