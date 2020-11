Tiếp tế lương thực cho 3.000 người dân bị cô lập

Quảng NamQuân đội sử dụng trực thăng thả hàng hóa, lực lượng khác dùng cáp treo đưa lương thực cho người dân xã Phước Lộc và Phước Thành, huyện Phước Sơn.

Đại tá Hoàng Văn Chiến, Phó chính ủy Sư đoàn không quân 372 (đóng tại Đà Nẵng), cho biết sáng 1/11 máy bay trực thăng đã cất cánh chở chuyến hàng đầu tiên từ Đà Nẵng đi huyện Phước Sơn. Hàng hóa là nhu yếu phẩm tiếp tế cho dân bị cô lập ở hai xã Phước Thành và Phước Lộc.

Xã Phước Thành có 4 thôn với hơn 1.900 nhân khẩu. Ngày 28-29/10, địa bàn mưa rất to, lũ trên núi đổ về cuốn 44 nhà người dân thôn 2 nằm hai bên đường trước trụ sở UBND xã. Các thôn khác có 42 hộ dân bị vùi lấp, may mắn không có tổn thất về người, ông Hồ Văn Phức, Chủ tịch xã Phước Thành, thông tin sáng 1/11, sau ba ngày xã mất liên lạc với bên ngoài.

Video lũ quét xã Phước Thành Lũ quét cuốn trôi hàng chục ngôi nhà thôn 2, xã Phước Thành, hôm 28/10. Video: CTV.

Do bị cô lập, người dân xã Phước Thành đang thiếu lương thực, thực phẩm. Sáng nay, nhiều người đã phải băng rừng hơn 10 km qua xã Phước Kim để nhận hàng tiếp tế bằng đường bộ từ phía ngoài gửi vào. Số hàng này được lực lượng chức năng đưa lên núi và dùng ròng rọc thả xuống cho dân mang về.

Đến trưa 1/11, hàng hóa đi bằng đường bộ từ xã Phước Kim được đưa đến xã Phước Thành. Hàng chục bao gạo, nhu yếu phẩm được tập kết để phát cho người dân. Lực lượng vận chuyển gồm 300 người đang tiếp tục đưa hàng hóa vào.

Lực lược chức năng cõng lương thực vượt núi tiếp tế cho người dân xã Phước Thành sáng 1/11. Ảnh: Phạm Trọng.

Ngoài Phước Thành, xã Phước Lộc có hơn 900 người dân cũng đang bị cô lập, thiếu lương thực. Thôn 6, xã Phước Lộc, xảy ra vụ sạt lở núi vùi lấp 11 người từ chiều 28/10, đến nay đã tìm được 5 thi thể, 6 người còn mất tích.

Theo Sư đoàn không quân 372, kế hoạch ban đầu trực thăng đáp xuống trung tâm xã Phước Lộc, nhưng do bãi đáp chật nên máy bay tìm một bãi đáp rộng hơn ở trên núi. Tuy nhiên, khi máy bay hạ cánh, khu vực này đã bị cô lập, dân không đến nhận hàng tiếp tế được.

Trực thăng sau đó bay thả hàng hóa xuống nơi người dân sinh sống tạm thời. Hiện Phước Lộc như một ốc đảo, có hàng trăm điểm sạt lở. Thời gian tới Sư đoàn không quân 372 sẽ bay nhiều chuyến để tiếp tế cho bà con.

Trực thắng đáp xuống xã Phước Lộc nhưng người dân bị cô lập không đến nhận hàng nên đành phải cất cánh thả xuống nơi dân đang ở. Ảnh: Anh Dũng.

Do ảnh hưởng của bão Molave kết hợp với gió đông trên cao, tỉnh Quảng Nam có mưa rất to trong các ngày 28-29/10. Ba huyện miền núi Nam Trà My, Bắc Trà My và Phước Sơn xảy ra nhiều vụ sạt lở đất, làm 23 người chết, 24 người mất tích. Nhiều xã bị cô lập do sạt lở đường, phương tiện không thể tiếp cận.

Đắc Thành - Nguyễn Đông