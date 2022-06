Tiếp nhận hàng nghìn trang tài liệu quý về người Việt xưa

Sáng 1/6, Trung tâm Lưu trữ quốc gia tiếp nhận tập sách "Kỹ thuật của người An Nam" và một số tài liệu số hóa về Hiệp định Paris năm 1973.

Những tài liệu này do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam nước ngoài và ông Nguyễn Thiệp, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Pháp, trao tặng.

Tập sách "Kỹ thuật của người An Nam" khắc họa tỉ mỉ về kỹ nghệ của người Việt xưa trong tất cả ngành nghề, từ thợ thủ công, buôn bán, công chức đến nghề tự do giai đoạn 1908-1909. Vật dụng, công cụ và cách thức làm việc người An Nam thời đó được thể hiện chân thực qua khoảng 4.000 bức tranh, ảnh.

Bản thảo cuốn sách "Kỹ thuật của người An Nam". Ảnh: Sơn Hà

Trực tiếp gặp gỡ gia đình người Pháp để xin lưu giữ tập tài liệu, ông Nguyễn Thiệp cho hay bản lưu cuốn sách được in vào khoảng năm 1910 bằng kỹ thuật in khắc gỗ truyền thống trên giấy dó của người Việt. Gia đình bà Vũ Thị Xuân Phương đã có công lớn trong việc thu thập, lưu giữa tập tài liệu quý này suốt nhiều năm qua và tặng lại cho nước nhà.

Cùng với tập sách, những hình ảnh, tài liệu về Hội nghị Paris năm 1973 cũng được trao cho Trung tâm Lưu trữ quốc gia (Cục Văn thư và Lưu trữ). Số tài liệu này được phía Pháp lưu giữ và mật hóa, gồm nhiều dữ liệu về âm thanh xoay quanh các cuộc hội đàm quan trọng giữa hai nước trong giai đoạn lịch sử đó.

Sau này, để phục vụ công tác nghiên cứu, Pháp đã giải mã toàn bộ và gửi tặng số tài liệu này cho cơ quan lưu trữ Việt Nam. Ông Thiệp cho rằng đây là hoạt động ý nghĩa về tình hữu nghị, trước thềm chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp định Paris về lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiệp (phải) trao tặng bộ tài liệu cho Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Ảnh: Sơn Hà

Phó cục trưởng Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Nguyễn Thị Nga nói, với điều kiện kho tàng, trang thiết bị hiện đại, những tài liệu này sẽ được bảo quản an toàn và sử dụng, phát huy giá trị một cách hiệu quả.

