Tiếp nhận 77 tủ lạnh 'tương đương nhiệt độ sao Hỏa' do Mỹ tặng

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chiều 12/10 tiếp nhận 77 chiếc tủ lạnh âm sâu do Mỹ tặng, có thể bảo quản vaccine Covid-19 Pfizer.

Số tủ lạnh này trong kế hoạch 111 chiếc tủ lạnh âm sâu do Bộ Quốc phòng Mỹ tặng Việt Nam, với tổng trị giá khoảng một triệu USD. Đây là lô hàng đầu tiên, những chiếc còn lại sẽ về trong thời gian tới.

Đại biện lâm thời Mỹ tại Việt Nam Christopher Kline trao đổi với Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường bên hai chiếc tủ lạnh âm sâu trong số tủ lạnh bàn giao chiều 12/10. Ảnh: Ngọc Thành

Loại tủ này có thể đạt độ lạnh từ -40 độ C đến -90 độ C (tương đương nhiệt độ bề mặt sao Hỏa), thích hợp với các loại vaccine cần bảo quản ở môi trường nhiệt độ cực thấp. Trong các loại vaccine Covid-19 hiện nay, vaccine của Pfizer cần bảo quản ở nhiệt độ -70 đến -80 độ C.

Dự kiến, 14 chiếc tủ âm sâu sẽ đặt tại NIHE để phục vụ công tác phân phối vaccine; 63 tủ chuyển đến các trung tâm phân phối khu vực trên cả nước; 34 tủ do Viện Pasteur TP HCM dùng.

Bên trong kho lạnh sâu bảo quản vaccine Pfizer, tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Ảnh: Ngọc Thành

Cũng trong buổi trao tủ lạnh âm sâu, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam Christopher Klein cho biết sẽ chuyển thêm 400.000 liều vaccine nữa cho Việt Nam trong những ngày tới, nâng tổng số vaccine nước này tài trợ cho Việt Nam lên 9,5 triệu liều.

Tính đến ngày 11/10, Việt Nam đã tiêm hơn 55,2 triệu liều vaccine Covid-19, trong đó hơn 39 triệu tiêm mũi 1, hơn 16,1 triệu mũi 2.

