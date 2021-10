Tiếp nhận 77 tủ lạnh âm 90 độ C

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương chiều 12/10 tiếp nhận 77 tủ lạnh âm sâu (-40 độ C đến -90 độ C) do Mỹ tặng, có thể bảo quản vaccine Covid-19 Pfizer.