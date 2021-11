Tiếng kẻng báo động giúp vây bắt trộm

Thanh HóaNghe hồi kẻng liên thanh, người dân Ngọc Trạo biết là mật hiệu báo kẻ gian đang trộm cắp trong làng nên đổ ra đường hỗ trợ công an vây bắt.

Chiều 20/11, người dân thôn Ngọc Trạo, xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, phát hiện hai người đàn ông dáng bộ khả nghi, mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang che kín mặt, đi xe máy vào làng nên bí mật theo dõi.

Họ phát hiện hai kẻ khả nghi giương súng bắn điện hướng về con chó thả rông và bóp cò. Con vật giãy giụa nằm lăn ra nền đất không một tiếng kêu. Hai kẻ gian thoăn thoắt nhét chiến lợi phẩm vào bao tải, rồ ga phi nhanh về hướng quốc lộ 1A qua huyện Hà Trung. Hành vi của hai tên đạo chích đã được báo công an để phối hợp truy bắt.

15 phút sau khi trộm chó ở Ngọc Trạo, bỏ chạy được chừng 7 km, hai tên trộm bị gần 40 người dân và công an bắt giữ tại thôn Đồng Ô, xã Hà Tiến. Hai nghi phạm là Phạm Tuấn Loan (42 tuổi) và Lê Văn Thu sinh (29 tuổi, đều quê huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa). Bộ đôi nghiện ma túy, trong đó Thu mang tiền án liên quan đến ma túy. Chúng từng gây ra nhiều vụ trộm chó ở các huyện Hậu Lộc, Hà Trung và Thạch Thành.

Hai tên trộm vào Ngọc Trạo bắt chó và bị phát hiện hôm 20/11. Ảnh camera an ninh

Công an thu giữ tang vật gồm ba con chó nặng 46 kg, bộ súng điện và xe máy. Hai tên trộm khai hôm đó đã thực hiện hai vụ trộm chó ở xã Thành An và thị trấn Vân Du, khi đến Ngọc Trạo, đang chích điện thì bị truy đuổi. Hai nghi can đang bị tạm giữ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đại úy Hà Trung Hưng, Trưởng công an xã Ngọc Trạo, cho biết tiếng kẻng báo gian 6 hồi 13 tiếng liên hồi vang lên từ trụ sở công an xã là tín hiệu thông báo cho người dân biết có kẻ gian đột nhập. Đây là quy ước được địa phương thí điểm hai năm nay. Nghe hiệu lệnh bất thường, dân làng Ngọc Trạo ngưng việc nhà hay đồng áng, cầm cuốc xẻng, gậy gộc ra đường phối hợp với công an, dân quân tự vệ tìm cách khống chế nhóm trộm.

Nhờ sử dụng thêm mạng lưới camera an ninh lắp đặt trên các trục đường chính quanh xã, Công an Ngọc Trạo nắm được hướng di chuyển của hai tên trộm chó. "Chúng di chuyển đến đâu thì chúng tôi sẽ báo động tới đó để nhân dân gõ kẻng hỗ trợ", đại úy Hưng thông tin thêm.

Chiếc kẻng đặt tại trụ sở UBND xã Ngọc Trạo do công an quản lý, những chiếc còn lại do công an viên hoặc cán bộ thôn sử dụng. Ảnh: Trung Hưng

Ngọc Trạo là xã miền núi ở huyện Thạch Thành, có 4.700 người dân, sinh sống ở 5 thôn. Tình hình an ninh trật tự trước đây khá phức tạp do địa bàn rộng, thường xảy ra trộm cắp vặt hay thanh niên gây rối, nghiện hút... Sau khi công an chính quy được tăng cường về, cuối năm 2020 chính quyền xã Ngọc Trạo thống nhất giao công an thực hiện mô hình camera an ninh và tiếng kẻng bình yên - barie phòng chống tội phạm.

Tiếng kẻng nhằm thông báo cho các tổ chức, cá nhân biết và chấp hành quy định pháp luật, các quy ước, hương ước của thôn xóm; phát động nhân dân tham gia phối hợp ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, cứu hộ cứu nạn, cháy nổ..., đại úy Hà Trung Hưng, Trưởng công an xã Ngọc Trạo, cho hay.

Toàn xã có 5 kẻng làm bằng vỏ bom, trong đó kẻng chính đặt ở trụ sở UBND xã, 4 chiếc còn lại nằm ở các thôn. Công an xã Ngọc Trạo quy ước có ba loại tiếng kẻng. Một là tiếng kẻng báo yên (đánh 3 hồi 13 tiếng), đều đặn vang lên lúc 22h mỗi ngày. Khi nghe kẻng, tất cả gia đình phải giữ sự yên tĩnh cho người xung quanh, không gây ồn ào.

Hai là tiếng kẻng báo động (đánh 6 hồi 13 tiếng) nhằm thông báo có kẻ gian đến địa bàn, có người gây rối, đánh nhau, trộm cắp tài sản cần sự hỗ trợ của người dân. Tiếng kẻng thứ ba (đánh 13 hồi 13 tiếng hoặc liên hồi) được dùng trong trường hợp báo cháy hoặc cần cứu hộ cứu nạn khẩn cấp...

Camera an ninh được lắp trên các trục giao thông chính ở Ngọc Trạo. Ảnh: Trung Hưng

Theo lãnh đạo Công an xã Ngọc Trạo, dù mới hoạt động quy củ từ giữa năm nay, mô hình camera an ninh và tiếng kẻng báo yên phát huy hiệu quả rất tích cực. Ngoài vụ trộm chó kể trên, hệ thống camera đã giúp công an giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến tai nạn giao thông, trộm cắp tài sản hay tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy...

"Tiếng kẻng đã giúp người dân thay đổi nhận thức rất nhiều. Ngày xưa, buổi tối thanh niên thường tụ tập, quậy phá, song từ khi có tiếng kẻng, cứ 22h là mặc nhiên tự giải tán, ai về nhà đấy. Gia đình nào còn hát karaoke gây ồn ào, sau khi nghe kẻng cũng tự động dừng...", đại úy Hưng nói.

Mô hình tiếng kẻng báo yên ở Ngọc Trạo đã đăng ký hoạt động với Công an tỉnh Thanh Hóa và được biểu dương, nhân rộng.

Lê Hoàng