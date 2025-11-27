Tiếng chó sủa giúp phá vụ trộm 170 món trang sức vàng

Trung QuốcBị camera nhận dạng, tên trộm sa lưới sau vài giờ nhưng quyết không khai ra chỗ giấu 170 món trang sức vàng, cho đến khi cảnh sát phát hiện tiếng chó sủa bất thường.

HK01 đưa tin hôm 24/11 cho hay một tên trộm nam giới đã đột nhập vào một cửa hàng trang sức ở Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam vào ban đêm và lấy cắp khoảng 170 món trang sức, giá trị tổng cộng hơn 3 triệu nhân dân tệ (hơn 11 tỷ đồng).

Video giám sát cho thấy một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ và đeo mặt nạ, đã dùng vũ lực cạy cửa sắt, lách qua một khe hẹp và nhanh chóng lấy cắp hơn 170 món trang sức bằng vàng. Tuy nhiên, tên trộm đã phạm phải một sai lầm chết người: Để quên điện thoại di động tại hiện trường trong lúc tẩu thoát.

Tên trộm được ghi hình trong camera theo dõi của tiệm vàng. Ảnh: HK01

Nhờ manh mối quan trọng này, cảnh sát đã xác định được nghi phạm chỉ trong 40 phút và bắt hắn năm giờ sau đó. Lúc này, tên trộm đang ngồi trong taxi khi bị bắt, vẫn đang tìm điện thoại và hỏi tài xế: "Điện thoại của tôi đâu?".

Khi bị bắt, hắn một mực từ chối tiết lộ vị trí cất giấu vàng.

Nhà chức trách cho rằng đạo chích đã tính toán miễn cảnh sát không tìm thấy số vàng thì dù có phải ngồi tù, hắn vẫn có thể giữ số vàng sau khi được tự do.

Để thu hồi số vàng, cảnh sát đã theo dõi kỹ hành tung của tên trộm trước khi bị bắt giữ qua hệ thống camera đường phố dày đặc, nhưng dấu vết đã bị lỡ mất ở một vùng ngoại ô hẻo lánh.

Khi cuộc điều tra bị đình trệ, đoạn phim giám sát từ một trang trại gà gần đó đã thu hút sự chú ý và cung cấp cho cảnh sát một manh mối. Video cho thấy chú chó của trại gà này đã sủa trong một khoảng thời gian dài, trùng khoảng thời gian tên trộm bị mất dấu.

170 món trang sức vàng trị giá hơn 11 tỷ đồng đã được cảnh sát thu giữ thành công. Ảnh: HK01

Điều này khiến cảnh sát suy luận rằng rất có thể chú chó đã phát hiện ra người lạ trong khu vực trại gà, rất có thể, kẻ lạ mặt này chính là tên trộm, khi đó đang mang vàng đi giấu.

Họ đã cử một lực lượng lớn đi tìm kiếm kỹ lưỡng khu vực xung quanh và cuối cùng đã tìm thấy số vàng bị đánh cắp dưới một tảng đá lớn kín đáo trong trại gà, qua đó thu hồi thành công số trang sức bị mất cắp.

Hải Thư (Theo Sina, HK01)