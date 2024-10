Tiếng bom 'tiễn' golfer Lebanon lên đường thi đấu

Rachid Akl, 66 tuổi, nghe bom và rocket nổ khi chờ máy bay cất cánh đi dự giải golf nghiệp dư châu Á Thái Bình Dương Asia - Pacific Amateur Championship (APAC) 2024 tại Nhật.

APAC kỳ này diễn ra từ ngày 3 đến 6/10, trên sân Taiheiyo Club Gotemba, cách Tokyo 100 km. Để góp mặt ở đó, Akl phải bay từ quê hương Lebanon, cất cánh ở phi trường Beirut, đáp ở Jordan rồi từ đó nối chuyến sang Nhật.

Trong lộ trình như thế, Akl khởi hành không suôn sẻ. Anh đã vào chỗ ngồi nhưng máy bay hoãn cất cánh, và khi nhìn qua cửa sổ, golfer này mới hiểu nguyên nhân. Lúc đó, vùng ngoại ô phía nam Beirut đang bị Israel đánh bom nhằm tiêu diệt lực lượng vũ trang Hezbollah.

"Quá trình cất cánh từ Beirut, khi vẫn ngồi trong tàu bay, chúng tôi còn nghe được khoảng 10 đến 15 quả rocket tiếp đất, có lẽ chỉ cách 500 mét", Alk kể trên Golf Digest.

Akl đánh thử sân Taiheiyo trước thềm APAC 2024. Ảnh: Golf Digest

Cuối cùng, anh cũng đến được sân đấu và trở thành golfer cao tuổi nhất Asia - Pacific Amateur Championship 2024 khi thi đấu ở tuổi 66.

"Tôi yêu golf, sống vì nó và luôn muốn đại diện quê hương tại giải này", Alk phát biểu khi góp mặt lần thứ chín với cờ Lebanon. Tám lần trước, anh đều bị cắt loại.

Kỳ đấu 2024 diễn ra trên sân par70, vẫn theo thông lệ bốn vòng đấu gậy, cắt loại theo nguyên tắc lấy top hoặc T60 và được xác định ở điểm +7 khi kết thúc vòng 2. Với mức đó, Alk sớm rời giải vì đánh tổng cộng 190 gậy, quy thành điểm +50.

APAC do Liên đoàn Golf châu Á – Thái Bình Dương mở từ 2009, hiện được hai tổ chức sở hữu major – sân Augusta National ở bang Georgia, Mỹ (Masters) và Royal & Ancient ở Scotland (The Open) - bảo trợ. Cũng nhờ vậy, nhà vô địch APAC sẽ có suất đấu Masters và The Open trong năm kề sau. Lịch sử APAC qua 14 kỳ ghi nhận chỉ 13 golfer Lebanon thi đấu trong đó Alk dự nhiều nhất (chín lần) và cả nhóm đều bị cắt loại.

Trước APAC 2024, Alk về nhất một giải ở Jordan, được tính điểm trên bảng golf nghiệp dư thế giới (WAGR), cán đích thứ 19 tại Jordan Open cũng như Cyprus Amateur Open. Anh cũng đã nhiều lần đại diện Lebanon đấu golf tại Asian Games.

Thành tích không cao nhưng việc góp mặt thường xuyên ở các giải tầm châu lục thể hiện nền golf Lebanon luôn muốn vươn lên, dù tình hình trong nước không thực sự ổn định do xung đột chính trị. Liên đoàn Golf nước này (LGF) hoạt động từ thập niên 1990, tổ chức 19 kỳ giải vô địch nghiệp dư quốc gia từ 1994 đến 2016 trong đó Alk hai lần ẵm cup (2006, 2007), còn Ali Hammoud giữ kỷ lục thắng 12 lần.

Còn về hạ tầng, họ hiện chỉ còn Golf Club of Lebanon đủ 18 hố ở ngoại ô phía nam Beirut, hoạt động từ 1923. Đó cũng là khu vực Alk thấy khói lửa cuồn cuộn vì bom và rocket từ Israel khi anh lên đường dự APAC 2024. Nhiều năm qua, truyền thông Israel luôn nghi Golf Club of Lebanon là cơ sở hậu cần và huấn luyện, thậm chí có bệ phóng tên lửa của lực lượng Hezbollah.

Lối vào sân Golf Club of Lebanon. Ảnh: National News

Tuy nhiên, theo National News có trụ sở tại UAE, Golf Club of Lebanon chỉ có golf, đang cố gắng duy trì hoạt động trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Cũng vì thế, nơi đó, vốn là sân đầu tiên ở Lebanon, giờ thành duy nhất sau khi bốn sân khác đóng cửa trong vòng 10 năm gần đây.

Điều kiện phát triển đang hạn chế, nhưng phong trào golf Lebanon không bị bỏ rơi, thể hiện qua chiến lược do Liên đoàn Golf nước này đặt ra từ 2021 và hiện vẫn theo đuổi. Trong đó, các mục tiêu chính gồm đưa golf vào trường học, thuê chuyên gia huấn luyện uy tín, tăng cường tìm kiếm tài năng và tạo điều kiện bồi dưỡng ở nước ngoài.

Quốc Huy