Tiền vệ Trung Quốc đẩy đối thủ ngã gãy cổ

Trung QuốcSamuel Asamoah, tuyển thủ Togo đang thi đấu tại Trung Quốc, bị gãy cổ và nguy cơ bị liệt nửa người sau khi va mạnh vào bảng quảng cáo bên đường biên.

Sự việc xảy ra ngày 5/10, khi Asamoah bị tiền vệ Zhang Zhixiong của Chongqing Tonglianglong đẩy khỏi đường biên trong pha tranh chấp bóng. Cầu thủ 31 tuổi mất thăng bằng và lao đầu trực diện vào bảng quảng cáo LED bao quanh sân, rồi lập tức được đưa đi cấp cứu.

Theo thông báo ngày 6/10, CLB chủ quản Guangxi Pingguo xác nhận Asamoah bị trật khớp và gãy đốt sống cổ, kèm chèn ép dây thần kinh. CLB cho biết tiền vệ người Togo nguy cơ bị liệt nửa người ở mức cao và chắc chắn sẽ nghỉ thi đấu đến hết mùa giải.

"Tương lai thi đấu chuyên nghiệp của Asamoah cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng", thông báo có đoạn.

Hai ngày sau, Guangxi Pingguo cập nhật tình hình tích cực hơn, thông báo ca phẫu thuật đã thành công và Asamoah hiện trong trạng thái ổn định. CLB Trung Quốc còn đăng ảnh cầu thủ này nằm trên giường bệnh, giơ hai ngón tay cái thể hiện sự lạc quan.

"Chúng tôi chân thành cảm ơn người hâm mộ, giới bóng đá và tất cả những ai đã gửi lời động viên tới Samuel. Tiến trình hồi phục của anh sẽ được thông báo sau các đợt kiểm tra tiếp theo", Guangxi Pingguo cho biết.

Zhang Zhixiong, người va chạm với Asamoah, chỉ phải nhận thẻ vàng. Trong báo cáo trọng tài, pha phạm lỗi được mô tả là nguy hiểm nhưng không đủ nghiêm trọng để coi là bạo lực hay cố ý gây chấn thương. Cơ quan quản lý bóng đá Trung Quốc cũng khẳng định bảng quảng cáo quanh sân được lắp đặt cách đường biên ba mét, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Chongqing Tonglianglong sau đó cũng ra thông cáo gửi lời xin lỗi tới Asamoah và đối thủ Guangxi Pingguo. CLB cho biết Zhang Zhixiong cùng đại diện đội bóng đã trực tiếp đến bệnh viện để xin lỗi và thăm hỏi Asamoah.

Asamoah từng thi đấu nhiều năm ở giải VĐQG Bỉ trước khi chuyển tới Trung Quốc năm 2024, và đã 6 lần khoác áo đội tuyển Togo.

Samuel Asamoah trong màu áo CLB Bỉ Sint Truiden VV ngày 26/9/2020. Ảnh: BSR Agency

Vụ tai nạn này gợi lại thảm kịch tương tự tại Anh hồi tháng trước, khi Billy Vigar - cựu cầu thủ trẻ của Arsenal - thiệt mạng ở tuổi 21 sau cú va vào tường bê tông sát sân trong lúc thi đấu cho CLB nghiệp dư Chichester.

Hồng Duy (theo Guardian, CNN)