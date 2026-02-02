Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn đứt dây chằng

Hà NộiNguyễn Thái Sơn gặp chấn thương nặng chỉ sau 17 phút ra mắt CLB Ninh Bình trong trận thua Công an Hà Nội 2-3 ở vòng 12 V-League 2025-2026, tối 1/2.

Phút 67, Ninh Bình để mất bóng ở giữa sân và bị phản công. Nguyễn Thái Sơn lui về theo kèm Leonardo Artur. Khi tiền đạo Brazil bẻ lái sang phải, tân binh đội khách đặt trụ chân phải hãm phanh và xoay theo hướng di chuyển của đối phương thì dẫn đến chấn thương.

Tiền vệ sinh năm 2003 ôm chân, rồi ngồi xuống sân. Đây là trận ra mắt của Thái Sơn cho Ninh Bình sau khi rời đội bóng quê hương Thanh Hóa, và được HLV Albadalejo tung vào sân từ đầu hiệp hai. Sau ba phút được chăm sóc y tế, anh rời sân và nhường chỗ cho Nguyễn Lê Phát.

Tình huống dẫn đến chấn thương đứt dây chằng đầu gối của Nguyễn Thái Sơn (áo đen) trong trận Ninh Bình thua Công an Hà Nội 2-3 ở vòng 12 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội ngày 1/2/2026.

Sáng nay, Thái Sơn được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy tiền vệ quê Thanh Hóa bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải, sẽ phải phẫu thuật và dự kiến phải nghỉ hết năm 2026.

Chấn thương đến với Nguyễn Thái Sơn chỉ tám ngày sau khi kết thúc hành trình U23 châu Á 2026. Tại giải đấu ở Arab Saudi, anh là cầu thủ thi đấu nhiều thứ hai của Việt Nam, với 544 phút sau 6 trận - trong đó hai trận đá hiệp phụ, chỉ xếp sau trung vệ Nguyễn Nhật Minh đá trọn vẹn 600 phút.

Thái Sơn trở thành tuyển thủ thứ hai đứt dây chằng, sau Nguyễn Hiểu Minh. Trung vệ sinh năm 2004 cũng gặp vấn đề ở đầu gối phải trong trận thua Trung Quốc 0-3 tại bán kết hôm 20/1. Hiểu Minh đã phẫu thuật thành công ở TP HCM.

Nguyễn Thái Sơn (áo đen) được cõng rời sân sau trận thua Công an Hà Nội 2-3 ở vòng 12 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy ở Hà Nội ngày 1/2/2026. Ảnh: Ninh Bình FC

Nguyễn Thái Sơn sinh năm 2003, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Thanh Hóa. Anh lên đội một năm 2022 và dần chiếm suất đá chính. Ở hai mùa V-League gần nhất, Thái Sơn thi đấu 49 trong tổng số 52 trận. Đến mùa này, anh tiếp tục thi đấu 9 trận cho Thanh Hóa, trước khi chuyển sang Ninh Bình.

Ở cấp đội tuyển quốc gia, Thái Sơn được HLV Philippe Troussier trọng dụng và liên tục đá chính từ năm 2023. Tuy nhiên, đến thời HLV Kim Sang-sik, anh không còn giữ được vị trí chính thức. Phải đến SEA Games 33, Thái Sơn mới dần chiếm được lòng tin, đặc biệt ở chung kết thắng Thái Lan 3-2, nhờ tạo được sự cân bằng trong tấn công và phòng ngự cho đội tuyển.

Hiếu Lương