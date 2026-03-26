Tiền vệ Malaysia: 'Phải chứng tỏ lòng tự tôn khi gặp Việt Nam'

Safawi Rasid khẳng định Malaysia có nhiều điều cần chứng minh khi gặp Việt Nam ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, dù đã hết cơ hội đi tiếp.

"Đây là trận cuối cùng của chúng tôi ở vòng bảng, và là vì lòng tự tôn", Safawi nói trước buổi tập hôm 25/3. "Dù không thể giành vé, toàn đội vẫn hướng tới kết quả tích cực, kể cả khi phải chơi trên sân khách. Tinh thần của đội không suy giảm sau những gì đã xảy ra. Chúng tôi đều lạc quan trước trận ngày 31/3".

Tiền vệ sinh năm 1997 Safawi Rasid. Ảnh: Star

Malaysia vừa bị xử thua 0-3 ở các trận thắng Việt Nam (4-0) và Nepal (2-0) tại vòng loại năm ngoái, do đội sử dụng cầu thủ nhập tịch làm giả giấy tờ. Quyết định đó đưa đoàn quân Kim Sang-sik vào thẳng vòng chung kết, với năm trận toàn thắng. Trong khi đó, Malaysia cùng Lào và Nepal chắc chắn bị loại.

Trong đợt tập trung lần này, Malaysia vẫn có 10 cầu thủ lai và ba người nhập tịch không có gốc gác. Theo Safawi, sự hiện diện của nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm giúp Malaysia duy trì tính cạnh tranh. "Chúng tôi vẫn có những gương mặt quen thuộc của đội tuyển", anh nói thêm. "Toàn đội đang giữ sự tập trung và tinh thần tích cực khi chuẩn bị đối đầu Việt Nam".

Vụ gian lận nhập tịch của Malaysia bị người hâm mộ coi là nỗi hổ thẹn quốc gia. Vì thế, đoàn quân Peter Cklamovski quyết giành ba điểm trên sân Thiên Trường để "phục hồi danh dự". Safawi nhiều lần nhắc tới yếu tố tự tôn, coi đó là động lực chính cho đội khách.

Safawi ra mắt đội tuyển Malaysia năm 2016, đã ghi 22 bàn trong 69 trận. Anh đạt phong độ tốt trong màu áo CLB Kuala Lumpur City với 12 bàn và ba kiến tạo mùa này. Tiền vệ 29 tuổi hy vọng có thể mang hiệu suất đó lên đội tuyển quốc gia. Nếu được trao cơ hội thi đấu, anh nói sẽ cố gắng cật lực để chứng minh giá trị.

Do tiền đạo nhập tịch Bergson vắng mặt, Safawi có thể được đẩy vào đá trung phong thay vì vị trí chạy cánh sở trường. Anh tỏ ra sẵn sàng thích nghi vị trí này: "Nếu HLV cần tôi chơi ở vai trò khác, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất. Điều quan trọng là đóng góp cho đội".

Safawi cũng không né tránh những hoài nghi từ người hâm mộ, khi có ý kiến cho rằng anh đã qua thời đỉnh cao. "Người hâm mộ có quyền nói, nhưng tôi tin vào những gì mình thể hiện. Các con số sẽ nói lên tất cả", anh ám chỉ phong độ ở cấp CLB.

Malaysia đang tập luyện ở Thái Lan và sẽ giao hữu kín với một CLB địa phương, trước khi sang Việt Nam ngày 27/3. Trước trận này, thầy trò Kim cũng sẽ đá giao hữu với Bangladesh trên sân Hàng Đẫy tối 26/3.

Hoàng An (theo NST, Star)