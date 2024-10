Tiền vệ Indonesia: 'Cầu thủ Trung Quốc chỉ biết nằm sân câu giờ'

Thom Haye chỉ trích cách chơi của Trung Quốc ở trận thắng Indonesia 2-1 tại vòng loại World Cup 2026, trong khi các đồng đội quyết tâm sẽ trở lại mạnh mẽ.

"Trung Quốc không chơi bóng. Chúng tôi đá với đối thủ chỉ biết câu giờ và thường xuyên nằm sân", Haye nói sau trận.

Ở sân Thanh Đảo tối 15/10, Trung Quốc dẫn 2-0 sau phút 44, rồi co cụm phòng ngự, phá bóng xa khung thành và nhiều lần nằm sân tỏ ra đau đớn. Trọng tài cho hiệp hai có chín phút bù, nhưng vẫn không đủ để Indonesia gỡ hòa.

Trọng tài nhắc nhở tiền đạo Zhang Yuning (áo đỏ dưới) đang nằm sân, trong trận Trung Quốc thắng Indonesia 2-1 ở lượt bốn bảng C vòng loại ba World Cup 2026 - khu vực châu Á. Ảnh: Xinhua

Haye, hiện chơi cho CLB Hà Lan Almere City, tiếc nuối vì đồng đội để "thua hai bàn quá dễ". Tiền vệ sinh năm 1995 là tác giả bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở phút 86, sau khi hậu vệ Trung Quốc phá bóng không tốt từ quả ném biên mạnh của Pratama Arhan. Đây là bàn thứ 100 của đội tuyển Indonesia thời Shin Tae-yong, nhưng trận đấu kết thúc trong nỗi buồn với nhà cầm quân Hàn Quốc cùng các học trò.

Haye không đá chính trước Trung Quốc, chỉ vào sân từ phút 46. Anh là một trong bốn sự thay đổi ở đội hình xuất phát, cùng Sandy Walsh, Jordi Amat và Malik Risaldi. Những người thay thế gồm Asnawi Mangkualam, Shayne Pattynama, Nathan Tjoe-A-On và Witan Sulaeman bị đánh giá thi đấu không đạt yêu cầu.

"Quyết định không để Haye đá chính được coi là sai lầm lớn nhất của HLV Shin", bài viết của CNN Indonesia có đoạn. "Lẽ ra, sự điềm tĩnh và trưởng thành của tiền vệ này có thể giúp Indonesia tạo ra nhiều nguy hiểm hơn trong thế kiểm soát".

Haye (áo trắng, giữa) ghi bàn cho Indonesia trong trận thua Trung Quốc 1-2. Ảnh: Xinhua

Indonesia kiểm soát bóng 76%, có 602 đường chuyền so với 194 của Trung Quốc. Họ cũng tung ra 14 cú sút với sáu trúng đích, so với năm trúng ba của chủ nhà. Trả lời tờ Bola, tiền vệ Marc Klok cho biết Indonesia chơi tốt, nhưng lại không tạo ra được cơ hội thật sự nguy hiểm. "Đây là kết quả tệ vì ai cũng hy vọng giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng thứ bậc", tiền vệ sinh năm 1993 cho hay.

Trong khi đó, thủ môn Maarten Paes cho rằng Indonesia trải qua một đêm thiếu may mắn. Tiền đạo Ragnar Oratmagoen cũng thất vọng với kết quả. "Nhưng cuộc chơi vẫn tiếp tục. Cả đội sẽ đứng dậy và chứng tỏ bản thân khi trở lại vào tháng 11", anh cho hay.

Indonesia sẽ lần lượt tiếp Nhật Bản ngày 15/11 và Arab Saudi ngày 19/11. Nhật Bản vừa bị ngắt chuỗi trận ấn tượng khi hoà Australia 1-1. Arab Saudi cũng hoà Bahrain 0-0 và ở lượt đi từng hoà Indonesia 1-1.

Ở bảng C, Indonesia đứng thứ năm với ba điểm như Trung Quốc, nhưng xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại (-1 so với -9). Mục tiêu của đội là giành 15 điểm để cạnh tranh vị trí thứ ba hoặc bốn, đồng nghĩa giành vé vào vòng loại bốn. Muốn làm được điều này, Indonesia cần thắng bốn trận, hoặc thắng ba hoà ba trong sáu trận còn lại.

Trung Thu