Tiền vệ Đức Huy đính hôn MC Mù Tạt

Ngày 27/2, Đức Huy và Huyền Trang tổ chức lễ ăn hỏi tại nhà gái ở Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) với gia đình hai bên cùng những người bạn thân thiết.
Đức Huy sinh năm 1995, quê Hải Dương. Anh nổi lên từ lứa U19 Việt Nam rồi thành công trong giai đoạn HLV Park Hang-seo dẫn dắt.
Đức Huy từng thi đấu cho Hà Nội FC, Nam Định. Đến giữa mùa 2024-2025, anh chuyển sang khoác áo Bình Định.
Trong sự nghiệp, Đức Huy từng cùng U23 Việt Nam giành vị trí Á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018. Anh còn 5 lần vô địch V-League, trong đó 4 lần cùng Hà Nội FC và một lần trong màu áo Nam Định.
Huyền Trang có biệt danh Mù Tạt, sinh năm 1993, là một trong những MC kì cựu của chương trình Bữa trưa vui vẻ và một số chương trình giải trí khác trên sóng truyền hình.
Nữ MC từng tham gia Miss Teen, đạt giải Icon phong cách - HHT Icon năm 2009. Ngoài ra, cô còn tham gia một số bộ phim sitcom và phim truyền hình như Sắc màu phái đẹp, 5S Online, Mê cung, 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen...
Cả hai hẹn hò hơn một năm trước. Đến ngày 27/11/2025, Đức Huy quỳ gối cầu hôn Mù Tạt tại tháp Namsan, Seoul (Hàn Quốc) và được bạn gái nhận lời.
Mù Tạt từng bị đồn là người thứ ba xen vào mối quan hệ của Đức Huy và người cũ. Tuy nhiên, cả hai gạt bỏ tất cả, không để ý đến chuyện đồn đại, mà công khai tình yêu bằng một bộ ảnh phong cách Arab dịp 8/3/2025.
Từ đó, Huyền Trang - Đức Huy thoải mái bày tỏ tình cảm, chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau trên trang cá nhân. Mỗi lần bạn trai thi đấu, bạn gái đều có mặt trên khán đài để ủng hộ.
Đức Đồng
Ảnh: FBNV