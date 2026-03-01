Tiền vệ Đức Huy đính hôn MC Mù Tạt

Đức Huy sinh năm 1995, quê Hải Dương. Anh nổi lên từ lứa U19 Việt Nam rồi thành công trong giai đoạn HLV Park Hang-seo dẫn dắt.

Đức Huy từng thi đấu cho Hà Nội FC, Nam Định. Đến giữa mùa 2024-2025, anh chuyển sang khoác áo Bình Định.

Trong sự nghiệp, Đức Huy từng cùng U23 Việt Nam giành vị trí Á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018. Anh còn 5 lần vô địch V-League, trong đó 4 lần cùng Hà Nội FC và một lần trong màu áo Nam Định.