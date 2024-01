Tiền vào nhà đất rục rịch tăng

Một số dự án đang mở bán, nhận đặt chỗ cận Tết Giáp Thìn ghi nhận thanh khoản tích cực hơn nhờ chính sách bán hàng tốt từ chủ đầu tư.

Theo tìm hiểu của VnExpress cho thấy cận Tết Nguyên đán 2024, các chủ đầu tư có dự án triển khai đang đẩy mạnh hơn hoạt động bán sản phẩm ra thị trường. Tâm lý người mua nhà cũng dần cởi mở hơn sau hàng loạt thông tin tích cực về lãi suất và chính sách điều hành. Bên cạnh nhu cầu mua ở thực, nhiều nhà đầu tư cũng tranh thủ mua vào để đón đầu đà phục hồi.

Trong một sự kiện bán hàng vừa tổ chức đầu năm 2024, dự án Akari City (Bình Tân) của Tập đoàn Nam Long ghi nhận doanh số bán hàng hơn 200 tỷ đồng. Trước đó, cuối tháng 12/2023, dự án này cũng ghi nhận hơn 120 căn hộ bán thành công tại một sự kiện. Dự án này có giá bán dao động 45-48 triệu đồng mỗi m2 (chưa VAT).

Anh Minh, một môi giới đang bán hàng cho dự án này, cho biết giao dịch tăng lên rõ rệt khi chủ đầu tư áp dụng chính sách mới, thanh toán trước 20%, vay lãi suất cố định 1% mỗi năm (tương đương 2 triệu đồng mỗi tháng) kéo dài trong 3 năm, 2 năm không trả tiền gốc... Nhờ vậy, thay vì chỉ xem, giờ khách đã chịu chốt mua nhà.

Chia sẻ về tình hình bán hàng, ông Nguyễn Minh Hoàng, CEO Công ty Cổ phần Đầu tư T&A, cũng cho biết trong tháng cuối năm ngoái, lượng hàng của doanh nghiệp bán ra tăng 3-3,5 lần so với 11 tháng đầu năm.

Còn ông Nguyễn Thái Bình, CEO Công ty Đông Tây Land, thống kê giao dịch của doanh nghiệp này đã có những chuyển biến tích cực. Giao dịch trong 2 quý cuối năm ngoái phục hồi, tiệm cận quý I-II/2022 (thời điểm thị trường chưa suy thoái). "85% giao dịch thành công thời gian qua đều được khách hàng mua để ở, 15% còn lại là mua để tích trữ tài sản", ông Bình nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hậu, Tổng giám đốc Công ty bất động sản Asian Holdings, cho hay từ đầu tháng 11 năm ngoái đến nay, trung bình mỗi tháng doanh nghiệp ông "chốt" được 10-15 giao dịch. "Con số còn khiêm tốn nhưng trong lúc thị trường nhà đất thấp điểm, đây đã là tín hiệu rất tích cực", ông nhìn nhận.

Một dự án khác cùng thuộc quận Bình Tân là The Privia của Tập đoàn Khang Điền cũng bán được gần 700 sản phẩm trong giỏ hàng đợt 1. Theo chủ đầu tư, lượng đặt chỗ cho các giỏ hàng mới vượt kỳ vọng nên doanh nghiệp sẽ mở bán thêm một phần tháp A, thay vì chỉ tháp B và C như kế hoạch ban đầu. Giá các căn hộ tại đây dao động 48-55 triệu đồng mỗi m2.

Một dự án chung cư tại TP HCM đang bán hàng trong tháng 1/2024. Ảnh: Nguyên Tiêu

Không chỉ ở TP HCM, một số dự án triển khai bán hàng ở các tỉnh lân cận dịp đầu năm 2024 cũng ghi nhận thanh khoản khả quan. Một chủ đầu tư có dự án chung cư đang triển khai tại Bình Dương cho biết chưa chính thức mở bán nên chưa dám công bố con số chính thức nhưng lượng đặt mua trước đã hơn 70% nguồn hàng, tương đương 250 căn hộ đã có chủ. Nếu mở bán chính thức, khách hàng "rơi rụng" khoảng 50% thì kết quả bán vẫn cao hơn kỳ vọng, nhất là trong bối cảnh thị trường Bình Dương thanh khoản còn yếu.

Báo cáo từ Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho thấy quý IV/2023, nguồn cung và giao dịch có sự cải thiện. Cụ thể, tổng cung ra thị trường đạt hơn 21.700 sản phẩm, tăng 6% so với quý III. Trong đó, có khoảng 7.000 sản phẩm lần đầu ra mắt trên thị trường. Tỷ lệ tiêu thụ đạt trên 5.700 sản phẩm, tương đương với quý III, cao gấp đôi so với quý đầu năm 2023. Còn theo Đat Xanh Services, quý IV/2023 tỷ lệ hấp thụ căn hộ tại Hà Nội là 30-35%, TP HCM tầm 20-25%, tuy vẫn thấp nhưng so với mức tiêu thụ 10-15% quý đầu năm, sức mua đã tăng trưởng tích cực hơn.

Ông Phạm Anh Khôi, Viện trưởng Viện nghiên cứu bất động sản Dat Xanh Services, nhận định các chính sách bán hàng ưu đãi ít nhiều đã phát huy hiệu quả trong giai đoạn này. Thời điểm cuối năm 2023, giao dịch có dấu hiệu tăng lên cả về số lượng lẫn giá trị. Người mua chú ý đến các chương trình ưu đãi lớn, nhưng sự quan tâm chủ yếu tập trung vào sản phẩm của các chủ đầu tư uy tín, dự án triển khai bài bản. Điều này lý giải vì sao cùng lúc có nhiều chính sách bán hàng cạnh tranh được đưa ra, chỉ một số dự án có sức hấp thụ tốt.

"Chính sách ưu đãi và bán hàng linh hoạt là chiến lược hiệu quả để kích cầu trong thời gian khó khăn và giúp các chủ đầu tư tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn", ông Khôi phân tích.

Đồng quan điểm, bà Trang Bùi, CEO Cushman & Wakefield Việt Nam, cho rằng dù chưa thực sự sôi động, thị trường bất động sản bắt đầu ghi nhận sự cải thiện về thanh khoản, nhất là tại những dự án đầy đủ pháp lý, vị trí thuận lợi và có mức chiết khấu hấp dẫn. Người mua đang gia tăng tìm kiếm cơ hội với bất động sản dịp cận Tết và cũng chịu "rút hầu bao" hơn khi tìm được sản phẩm ưng ý. Bởi bên cạnh sự tích cực chung từ thị trường, các chủ đầu tư đang mạnh tay triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua đợt đầu.

Ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Phú Đông Group nhìn nhận tâm lý "tấc đất, tấc vàng" đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam nên nhu cầu sở hữu nhà đất luôn hiện hữu, dù cho thị trường ở trong hoàn cảnh nào. Theo ông Phúc, lãi suất ngân hàng đang ở mức thấp, người dân có xu hướng rút tiền tiết kiệm mua nhà để khai thác cho thuê, tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, điều kiện để người mua xuống tiền là giá bất động sản phải về ngưỡng đủ hấp dẫn, phù hợp với tài chính số đông.

Còn theo ông Phạm Đình Huy, Giám đốc Đầu tư Tập đoàn Nam Long, thị trường hiện rất ít dự án mở bán nhưng phần lớn đều là các sản phẩm chuẩn chỉnh từ pháp lý đến chất lượng và chính sách bán hàng. Người mua yên tâm hơn khi sản phẩm đã có giấy phép bán hàng, thay vì như trước kia chỉ mới ở bước được cấp giấy phép xây dựng, hợp đồng đặt cọc... Khi dự án được quy hoạch bài bản, thủ tục pháp lý đầy đủ và có giá bán phù hợp, niềm tin của nhà đầu tư sẽ được khôi phục và thị trường cũng sẽ hồi phục nhanh hơn.

Ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc mảng dịch vụ tư vấn và phát triển dự án của DKRA Group chia sẻ, để thúc đẩy đà hồi phục của thị trường trở nên mạnh mẽ hơn thời gian tới, lãi vay cần điều chỉnh giảm thêm và các thủ tục tiếp cận vốn ngân hàng cần thông thoáng hơn. Các chính sách gỡ vướng, khơi thông dòng chảy pháp lý dự án cũng cần đẩy nhanh. "Thị trường sẽ dần phục hồi từ đáy chữ U, thời gian phục hồi nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào các yếu tố tác động cả vĩ mô và vi mô, trong đó quan trọng nhất vẫn là sự cải thiện niềm tin thị trường", ông Thắng nhận định.

Ngoài ra, theo giới chuyên môn, nhà đầu tư và người mua nhà ở thực cần duy trì tâm lý thận trọng, không quá cực đoan trước những thông tin chưa tích cực nhưng cũng cần sáng suốt và tránh bị dẫn dắt bới các tín hiệu sôi động "ảo".

Nguyên Tiêu