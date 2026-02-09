Tiền vào chứng khoán thấp nhất từ đầu năm

Thanh khoản sàn TP HCM chưa đến 20.000 tỷ đồng, giảm sâu so với bình quân tuần trước, đánh dấu mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Trước phiên giao dịch đầu tuần, nhiều nhóm phân tích dự đoán việc nhà đầu tư thận trọng trước đợt nghỉ Tết sẽ khiến thanh khoản thị trường sụt mạnh. Bên cạnh yếu tố thời vụ, giá trị giao dịch còn chịu tác động bởi nhịp giảm kéo dài 3 phiên liên tiếp và thiếu vắng nhóm ngành đóng vai trò dẫn dắt.

Thực tế, giá trị khớp lệnh hôm nay chỉ đạt 19.270 tỷ đồng, giảm khoảng 16.000 tỷ đồng so với cuối tuần trước. Đây là mức thấp nhất gần hai tháng qua.

Dòng tiền ảm đạm nên VN-Index cũng biến động không mạnh. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM vận động dưới tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch, nhưng biên độ giảm không quá 6 điểm. Chỉ số chốt phiên gần 1.755 điểm, mất chưa đến một điểm so với tham chiếu.

Diễn biến này ngược với chỉ số đại diện cho rổ vốn hóa lớn. VN30 duy trì sắc xanh suốt phiên và đóng cửa sát 1.948 điểm, tăng 4 điểm so với tham chiếu.

Sắc đỏ bao trùm sàn TP HCM với 175 mã giảm, trong khi bên tăng khoảng 150 mã. Thị trường chỉ ghi nhận đà tăng đồng thuận ở nhóm dầu khí, còn những ngành khác đều phân hóa mạnh.

PVD là đại diện biến động mạnh nhất nhóm dầu khí khi chốt phiên tại 34.000 đồng, tăng 3,5%. Ba cổ phiếu trụ của nhóm này gồm GAS, PLX và BSR cùng tích lũy khoảng 0,5% so với tham chiếu.

Ở nhóm ngân hàng, áp lực bán mạnh tập trung vào cổ phiếu Sacombank (STB). Mã này mất 2%, xuống 60.300 đồng. BID, MSB, CTG, SHB và EIB lần lượt xếp sau với mức giảm 0,7-1,5%. HDB, KLB và MBB là số ít cổ phiếu ngược dòng thị trường, đóng cửa tăng 0,7-1%.

Bất động sản cũng phân cực rõ ràng. Bên tăng mạnh có DXG, KDH, PDR và NLG; còn ngược lại có SCR, HQC và CII.

Nhóm Vingroup tiếp tục chi phối mạnh đến chỉ số chung. VIC tăng 1%, đóng góp cho VN-Index hơn 2 điểm, trong khi VHM dẫn đầu danh sách những cổ phiếu ghì chỉ số xuống nhiều nhất với mức giảm 2,6%.

Xét giá trị khớp lệnh, SHB đứng đầu với gần 820 tỷ đồng. MBB, HPG, FPT và MWG xếp tiếp theo khi ghi nhận sang tay 500-700 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi điều chỉnh 6 phiên liên tiếp. Tuy nhiên, so với các phiên cuối tuần trước, áp lực xả hàng từ khối ngoại suy yếu đáng kể, chỉ còn 255 tỷ đồng.

Theo nhận định của nhóm phân tích Vietcombank, chỉ báo MACD (đường trung bình động hội tụ phân kỳ) và chỉ số sức mạnh tương đối RSI đều hướng xuống, cho thấy áp lực bán mạnh. Trong ngắn hạn, nếu mất mốc 1.750 điểm, vùng 1.730 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ tiếp theo để VN-Index lấy lại cân bằng. Nhà đầu tư được khuyến nghị cân nhắc giảm tỷ trọng cổ phiếu hoặc đòn bẩy trong danh mục.

Phương Đông