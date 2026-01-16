Tiền vào chứng khoán giảm sâu

VN-Index hồi phục sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp, nhưng thanh khoản thị trường giảm sâu xuống dưới 35.000 tỷ đồng bởi tâm lý thận trọng.

Sau nhịp điều chỉnh mạnh và thủng hàng loạt mốc quan trọng, VN-Index đã lấy lại trạng thái hưng phấn trong phiên giao dịch cuối tuần. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM duy trì sắc xanh suốt phiên nhờ các mã liên quan đến Vingroup đồng loạt tăng, cộng thêm các mã đầu ngành ngân hàng diễn biến tích cực.

VN-Index chốt phiên tại 1.879 điểm, tăng 14 điểm so với tham chiếu. Tính chung cả tuần, sàn TP HCM có 3 phiên tăng và 2 phiên giảm, tích lũy tổng cộng 12 điểm. Chỉ số đại diện cho rổ vốn hóa lớn (VN30) tăng gần 33 điểm trong phiên cuối tuần, lên 2.080 điểm.

Thị trường rơi vào tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng", tức chỉ số tăng nhưng số lượng mã giảm lại chiếm ưu thế. Hầu hết những mã đóng cửa dưới tham chiếu thuộc nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

Xét theo ngành, ngân hàng phân hóa mạnh. KLB nối dài chuỗi hưng phấn sau khi lên sàn TP HCM với mức tăng gần 6%, lên 18.150 đồng, dẫn đầu biên độ dao động giá trong nhóm này. Các mã vốn hóa lớn như VCB, STB, BID, LPB lần lượt xếp sau với mức tăng khiêm tốn, dao động 0,6-1,5%.

Ở chiều ngược lại, HDB chịu áp lực bán mạnh sau phiên tăng trần hôm qua. Mã này mất gần 4%, bỏ xa các cổ phiếu cùng ngành. VIB, CTG, SHB, MBB, EIB và OCB chia nhau các vị trí sau đó với mức giảm khoảng 0,5-1%.

Nhóm bất động sản diễn biến tương tự. Bên tăng có các mã liên quan đến Vingroup như VIC (4,5%), VHM (3,4%), VRE (1,7%) và VPL (0,8%). Cổ phiếu của hai chủ đầu tư NVL và QCG cũng đồng thuận với xu hướng thị trường. Trong khi đó, cổ phiếu CII, PDR, NLG, KDH đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ.

Nhóm dầu khí đối mặt áp lực xả hàng trong phiên cuối tuần. OIL, BSR, GAS và PVC đều mất hơn 1,5% so với tham chiếu. PVT và PLX đi lên, nhưng mức tăng đều không quá 0,5%.

Thị trường phát tín hiệu kém khả quan khi thanh khoản giảm phiên thứ ba liên tiếp, còn dưới 35.000 tỷ đồng. Rổ vốn hóa lớn vẫn đóng vai trò quan trọng khi góp gần 21.000 tỷ đồng.

FPT dẫn đầu bảng xếp hạng thanh khoản với gần 2.500 tỷ đồng. Mã này tăng hết biên độ và chốt phiên với khối lượng dư mua 4,3 triệu cổ phiếu. HPG, SSI, MSN và VIX lần lượt xếp sau về giá trị khớp lệnh với khoảng 1.300-1.800 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi bán ròng phiên thứ tư. Khối ngoại xả hàng hơn 1.120 tỷ đồng, cao nhất kể từ đầu năm. Áp lực rút ròng tập trung vào VIX, VRE và SHB.

Phương Đông