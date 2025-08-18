Tiền vào chứng khoán giảm sâu

VN-Index tăng 6 điểm nhưng thị trường phát ra nhiều tín hiệu kém khả quan như thanh khoản giảm sâu, khối ngoại bán ròng 8 phiên liên tiếp, số bluechip giảm nhiều hơn tăng.

Sau phiên điều chỉnh cuối tuần trước, nhiều nhóm phân tích dự đoán quán tính giảm tiếp tục và VN-Index có thể lùi xuống sát 1.600 điểm trong phiên đầu tuần. Thực tế, chỉ số đại diện cho sàn TP HCM có lúc vận động dưới tham chiếu, nhưng đây không phải trạng thái chủ đạo. VN-Index tăng trong phần lớn thời gian giao dịch trước khi đóng cửa tại 1.636 điểm, tích lũy 6 điểm so với tham chiếu.

VN-Index đi lên nhưng thị trường phát ra nhiều tín hiệu tiêu cực. Thanh khoản hôm nay xấp xỉ 45.000 tỷ đồng, giảm sâu so với mức gần 60.000 tỷ đồng của phiên cuối tuần trước. Đây là phiên có giá trị sang tay thấp nhất trong 10 ngày qua.

Rổ vốn hóa lớn đóng góp chưa đến phân nửa giá trị giao dịch. Dòng tiền tập trung cục bộ ở một số cổ phiếu đầu ngành như SHB (1.980 tỷ đồng), HPG (1.963 tỷ đồng) và SSI (1.810 tỷ đồng).

Nhà đầu tư nước ngoài nối dài chuỗi xả hàng sang phiên thứ tám. Nhóm này giải ngân gần 3.600 tỷ đồng, nhưng bán ra hơn 5.540 tỷ đồng. SHB trở thành tâm điểm thoái vốn của khối ngoại khi khối lượng bán ròng xấp xỉ 14 triệu cổ phiếu. VPB, VIX, MBB, SSI và HCM xếp tiếp theo trong danh sách này.

Sàn TP HCM có gần 200 mã tăng, trong đó 21 cổ phiếu tăng hết biên độ. Phần lớn cổ phiếu chạm trần có vốn hóa nhỏ.

Thép là nhóm có trạng thái tăng đồng thuận nhất khi toàn bộ cổ phiếu thành phần đóng cửa trên tham chiếu. NKG dẫn đầu với mức tăng 2,4%, còn HPG - cổ phiếu đầu ngành - nhích nhẹ 1,4% lên 28.400 đồng.

Hầu hết cổ phiếu dầu khí cũng chốt phiên trong sắc xanh. BSR chạm trần phiên thứ hai liên tiếp, trong khi hai mã trụ là PLX và GAS lần lượt tích lũy 0,8% và 0,4%.

Sau nhịp tăng mạnh, nhóm ngân hàng có dấu hiệu phân hóa mạnh. Một số mã vốn hóa lớn như STB, MBB, VIB, CTG, HDB... đảo chiều từ tăng thành giảm 1-2%. Trong khi đó, VPB và LPB vẫn duy trì nhịp hứng khởi, tích lũy thêm khoảng 3% so với tham chiếu. Các cổ phiếu khác như SHB, ACB, TCB và VCB có mức tăng khiêm tốn hơn, khoảng 0,3-2%.

Diễn biến của nhóm chứng khoán tương tự. VIX, VDS và ORS đi lên trong khi các cổ phiếu trụ như SSI, VCI, VND, HCM đều chốt phiên trong sắc đỏ.

Nhóm Vingroup cũng biến động theo hướng kém lạc quan. VIC giữ giá tham chiếu 118.200 đồng, còn 3 mã khác gồm VHM, VRE và VPL cùng đóng cửa dưới tham chiếu.

Trong báo cáo chiến lược tuần này, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán MB nói rằng có dấu hiệu cho thấy thị trường bước vào giai đoạn tái tích lũy để đi lên hoặc tạo một vùng dao động sau nhịp tăng mạnh. Chỉ số vẫn tăng nhưng nhiều cổ phiếu đã giảm với mức điều chỉnh bình quân 3-4%.

"Đây có thể là giai đoạn mà VN-Index tăng giảm không nhiều nhưng danh mục thiệt hại lớn, tức chỉ số không phản ánh đúng diễn biến của phần lớn cổ phiếu", nhóm phân tích MBS nói.

Nhóm này dự báo vùng giá hỗ trợ của VN-Index dao động 1.566-1.588 điểm, trong khi ngưỡng kháng cự để thiết lập đỉnh mới quanh 1.668-1.690 điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế mua mới các cổ phiếu đã tăng nhiều, thay vào đó tập trung vào những mã đang tích lũy ở nhóm thép, sản xuất, công nghệ, bất động sản khu công nghiệp...

Phương Đông