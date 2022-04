Tiền vào chứng khoán chững lại

Thanh khoản sàn TP HCM giảm phiên thứ năm liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong vòng chín tháng khi chỉ đạt 13.300 tỷ đồng do nhà đầu tư dè dặt giải ngân trở lại.

VN-Index đã hồi phục hai phiên liền nhưng thanh khoản lại đi xuống liên tiếp, theo nhận định của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), là dấu hiệu cho thấy sự thận trọng cao độ của nhà đầu tư sau đợt giảm sốc.

Hôm nay, diễn biến cũng không khả quan hơn khi lực cầu bắt đáy luôn xuất hiện sau mỗi nhịp điều chỉnh nhưng đều không đủ mạnh để đẩy chỉ số lên cao.

VN-Index đóng cửa sát mốc 1.351 điểm, mất gần 3 điểm so với tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm hơn 1.500 tỷ đồng so với hôm qua, xuống 13.300 tỷ đồng, bằng phân nửa so với phiên cuối tuần trước. Tiền vẫn tìm đến cổ phiếu thuộc các nhóm ngành trụ cột như công nghiệp, tài chính và bất động sản.

Rổ VN30 chỉ đóng góp thanh khoản 4.700 tỷ đồng. HPG đứng đầu rổ này về giá trị sang tay với 586 tỷ đồng, tiếp đến là VPB và VHM đều khoảng 400 tỷ đồng.

VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ nhưng số lượng cổ phiếu tăng điểm lại chiếm ưu thế so với cổ phiếu giảm, lần lượt là 240 mã và 186 mã. Nhiều cổ phiếu vốn hoá nhỏ đồng loạt tăng trần và không có bên bán như PTL, FTM, NVT, SAM... Những cổ phiếu liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết và ông Đỗ Thành Nhân lại có thêm một phiên thăng hoa với mức tăng không dưới 4%.

BCM, HPG và VCB là những trụ đỡ giúp VN-Index tránh phiên giảm sâu, trong khi ở chiều ngược lại thì GAS, MSN và SAB ấn chỉ số xuống sâu.

Sau đợt mua vào quyết liệt, nhà đầu tư nước ngoài đã quay đầu xả hàng. Đây là phiên thứ hai liên tiếp khối ngoại bán ròng với giá trị hơn 300 tỷ đồng. VHM, MWG, VNM là ba cổ phiếu bị bán mạnh nhất.

Việc chỉ số giảm với biên độ không đáng kể, thậm chí hồi phục nhưng nền thanh khoản thấp theo đánh giá của nhiều nhóm phân tích không phải là tín hiệu tích cực. Chuyên gia BSC cho rằng nhà đầu tư nên bình tĩnh, trong khi VCBS khuyến nghị đứng ngoài thị trường để quan sát thêm diễn biến ở các vùng giá quan trọng như 1.360 điểm và 1.380 điểm trước khi đưa ra quyết định cơ cấu danh mục

Phương Đông