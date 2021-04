Tiền vào chứng khoán chậm lại

Dòng tiền trong phiên sáng nay chỉ bằng 70% hôm qua, thanh khoản cả ngày thấp hơn 15% dù phiên 13/4 nghẽn từ đầu giờ chiều.

Áp lực bán gia tăng cuối phiên hôm qua nối dài sang sáng nay (14/4) khiến VN-Index mở cửa trong sắc đỏ, lùi sâu dưới tham chiếu sau ATO.

Trạng thái giằng co là xu hướng chính, biểu thị bằng đồ thị hình sin trong phiên sáng. Lực cầu giá đỏ đỡ thị trường khi giảm về gần 1.230 điểm, kéo chỉ số trở lại sát tham chiếu nhưng bị ép giảm ngay khi nhiều cổ phiếu lộ giá xanh. Chốt phiên sáng, VN-Index giảm gần 5 điểm.

Nhà đầu tư giao dịch chứng khoán trên sàn Công ty Yuanta tại quận 1, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần.

Sang phiên chiều, lực mua chiếm ưu thế hơn giúp nhiều mã trở lại sắc xanh. Đà tăng đột biến của một số mã vốn hóa lớn, như MSN, NVL, HPG phần nào hỗ trợ xu hướng.

VN-Index tăng tới khi đóng cửa, chốt phiên có thêm 0,6% lên 1.255,87 điểm. VN30-Index tăng hơn 1% đóng cửa trên 1.290 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index và UPCOM-Index vượt trên tham chiếu.

Ngoài diễn biến có phần giằng co, điểm khác so với phiên hôm qua là dòng tiền vào thị trường có phần chậm hơn. Đến hết phiên sáng, thanh khoản khớp lệnh trên HoSE chỉ bằng 70% so với phiên hôm qua, giao dịch đến cuối phiên thấp hơn 15% dù phiên 13/4 thị trường nghẽn từ đầu giờ chiều.

VN-Index tăng 0,6% sau phiên 14/4. Ảnh: VNDirect.

Lực đỡ trong phiên hôm nay đến từ nhóm bluechip với đà tăng của một số mã chủ chốt. MSN chốt phiên tại mức giá trần, vượt gần 7%, HPG tăng 5,8%, NVL tăng 3,6%, CTG, VCB, SSI có thêm hơn 1%. Hơn chục mã bluechip còn lại vượt trên tham chiếu.

Ngược lại, nhóm Vingroup tác động tiêu cực nhất tới chỉ số. VHM chốt phiên thấp hơn 2% so với tham chiếu, là mã giảm mạnh nhất VN30. Các mã còn lại như VRE, VIC, REE, VNM giảm dưới 1%.

Khối ngoại hôm nay bán ròng đột biến xấp xỉ 1.000 tỷ đồng trên HoSE. Trong đó, VHM là mã bị bán mạnh nhất với khối lượng bán ròng gần 6 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 600 tỷ đồng, VIC, VNM, CRE bán ròng trên 100 tỷ đồng.

Minh Sơn