Tiền truyện 'Game of Thrones' thu hút 29 triệu người xem mỗi tập

Mỹ"House of the Dragon" - tiền truyện "Game of Thrones" - thu hút trung bình 29 triệu người xem sau năm tập, với số lượng tăng dần qua từng tập.

Theo Variety, các chuyên gia đánh giá thành tích của House of the Dragon ở mức đáng kinh ngạc so với các phim trên hệ thống truyền hình trả phí tại Mỹ. Series được đón nhận tích cực, xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ thuơng hiệu Game of Thrones. Mùa tám (mùa cuối) của loạt phim từng thu hút trung bình 43 triệu khán giả mỗi tập khi ra mắt giữa năm 2019.

Một cảnh trong "House of the Dragon". Ảnh: HBO

Số người xem trong tập năm - phát hành hôm 18/9 - tăng hơn 3% so với tập trước đó. Các chuyên gia dự đoán series giữ được phong độ đến hết mùa đầu và tiếp tục tăng trong các tập tiếp theo.

Ở tập sáu, House of the Dragon sẽ có sự thay đổi lớn về mặt diễn viên khi câu chuyện bước sang thời kỳ mới. Nhiều ngôi sao mới xuất hiện, đóng các phiên bản già hơn của nhân vật cũ. Emma D’Arcy thay Milly Alcock giữ vai Rhaenyra Targaryen và Olivia Cooke tiếp quản nhân vật Alicent Hightower của Emily Carey.

Game of Thrones là thương hiệu thành công nhất của HBO sau khi kết thúc năm 2019. Hãng tiếp tục đầu tư mạnh cho series tiền truyện House of the Dragon với hy vọng đạt thành công tương tự. Kết quả, tập phim đầu tiên - Heirs of the Dragons - thu hút 10 triệu khán giả, vượt xa màn ra mắt của series tiền nhiệm (4,2 triệu lượt xem năm 2011).

Kịch bản House of the Dragon lấy bối cảnh 200 trăm năm trước các sự kiện của Game of Thrones, kể về câu chuyện của dòng họ Targaryen. Họ chinh phục và thống trị lục địa Westeros trong thời gian dài nhờ khả năng điều khiển loài rồng. Tuy nhiên, những quan hệ cận huyết khiến gia tộc dần suy yếu do sinh nhiều con cháu bất ổn tâm thần.

House of the Dragon Official Trailer Trailer "House of the Dragon". Video: HBO