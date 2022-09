Tiền truyện 'Game of Thrones' gây sốc với cảnh nhạy cảm

Cảnh thân mật giữa nhân vật cùng huyết thống trong "House of the Dragon" khiến khán giả sốc.

Theo New York Post, tập bốn thuộc phần đầu series House of the Dragon phát sóng cuối tuần qua, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội và các diễn đàn phim. Trong đó, công chúa Rhaenyra (Milly Alcock đóng) có màn tình tứ với chú ruột Daemon (Matt Smith) tại một nhà thổ. Sau khi tập phim lên sóng, nhiều khán giả đăng các bài viết cùng hashtag #Daemyra trên Twitter về mối tình loạn luân trên màn ảnh.

Hai nhân vật Rhaenyra (trái) và Daemon có quan hệ họ hàng trong phim. Ảnh: HBO

Chuyên gia sản xuất nội dung số Alex Lopez đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Ôi Chúa ơi! Đó là chú của cô ấy! Đoàn phim khiến tôi nhớ lại những ký ức về cặp anh em Jamie - Cersei trong Game of Thrones". Khán giả Lara viết: "Tôi mới xem gì thế này?", đăng kèm bức ảnh người dẫn chương trình Wendy Williams tỏ ra hoang mang để minh họa cho cảm xúc của cô.

Nhiều khán giả khó hiểu về chi tiết Daemon đưa cháu gái đến chơi tại nhà thổ. Tài khoản Melanin Monroe viết: "Phân đoạn đó thật khó hiểu. Tôi không rõ anh ta nghĩ gì khi đưa cô ấy đến nơi như thế".

Các diễn viên cũng cho rằng tập phim là thách thức đối với họ. Milly Alcock nói với IndieWire: "Đạo diễn Clare Kilner muốn chúng tôi không được biết trước bối cảnh nhà thổ. Vì vậy, lần đầu bước vào phim trường, nhân vật của Matt Smith đưa tôi đi qua hàng loạt cơ thể trần trụi. Chuyện đó khá sốc. Tôi cảm thấy khá kỳ quặc và ngốc nghếch. Có những diễn viên quần chúng chúng tôi chỉ vừa mới quen và phải diễn chung cảnh nóng với nhau trong khoảng 12 tiếng đồng hồ. Mọi chuyện khá thách thức. Đôi lúc, chúng tôi cảm thấy mình mặc hơi nhiều quần áo khi tất cả bạn diễn xung quanh đều khỏa thân".

Tuy nhiên, Milly Alcock thấy may mắn khi có những đồng nghiệp tốt bên cạnh. "Tôi và Matt Smith là bạn nên việc đóng cảnh thân mật khá dễ chịu. Đoàn phim có một chuyên viên điều phối cảnh nóng. Cô ấy theo sát chúng tôi nhiều tháng trong quá trình tập luyện".

Kịch bản House of the Dragon lấy bối cảnh 200 trăm năm trước các sự kiện của Game of Thrones, kể về câu chuyện của dòng họ Targaryen. Họ chinh phục và thống trị lục địa Westeros trong thời gian dài nhờ khả năng điều khiển loài rồng. Tuy nhiên, những quan hệ cận huyết khiến gia tộc dần suy yếu do sinh nhiều con cháu bất ổn tâm thần.