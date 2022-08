Tiền truyện 'Game of Thrones' đạt gần 10 triệu khán giả

Tập một “House of the Dragon” - tiền truyện "Game of Thrones" - thu hút 9,99 triệu khán giả sau một tuần chiếu, lập kỷ lục của HBO.

Theo Variety, tác phẩm ra mắt hôm 21/8 lập kỷ lục công chiếu của kênh phim có 50 năm tuổi đời, tính trên tất cả nền tảng gồm truyền hình và trực tuyến như HBO Now, HBO Go hay HBO Max. Games of Thrones vẫn giữ kỷ lục loạt phim có nhiều người xem nhất với 17,9 triệu khán giả ở đầu mùa tám - cũng là phần cuối của series.

House of the Dragon Official Trailer Trailer "House of the Dragon". Video: HBO

Game of Thrones là thương hiệu thành công nhất của HBO sau khi kết thúc năm 2019. Hãng tiếp tục đầu tư mạnh cho series tiền truyện House of the Dragon với hy vọng đạt thành công tương tự. Kết quả, tập phim đầu tiên - Heirs of the Dragons - vượt xa màn ra mắt của series tiền nhiệm (từng đạt 4,2 triệu lượt xem năm 2011).

Năm nay, HBO cho ra mắt nhiều series gây chú ý. Hồi tháng 2, tập đầu mùa hai Euphoria đạt thành tích 2,4 triệu khán giả, trở thành series ăn khách thứ hai của hãng sau Game of Thrones. Tuy nhiên, con số này kém House of the Dragon tới 76%.

Kịch bản House of the Dragon lấy bối cảnh 200 trăm năm trước các sự kiện của Game of Thrones, kể về câu chuyện của dòng họ Targaryen. Họ chinh phục và thống trị lục địa Westeros trong thời gian dài nhờ khả năng điều khiển loài rồng. Tuy nhiên, những quan hệ cận huyết khiến gia tộc dần suy yếu do sinh nhiều con cháu bất ổn tâm thần.

Trung tâm của series là cuộc nội chiến trong dòng họ Targaryen, được biết đến với cái tên Dance of the Dragons, giữa hai chị em Rhaenyra và Aegon II. Họ tranh giành ngai vàng sau khi vua cha qua đời. Nhiều gia tộc lớn khác của vùng Westeros như Lannisters, Starks cũng vướng vào cuộc chiến, dẫn đến sự suy tàn của nhà Targaryen và cái chết của loài rồng. Vùng Westeros chỉ được nhìn thấy các sinh vật quyền năng, huyền bí này khi Daenerys Targaryen đẻ ra chúng trong Game of Thrones. Nữ diễn viên Emma D’Arcy nhận vai công chúa Rhaenyra Targaryen. Cô là con gái cả của vua Viserys I Targaryen và là người thừa kế ngôi vương. Tuy nhiên, hoàng tử Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney đóng) nổi dậy và muốn lật đổ chị gái. Matt Smith hóa thân Daemon Targaryen, em trai vua Viserys I Targaryen. Anh và cháu gái Rhaenyra sau này kết hôn. Trong tập một, Milly Alcock đóng phiên bản thời trẻ của Rhaenyra Targarye.

Milly Alcock đóng vai công chúa Rhaenyra Targaryen thời trẻ trong tập một. Ảnh: HBO