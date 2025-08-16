Tiên Tiên tươi mới sau 15 năm

Cô là đàn chị tại chương trình âm nhạc quy tụ 30 thí sinh, hút quan tâm của khán giả trẻ. Trước thềm chung kết, cô được nhiều người dự đoán giành giải thưởng cao nhất.
Tiên Tiên trở lại showbiz sau nhiều năm không ra sản phẩm cá nhân hay cộng tác đồng nghiệp. Sự xuất hiện của cô gây tò mò cho khán giả ngay từ tập chào sân. Ca sĩ "gây sốt" trên nhiều diễn đàn nhờ diện mạo trẻ trung, có các tiết mục triệu view như AAA, Cầm kỳ thi họa, Điều em luôn mong muốn.
Ở chặng đầu, cô liên tục đảm nhận vai trò đội trưởng. Với kinh nghiệm sáng tác, làm nhạc, giọng hát mang màu sắc riêng, nhiều thí sinh muốn về chung đội với Tiên Tiên.
Tiên Tiên biểu diễn Cầm kỳ thi họa cùng Bích Phương, Bảo Anh, Phương Mỹ Chi, Lamoon tại vòng đầu, hồi tháng 6.
Màn chào sân và chia sẻ của Tiên Tiên về lý do trở lại khiến khán giả bật cười vì nét đáng yêu. Cô lái ôtô đồ chơi đến phim trường, thể hiện mong muốn "níu giữ tuổi trẻ".
Cách đây bảy năm, Tiên Tiên rút khỏi các sân khấu lẫn thị trường âm nhạc, chỉ làm việc trong phòng thu, ít chia sẻ đời tư. Gần đây, cô nhận thấy bản thân không nên trốn tránh cảm xúc lẫn sự kỳ vọng của khán giả, nên quyết định tái xuất.
Qua từng vòng thi, Tiên Tiên thể hiện sự vững vàng về chuyên môn, thường đảm nhận vai trò làm nhạc cho đội. Nhiều thí sinh cho biết về chung đội Tiên Tiên vì tin tưởng vào năng lực của đàn chị.
Trong khi đối thủ thường đầu tư về mặt dàn dựng ý tưởng, trang phục, thì đội của cô tập trung vào âm nhạc, thông điệp gửi đến khán giả. Giọng ca nói sẵn sàng thay đổi, đón nhận mọi bình luận trái chiều của công chúng.
Cô còn khuyến khích, truyền đạt kinh nghiệm cho các đồng đội. Ở Live Stage 3, khi chuẩn bị bài thi Em không có ưa, cô khuyến khích Bảo Anh, Saabirose góp ý tưởng cho phần âm nhạc.
MC Trấn Thành nhận xét lời chia sẻ của Tiên Tiên luôn chạm vào người nghe, phong cách dẫn dắt đội tinh tế.
Tiên Tiên trong vai chủ tịch ở tiết mục Em không có ưa
Ca sĩ mang đến năng lượng gần gũi, bộc lộ tính cách hài hước. Cô pha trò với MC Trấn Thành, tự trêu bản thân "già nhất nhà".
Thỉnh thoảng, Tiên Tiên cười phá lên trong phòng tập, nhún nhảy theo nhạc, say mê vũ đạo - điều mà khán giả từng nghĩ "cô sẽ không bao giờ làm". Miu Lê - bạn thân của Tiên Tiên - nói qua chương trình công chúng sẽ có góc nhìn mới mẻ về đồng nghiệp.
Tiên Tiên tấu hài tại chương trình. Nhiều đồng nghiệp thường gọi Tiên Tiên là "Bé Bi" - nickname ở nhà của ca sĩ bởi cô có ngoại hình nhỏ nhắn.
Phong cách thời trang của Tiên Tiên cũng thay đổi, thường mặc đồng điệu với các "em xinh khác". Trước đây, cô theo đuổi hình tượng tomboy với cách phối đồ tối giản.
Các trang phục gồm suit oversize, gam màu pastel, kết hợp sơ mi bèo nhún hay áo thun họa tiết hoạt hình giúp Tiên Tiên toát lên nét tươi trẻ.
Vẻ nhí nhảnh của Tiên Tiên tại hậu trường.
Trong các bài đăng của Tiên trên trang cá nhân, fan để lại bình luận nói "bất ngờ về màn lột xác", muốn cô phá cách và nổi loạn hơn.
Cô tên thật Huỳnh Nữ Thủy Tiên, quê Lâm Đồng. Tiên Tiên từng theo học sáng tác cùng nhạc sĩ Thanh Bùi. Cô bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp vào giai đoạn từ năm 2013 đến 2015, có nhiều hit như My Everything, Say You Do, Vì tôi còn sống.
Các thí sinh còn nhận xét Tiên Tiên sống tình cảm. Ở vòng Live Stage 3, khi phải chia tay em út Ánh Sáng, cô òa khóc.
Khác với hình ảnh khép kín trước đây, Tiên Tiên nói hiện tìm lại nguồn năng lượng tươi mới.
Show Em xinh say hi đặt mục tiêu "tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của nhạc Việt", lên sóng từ cuối tháng 5, gồm 14 tập, dự kiến kết thúc vào tháng 8. Họ được chia thành các liên quân, đối đầu trực tiếp qua các màn trình diễn theo hình thức nhóm nhạc. Chương trình do đơn vị từng tổ chức thành công chương trình Anh trai say hi hồi giữa năm 2024 thực hiện.
Từ 30 thí sinh, sau bốn vòng đấu, hiện chỉ còn 16 gương mặt tiếp tục tranh tài. Ban tổ chức công bố vòng bình chọn của khán giả sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 23/8, nhằm tìm ra quán quân, á quân. Concert đầu tiên của chương trình sẽ diễn ra vào ngày 13/9 ở TP HCM.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật, ban tổ chức cung cấp