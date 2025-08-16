Tiên Tiên tươi mới sau 15 năm

Cô là đàn chị tại chương trình âm nhạc quy tụ 30 thí sinh, hút quan tâm của khán giả trẻ. Trước thềm chung kết, cô được nhiều người dự đoán giành giải thưởng cao nhất.

Tiên Tiên trở lại showbiz sau nhiều năm không ra sản phẩm cá nhân hay cộng tác đồng nghiệp. Sự xuất hiện của cô gây tò mò cho khán giả ngay từ tập chào sân. Ca sĩ "gây sốt" trên nhiều diễn đàn nhờ diện mạo trẻ trung, có các tiết mục triệu view như AAA, Cầm kỳ thi họa, Điều em luôn mong muốn.

Ở chặng đầu, cô liên tục đảm nhận vai trò đội trưởng. Với kinh nghiệm sáng tác, làm nhạc, giọng hát mang màu sắc riêng, nhiều thí sinh muốn về chung đội với Tiên Tiên.