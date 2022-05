Tiền số tiếp tục bị cảnh báo 'vô giá trị'

Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cho rằng các loại tiền số không có giá trị vì "không dựa trên gì cả".

"Đánh giá khiêm tốn của tôi là tiền số không có giá trị, vì nó không dựa trên gì cả, không có tài sản cơ bản nào để đảm bảo như một mỏ neo của sự an toàn", bà Lagarde nói với truyền hình Hà Lan ngày 22/5.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde. Ảnh: Reuters

Theo bà, nhiều người hiện lao theo tiền điện tử với mong muốn kiếm lời nhưng chưa hiểu rõ về nó. "Tôi lo lắng mọi người đang không hiểu về rủi ro của tiền số. Họ là những người có thể sớm thất vọng khủng khiếp vì mất tất cả do đầu tư vào chúng bằng tiền tiết kiệm cả đời", bà nói.

Cũng theo chủ tịch ECB, tiền số cần phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý. Bà cho rằng việc quản lý không chỉ bảo vệ người dùng, mà còn có thể đe dọa các hệ thống tài chính rộng lớn hơn trên toàn cầu.

Ngoài ra, bà Lagarde cũng so sánh tiền điện tử với đồng euro kỹ thuật số mà ECB đang thực hiện, dự kiến hoàn thành trong khoảng bốn năm tới. Theo bà, euro kỹ thuật số mang tính an toàn cao hơn do có các tài sản đảm bảo từ ECB.

Lagarde cho biết hiện không nắm giữ bất kỳ tài sản tiền điện tử nào. Tuy nhiên, bà thừa nhận con trai mình đang đầu tư vào loại tiền này. "Cậu ấy là một người thích tự do", bà chia sẻ.

Trước đây, nhiều thành viên khác thuộc ECB cũng lên tiếng bày tỏ sự nghi ngờ về tiền số. Fabio Panetta, thành viên ban điều hành ECB, cho biết hồi tháng 4 rằng ông lo ngại tiền số "đang tạo ra một miền Tây hoang dã mới", có thể gây ra khủng hoảng kinh tế tương tự năm 2008.

Không ít quan chức hàng đầu nhận định giá trị các loại tiền số như Bitcoin sẽ "về 0" và khuyên mọi người không nên đầu tư. "Cá nhân tôi nghĩ Bitcoin không có giá trị. Tôi không muốn nói nhiều, nó không có ý nghĩa gì với tôi", Jamie Dimon, Chủ tịch kiêm CEO JPMorgan, nói với CNBC. Ông cũng dự đoán giới chức các nước sẽ siết chặt quản lý đồng tiền này thời gian tới.

Giữa tháng 12, đại diện Ngân hàng Trung ương Anh cũng dự đoán Bitcoin và các loại tiền điện tử "sẽ vô giá trị" và người đầu tư nên chuẩn bị tinh thần sẽ mất tất cả.

Theo thống kê của 99Bitcoins, Bitcoin có 42 lần được các chuyên gia dự đoán "sẽ chết" trong năm 2021. Hiện tại, tiền số này giữ mốc 30.000 USD mỗi đồng, giảm hơn 50% so với mức đỉnh 68.000 USD tháng 11 năm ngoái.

Bảo Lâm