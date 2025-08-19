Tiến sĩ Trịnh Thắng ra mắt bộ tranh 'Hơi thở bồ đề'

Tiến sĩ Trịnh Thắng giới thiệu 40 tác phẩm trong khuôn khổ triển lãm tranh "Hơi thở bồ đề", tại Hà Nội, từ nay đến hết 7/9.

Triển lãm Hơi thở bồ đề mở cửa tự do, tại Artera Space. Loạt tác phẩm được vẽ trên toan khổ lớn, nhấn vào kết cấu phức tạp, nhiều tầng lớp. Tiến sĩ Trịnh Thắng đề cập pháp tướng của các bậc đại thành tựu trong đời sống, buộc người xem tranh phải "khựng lại" để có những chuyển hóa sâu thẳm từ bên trong.

Tiến sĩ Trịnh Thắng chia sẻ về tinh thần của bộ tranh "Hơi thở bồ đề". Ảnh: Ban tổ chức

Tiến sĩ Trịnh Thắng quan niệm sáng tạo không đến từ ý tưởng hay nỗ lực, mà từ "tâm trống rỗng" - nơi không còn sự can thiệp hay vướng mắc của "cái tôi". Với tâm thức ấy, ông đặt bút vẽ không liên tục và hoàn thành 40 tranh trong hơn một tháng.

Vì bộ tranh khổ lớn, ông chọn vẽ ở ngoài trời, ngày nào cũng rất đông hàng xóm, khán giả đến xem. "Từ nét đầu tiên đến khi hoàn thành, tôi thường không suy nghĩ, vẽ không nghỉ, phá chấp các hình tướng, khắc họa tinh thần cốt tủy của các bậc đại thành tựu, bồ đề tâm. Bạn sẽ không tìm thấy vẻ đẹp thuần mỹ theo khuôn mẫu thông thường mà cảm nhận từng thông điệp của riêng mình qua mỗi tác phẩm. Đây là món quà tôi muốn tri ân tất cả", tác giả nói.

Tiến sĩ Trịnh Thắng trình diễn đàn Khưm tại khai mạc triển lãm "Hơi thở bồ đề". Ảnh: Ban tổ chức

Trong khuôn khổ khai mạc sự kiện, Tiến sĩ Trịnh Thắng còn giới thiệu cuốn thư họa Vang âm thánh linh - tổng hợp 200 tác phẩm từ ba triển lãm cá nhân gần nhất của ông gồm: Vô (2020), Rung động từ hư vô (2024) và Hơi thở bồ đề (2025).

"Nếu Vô khắc họa chân dung các bậc đạo sư, là tiếng gọi để chúng ta bắt đầu hành trình chuyển hóa, thì sự hóa hiện đa dạng của các bậc tôn giả trong Rung động từ hư vô là sự cổ vũ, đồng hành chúng ta đi tiếp. Cuốn Vang âm thánh linh mang dòng chảy liên tục, kết nối và dẫn dắt người yêu nghệ thuật nâng cấp dần khả năng thưởng ngoạn, cảm thụ và quay về tự tánh qua từng bức vẽ", tác giả nói.

Họa sĩ Trịnh Thắng sinh năm 1972 tại Thái Bình, có bằng Tiến sĩ y tế công cộng, ngành Khoa học xã hội và hành vi tại trường đại học Bắc Carolina, Mỹ (UNC). Ông dấn thân đa lĩnh vực - từ bác sĩ công cộng, giáo dục đến phát triển xã hội. Ngoài ra, ông dành nhiều thời gian nghiên cứu võ học, khí công, thiền định, năng lượng trường sinh học.

Trịnh Thắng cũng viết sách, thơ và tổ chức loạt triển lãm tranh cá nhân. Năm 2023, ông ra mắt bút ký Chạm vào Kailash - Những câu chuyện thánh linh, xoay quanh cuộc hành hương về núi thiêng Kailash - vùng thánh địa bí ẩn, nhiều điển tích nằm trong dải tuyết sơn Himalaya.

Đông Vệ