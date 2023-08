Tiến sĩ Thu Ngô chia sẻ 4 yếu tố giúp nâng cao trình độ tiếng Anh

Theo Tiến sĩ Ngôn ngữ học giáo dục, muốn nâng cao trình độ ngoại ngữ người học cần có lộ trình rõ ràng, phương pháp tối ưu cùng người thầy biết truyền động lực...

Chị Ngô Thị Bích Thu là Tiến sĩ Ngôn ngữ học Giáo dục của Trường Giáo dục, Đại học New England (UNE). Chị cũng là thành viên Hiệp hội Giảng dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác quốc gia Australia (ATESOL).

Hiện chị công tác tại Đại học University of New South Wales (top 19 trường đại học tốt nhất thế giới) với vai trò Giám đốc chương trình Giáo dục Sư phạm Tiểu học, giảng viên cao cấp chuyên ngành sư phạm Ngữ Văn và giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài. Đặc biệt chị là đại diện cho các nhà nghiên cứu Ngôn ngữ học Chức năng Hệ thống bang New South Wales, Australia.

Với nhiều cống hiến trong giáo dục, chị đã giành nhiều giải thưởng danh giá cả về lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy. Từ năm 2016 đến nay Tiến sĩ Ngô Thị Bích Thu còn là trưởng các dự án tài trợ về giáo dục, có nhiều ấn phẩm sách cũng như các bài viết được xuất bản.

Tiến sĩ Ngô Thị Bích Thu - Trường Giáo dục, Đại học New England (UNE). Ảnh: EEC

Chia sẻ về hình thức học trực tuyến, vị tiến sĩ cho rằng không chỉ trên thế giới mà ở Việt Nam hình thức học này không còn xa lạ, đặc biệt từ khi đại dịch khiến việc học online trở nên phổ biến.

Hình thức này giúp việc học linh hoạt hơn, tránh tình trạng học quá đông, tiết kiệm chi phí. Mọi hoạt động giảng dạy sẽ được diễn ra khi có thiết bị điện tử thông minh kết nối Internet.

Dr. Thu Ngo phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách Modelling Paralanguage Using Systemic Functional Semiotics của ACU. Ảnh: EEC

Với ưu thế đó, chị Thu Ngô đã triển khai dự án dạy tiếng Anh trực tuyến dành cho người Việt Nam - EEC. Trong vai trò là Giám đốc Nghiên cứu và Đào tạo tại EEC, chị phụ trách nghiên cứu và hướng dẫn giáo viên thực hiện các phương pháp giảng dạy hiệu quả để giúp người học cải thiện sự tự tin, sự lưu loát và chính xác trong phát âm và giao tiếp. Người học có thể đạt mục tiêu này thông qua hai khóa học online là Chuẩn hóa phát âm và Giao tiếp tiếng Anh hiệu quả.

Với 2 khóa học, Dr Thu Ngô khẳng định, từ mất gốc người học có thể đạt tới trình độ thành thạo tiếng Anh, tương đương 6.5 IELTS Speaking trong vòng 6,5 tháng. Nếu đang ở mức cơ bản, bạn có thể đạt đến trình độ giao tiếp tiếng Anh trôi chảy tương đương 7.0 IELTS Speaking trong 4 tháng.

Việc học tập và giảng dạy sẽ được kiểm tra và đánh giá thường xuyên qua nhiều hình thức khác nhau như đánh giá giáo án của giáo viên, dự giờ ngẫu nhiên; quan sát, kiểm tra, đánh giá sự tiến bộ của học viên, khảo sát ý kiến của giáo viên và học viên trước, giữa và sau khóa học.

Tiến sĩ Thu Ngô chia sẻ 4 yếu tố giúp nâng cao trình độ tiếng Anh Tiến sĩ Ngô Thị Bích Thu chia sẻ về dự án tiếng Anh trực tuyến EEC.

Cũng theo chị Thu Ngô, cách hiệu quả nhất để giúp người học nâng cao trình độ tiếng Anh nằm ở 4 yếu tố. Thứ nhất là lộ trình và phương pháp học tối ưu. Thứ hai là một người thầy vừa có năng lực chuyên môn lại vừa có thể truyền động lực cho học viên. Thứ ba là môi trường để thể hiện và giao tiếp tiếng Anh thường xuyên. Cuối cùng, người học cần tìm một người bạn đồng hành để thực hành nói tiếng Anh mỗi ngày, từ đó tăng khả năng trôi chảy trong giao tiếp.

Khóa học tại EEC được xây dựng để giúp người học đạt mục tiêu nhanh chóng và hiệu quả. Chương trình học được thiết kế dựa trên 4 yếu tố trên theo mô hình 4:1, có nghĩa trong quá học sẽ bao gồm giảng viên chính, giám đốc đào tạo, giáo viên bản ngữ và trợ giảng. Giảng viên chính có nhiệm vụ giảng dạy và theo sát học viên trong suốt quá trình học, giám đốc đào tạo sẽ cung cấp các bài học qua video để bổ trợ thêm cho học viên, giáo viên bản ngữ sẽ tạo môi trường giao tiếp và luyện phản xạ tiếng Anh cho học viên, trợ giảng sẽ là người cùng học viên luyện tập, tương tác hàng ngày.

"Với kinh nghiệm 20 năm giảng dạy và nghiên cứu cùng đội ngũ giáo viên đều có trình độ thạc sĩ trở lên từ các trường đại học quốc tế như Australia và New Zealand, tôi tin khóa học sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho người học và EEC sẽ là điểm đến chất lượng cho các bạn muốn cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh", vị Tiến sĩ khẳng định.

