Tiến sĩ nộp 100 đơn xin việc vẫn thất nghiệp

Có bằng Tiến sĩ và kinh nghiệm làm việc tại Mỹ, Tania Gautam vẫn thất nghiệp sau 100 lần rải đơn, được cho là do hồ sơ chưa tối ưu và kết nối sai cách.

Tania Gautam, 33 tuổi, sống tại Canada, tốt nghiệp tiến sĩ ngành Hóa học môi trường tại Đại học Alberta vào năm 2024. Sau một năm làm nghiên cứu viên tại một phòng thí nghiệm quốc gia ở Mỹ, cô trở về quê nhà vào tháng 8/2025 và bắt đầu cuộc đua tìm việc.

Mục tiêu của cô là các vị trí nghiên cứu ô nhiễm không khí trong chính phủ hoặc chuyên viên tư vấn môi trường tại các doanh nghiệp. Mỗi ngày, Tania dành 8-10 tiếng để rải hồ sơ và kết nối mạng lưới tại Alberta, British Columbia và Saskatchewan.

Sau khi nộp hơn 100 vị trí, cô hẹn được 10 cuộc gặp để kết nối với nhân sự trong ngành, được vào vòng phỏng vấn 4 lần, trong đó có một lần lọt vào vòng cuối. Song, Tania vẫn chưa nhận được lời mời làm việc chính thức nào.

"Tôi thấy mình như đang phi tiêu trong bóng tối. Mọi thứ đều đúng quy trình nhưng không hiểu sai ở đâu", Tania chia sẻ.

Gautam đã nộp đơn xin việc cho 100 nơi kể từ tháng 9/2025. Ảnh: The Globe and Mail

Bà Devon Turcotte, cố vấn nghề nghiệp tại công ty Prince Edward Island, nhận định hồ sơ của Tania thực tế rất tốt nhưng chưa "chạm" tới nhà tuyển dụng.

Một là chưa thể hiện được đam mê của ứng viên, chỉ liệt kê thành tích một cách khô khan. Turcotte khuyên Tania thêm một dòng vào phần giới thiệu để giải thích lý do cô theo đuổi ngành Hóa học môi trường suốt nhiều năm. Từ đó, nhà tuyển dụng thấy cô có mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng.

Hai là hồ sơ đang đặt phần bằng cấp lên đầu thay vì các kỹ năng kỹ thuật và phân tích. Theo Turcotte, Tania nên đảo lại cấu trúc trình bày, bởi các công ty tư vấn hoặc cơ quan chính phủ quan tâm cô "làm được gì" hơn là "học ở đâu".

Ngoài ra, các ứng viên cần có chiến thuật khi dùng nền tảng LinkedIn để tìm việc. Turcotte thấy sai lầm phổ biến của nhiều sinh viên mới tốt nghiệp là chỉ tập trung đăng bài cá nhân.

Thay vào đó, họ nên chủ động tham gia vào các luồng bình luận để thảo luận kiến thức chuyên môn. Điều này giúp họ xây dựng uy tín một cách tự nhiên và giúp thuật toán LinkedIn kết nối với những người trong nghề.

"Phương pháp này còn hiệu quả hơn gửi tin nhắn làm quen trực tiếp (cold message), vì các bình luận công khai giúp nhiều người thấy năng lực của bạn hơn", Turcotte nói.

Một sai lầm phổ biến khác của người tìm việc là quá tập trung vào người lạ mà bỏ qua người quen. Turcotte khuyến nghị ứng viên chia sẻ tình trạng tìm việc cho mọi người, từ bạn thân đến người thân. Theo bà, một người bạn không làm trong ngành Môi trường vẫn có thể có người quen đang cần tuyển vị trí mà Tania tìm kiếm.

"Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy con người có mối liên hệ mật thiết với nhau đến mức nào", chuyên gia này nhấn mạnh.

Khánh Linh (Theo The Globe and Mail)