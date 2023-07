Tiến sĩ 38 tuổi trộm tiền trong trường đại học

Thanh HóaĐỗ Ngọc Hà bị cáo buộc lợi dụng trời mưa to đã phá khóa phòng kế toán trường Đại học Hồng Đức trộm gần 130 triệu đồng đem trả nợ.

Nghi can Đỗ Ngọc Hà, 38 tuổi, đã bị khởi tố, tạm giam để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản, Công an TP Thanh Hóa, ngày 10/7 cho hay.

Trường Đại học Hồng Đức nơi xảy ra vụ mất trộm. Ảnh: Lam Sơn

Nhà chức trách cáo buộc, do nợ nần số tiền lớn, tối 23/6, nghi can Hà chuẩn bị máy cắt khóa, búa, tuốc nơ vít để ở phòng làm việc. Khuya cùng ngày, lợi dụng trời mưa to, khu nhà không có người qua lại vì cơ quan đang đi sự kiện ở Sầm Sơn, Hà đến trường, lén phá khóa cửa phòng kế toán lấy trộm gần 130 triệu đồng và một máy tính xách tay.

Ông Hà thuê xe ôm đến nhiều địa điểm khác nhau để tiêu hủy vật chứng. Chiếc laptop được ném xuống một con sông trong nội đô thành phố Thanh Hoá. Số tiền mặt lấy trộm được, ông Hà đem trả nợ.

Theo cơ quan chức năng, ông Hà có trình độ tiến sĩ, giữ chức phó trưởng bộ môn, giảng dạy tại khoa Nông lâm ngư nghiệp, trường Đại học Hồng Đức. Ông chưa có tiền án, tiền sự, được nhận định tính tình hiền lành, sống kín tiếng.

Lam Sơn