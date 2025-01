Tiền sê ri số đẹp lì xì Tết đắt gấp 2-4 lần mệnh giá

Tiền Polime có số sê ri đẹp, mang ý nghĩa may mắn, tài lộc, được nhiều người săn đón, sẵn sàng trả giá cao gấp 2-4 lần để mua làm quà lì xì Tết.

Ghi nhận của VnExpress cho thấy tiền sê ri số đẹp được rao bán khá phổ biến trên các hội nhóm và cửa hàng chuyên kinh doanh tiền. Đặc biệt, nhiều tờ tiền càng mới, có số lục quý bát quý, giá cao gấp 2-4 lần so với mệnh giá.

Chị Vy, một người bán tại TP HCM, cho biết đang rao tờ 200.000 đồng có sê ri "888888" với giá 720.000 đồng, tức gấp 3,6 lần mệnh giá. Các tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng với số "777777" hoặc "555555" được chị chào giá 480.000 đồng mỗi tờ. Tuy nhiên, chị nói số lượng hiện rất hạn chế, mỗi loại chỉ còn 2-4 tờ.

Tiền số đẹp tại cửa hàng nhà ông Chính. Ảnh: Chính Vương

Tương tự, ông Chính - chủ cửa hàng chuyên bán tiền trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh - cho hay đang sở hữu nhiều loại tiền sê ri đẹp, từ mệnh giá 10.000 đồng đến 500.000 đồng.

Trong đó, những dãy sê ri đặc biệt như "18999999" hay "0123456" có giá cao nhất. Chẳng hạn, tờ 500.000 đồng có sê ri "18999999" được ông rao giá 3,8 triệu đồng, còn tờ sê ri "0123456" có giá khoảng 2 triệu đồng.

"Các dãy số đẹp này rất hiếm, mỗi sê ri chỉ có một vài tờ. Khách hàng thường phải thương lượng để có giá tốt", ông Chính nói.

Theo các nhà kinh doanh, tiền seri số đẹp có giá trị cao vì độ hiếm và mang ý nghĩa may mắn, tài lộc. Những dãy số lục quý, bát quý, cửu quý, hay số tiền thường được người mua ưa chuộng. Tiền càng mới, dãy số càng đẹp thì giá trị càng cao. Tuy nhiên, họ cũng khuyến cáo người mua nên chọn các địa chỉ uy tín để tránh gặp tiền giả hoặc tiền bị chỉnh sửa số seri.

Trước thực trạng này, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, cho rằng trên thực tế, việc mua bán trên liên quan đến nhu cầu của một số người thích sưu tầm những đồng tiền đẹp gắn với một số dấu ấn như kỷ niệm ngày phát hành, số sê ri đẹp... Tuy nhiên hiện nay chưa có quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động này.

Ở góc độ sưu tầm, ông Lệnh cho rằng hoạt động này cũng mang lại những ý nghĩa về sự tôn vinh giá trị đồng tiền đẹp, công tác truyền thông và giáo dục. Tuy nhiên, nếu hoạt động này bị lợi dụng và không đúng bản chất sưu tầm cũng sẽ ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả công tác quản lý, lưu thông tiền tệ và nhất là mỗi dịp giáp Tết cổ truyền âm lịch thường xuất hiện nhu cầu đổi tiền mới (không được phép). Do vậy, cần phân biệt các hoạt động đổi tiền mới với nhu cầu sưu tầm tiền đẹp để có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài tiền có số sê ri đẹp hút khách, thị trường tiền lì xì năm nay không quá sôi động. Những loại tiền 2 USD may mắn hay tiền in hình linh vật năm nay không còn thu hút như trước, sức mua giảm khoảng 10-20% so với năm ngoái.

Hồng Châu