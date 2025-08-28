Tiền Phong Nam vinh danh hệ thống phân phối khu vực phía Nam

SingaporeTiền Phong Nam tổ chức lễ tri ân hệ thống bán hàng khu vực phía Nam, tổng kết 6 tháng đầu năm và vinh danh nhiều đơn vị phân phối đạt doanh thu cao, ngày 17/8.

Chương trình có sự tham dự của ban lãnh đạo Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam), đại diện các trung tâm phân phối, nhà phân phối và đơn vị bán hàng tiêu biểu.

Trong phát biểu khai mạc, ông Hồ Phi Hải, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cho biết lễ tri ân không chỉ là dịp tổng kết, mà còn là cơ hội để toàn hệ thống cùng nhìn lại kết quả nửa đầu năm và thống nhất định hướng phát triển. Ông nhấn mạnh vai trò then chốt của mạng lưới phân phối trong việc đưa sản phẩm Nhựa Tiền Phong đến gần hơn với khách hàng, góp phần duy trì tăng trưởng ổn định.

Ông Hồ Phi Hải, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Tiền Phong Nam

Chương trình là dịp để công ty vinh danh các đơn vị phân phối ở khu vực phía Nam. Giải Đặc biệt "Đơn vị dẫn đầu toàn hệ thống phía Nam" thuộc về Nhà phân phối Hùng Anh (doanh thu 6 tháng đầu năm cao nhất trong hệ thống). Các giải tiếp theo lần lượt gồm nhà phân phối Hội Ngộ Phương Nam, Thiên An, BGC, Minh Nghi, Tùng Lam.

Bên cạnh đó, công ty cũng công bố Top 10 Nhà phân phối triển vọng toàn hệ thống, Top 15 Nhà phân phối triển vọng theo khu vực và Top 15 Đơn vị bán hàng triển vọng toàn hệ thống.

Ông Huỳnh Minh Hiếu, Phó tổng giám đốc Kinh doanh công ty trao giải cho nhà phân phối đạt giải Nhất. Ảnh: Tiền Phong Nam

Đại diện công ty cho biết việc tôn vinh này nhằm ghi nhận những nỗ lực của đối tác trong việc mở rộng thị trường, duy trì chất lượng dịch vụ và phát triển thương hiệu Nhựa Tiền Phong tại nhiều địa phương. Đây cũng là cách doanh nghiệp khuyến khích tinh thần gắn kết, tạo động lực cho toàn hệ thống trong chặng đường sắp tới.

Ban lãnh đạo, nhân viên và các đối tác phân phối Tiền Phong Nam chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Singapore. Ảnh: Tiền Phong Nam

Sau phần vinh danh, chương trình tiếp nối với hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà phân phối. Ban lãnh đạo công ty chia sẻ thêm về kế hoạch mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa sản phẩm và hướng tới phát triển bền vững. Doanh nghiệp kỳ vọng những định hướng này sẽ giúp hệ thống tăng sức cạnh tranh, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Sự kiện được kỳ vọng tạo động lực cho Tiền Phong Nam và hệ thống phân phối tiếp tục bứt phá trong giai đoạn còn lại của năm.

Đại diện Tiền Phong Nam nhận định, các nhà phân phối là cầu nối then chốt, đảm bảo sản phẩm đến được tận tay người tiêu dùng, đồng thời góp phần giữ vững thị phần và xây dựng niềm tin thương hiệu trong lòng khách hàng.



Tiền Phong Nam là đơn vị trực thuộc hệ thống Nhựa Tiền Phong, phụ trách sản xuất - kinh doanh - phân phối sản phẩm tại khu vực phía Nam. Với đặc thù thị trường rộng lớn, năng động và đầy tiềm năng, Tiền Phong Nam đóng góp lớn vào doanh thu chung của toàn hệ thống, là đầu tàu mở rộng thị phần, tạo ra sự gắn kết chặt chẽ với mạng lưới phân phối và khách hàng khu vực miền Nam.

Nhựa Tiền Phong có 65 năm phát triển trong ngành nhựa xây dựng. Thương hiệu ghi dấu ấn với các sản phẩm ống và phụ kiện nhựa như uPVC, HDPE, PP-R, phục vụ đa dạng các lĩnh vực từ dân dụng đến hạ tầng, nông nghiệp và công nghiệp.

(Nguồn: Tiền Phong Nam)