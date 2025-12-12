Tiên Nguyễn diện váy 4.000 USD đón khách trước tiệc cưới ở Đà Nẵng

Fashionista Tiên Nguyễn diện thiết kế Versace Holiday 2025 hơn 4.000 USD đón khách trước tiệc cưới sẽ diễn ra ở Đà Nẵng tối nay.

Sau lễ cưới ở TP HCM, Tiên Nguyễn và chồng người Dubai tổ chức thêm tiệc phong cách phương Tây. Theo giám đốc thời trang Kye Nguyễn, anh xây dựng hình ảnh cưới cho Tiên Nguyễn như một câu chuyện thời trang hoàn chỉnh, phản ánh cá tính năng động, hiện đại của cô dâu.

Trong tiệc chào đón khách tối 11/12, Tiên Nguyễn diện váy của Versace. Thiết kế có phom ôm sát, xử lý draping trên nền chất liệu cao cấp, giúp tôn vóc dáng thanh mảnh. Điểm nhấn kim loại đặc trưng của thương hiệu, tạo nét sang trọng, đúng tinh thần buổi tiệc.

Tiên Nguyễn diện váy nghìn đô trong tiệc thân mật trước lễ cưới tại Đà Nẵng. Ảnh: Hàng Thanh Thiện

Ở lễ chính tối 12/12, Tiên Nguyễn sẽ diện ba bộ váy của thương hiệu Miss Sohee, Sabina Bilenko và Montsand. Buổi tiệc này dành cho 100 khách mời quốc tế gồm bạn bè thân thiết, họ hàng hai bên, trong đó có Á hậu Thảo Nhi Lê, á hậu 1 Miss Universe 2023 Antonia Porsild, người mẫu Ashleigh Huỳnh.

Trước đó, đám cưới của cô diễn ra tại Trung tâm Hội nghị cao cấp tại TP HCM với khoảng 1.000 khách mời là doanh nhân, người nổi tiếng. Không gian tiệc trang trí theo kiến trúc Phục Hưng với những cột đá, mái vòm, hồ phun nước. Gần 5.000 bông hoa cưới gồm cẩm tú cầu, hồng ngoại cùng các loại hoa tươi khác được dùng làm điểm nhấn cho buổi tiệc. Đơn vị Je t'aime Art lên ý tưởng và có gần một năm đồng hành gia đình cô dâu chú rể. Tổng thời gian cho công tác thi công và tháo dỡ là 98 tiếng.

Cận cảnh trang điểm của cô dâu. Ảnh: Hàng Thanh Thiện

Tiên Nguyễn, 28 tuổi, tên thật Nguyễn Thảo Tiên, là con đầu lòng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại London, cô tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quản trị hàng không. Hiện cô điều hành công ty thời trang chuyên phân phối dòng cao cấp. Cô còn là fashionista, là khách mời ở các Tuần lễ thời trang lớn như Paris, London Fashion Week, giao lưu các ngôi sao quốc tế.

Chồng cô là Justin Cohen, người Dubai, thuộc thế hệ 8x, hiện làm việc trong ngành quảng cáo. Cả hai yêu nhau nhiều năm nhưng kín tiếng trước công chúng.

Khoảnh khắc tiệc cưới của Tiên Nguyễn Fashionista Tiên Nguyễn ở lễ cưới tại TP HCM. Video: Công Khang

Hoàng Dung