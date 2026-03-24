Tiền lương hưu tăng thế nào với hai phương án?

Với phương án 4,5% cộng thêm 200.000 đồng, người có lương hưu cao sẽ được tăng ít hơn so với phương án 8%, trong khi đó nhóm hưu trí thấp được điều chỉnh nhiều hơn, giảm dần chênh lệch.

Dưới đây là tiền tăng thêm theo hai phương án:

Người cao tuổi Hà Nội đạp xe ven Hồ Tây. Ảnh: Hoàng Giang

Tổng kết thi hành Nghị định 75/2024 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hàng tháng, Bộ Nội vụ đánh giá áp dụng mức tăng theo tỷ lệ % càng làm khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người thụ hưởng gia tăng. Cơ quan này đề xuất thay đổi cách thức điều chỉnh theo hướng áp dụng cả tăng theo tỷ lệ % và số tiền tuyệt đối nhằm khắc phục bất cập.

Cách tính này được Bộ Nội vụ đưa vào dự thảo Nghị định đang lấy ý kiến thông qua một trong hai phương án điều chỉnh từ ngày 1/7.

Phương án một chia người thụ hưởng thành hai nhóm với các tỷ lệ điều chỉnh khác nhau. Mức 4,5% và 200.000 đồng mỗi tháng áp dụng cho bảy nhóm chủ yếu từng làm việc trong khu vực nhà nước hiện hưởng hưu trí; người hưởng trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng.

Mức tăng 8% áp dụng với ba nhóm còn lại gồm người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước 1/1/1995; người không đủ điều kiện hưởng lương hưu cũng chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội mà đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Theo phương án một, nhóm hưởng tiền lương hưu thấp sẽ nhận được số tiền thực tế nhiều hơn với tỷ lệ điều chỉnh cao hơn. Ngược lại, nhóm có tiền lương hưu cao nhận được ít hơn. Với người lương hưu trung bình 5-6 triệu đồng, số tiền nhận thêm giữa hai phương án không chênh lệch nhau nhiều.

Ví dụ, sau lần điều chỉnh gần nhất 1/7/2024, người hưởng lương hưu cao nhất nước đạt 140 triệu đồng mỗi tháng. Nếu áp dụng phương án 4,5% cộng 200.000 đồng, người này nhận thêm 6,5 triệu đồng mỗi tháng, nâng mức hưu trí lên 146,5 triệu đồng. Nếu tăng đồng đều 8%, số tiền người đó được điều chỉnh là 11,2 triệu đồng mỗi tháng, nâng tổng hưu trí lên 151,2 triệu đồng.

Trong khi đó với người thuộc nhóm lương hưu thấp khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng, nếu theo phương án đầu, họ nhận thêm 330.000 đồng mỗi tháng và được 240.000 đồng nếu theo phương án hai trên nền hiện hưởng.

Phương án hai là tăng đồng đều 8% cho tất cả nhóm. Với tỷ lệ này, người có mức lương hưu cao hưởng càng cao và ngược lại, nhóm hưu trí thấp nhận thêm không nhiều.

Riêng nhóm hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh đạt 3,8 triệu đồng mỗi tháng. Người hưởng thấp hơn 3,5 triệu đồng thì được tăng thêm 300.000 đồng; người hưởng từ 3,5 đến dưới 3,8 triệu đồng được điều chỉnh đủ 3,8 triệu đồng.

Khảo sát trực tuyến của VnExpress với gần 14.000 độc giả, cho kết quả 18% ủng hộ phương án đầu và 88% chọn phương án hai.

Thống kê đến tháng 7/2025, khoảng 2,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng mức 3-10 triệu đồng, chiếm 80% tổng số người hưởng cả nước. Lương hưu bình quân từ ngân sách nhà nước khoảng 5,7 triệu đồng, trợ cấp hàng tháng bình quân 2,2-2,5 triệu đồng. Lương hưu bình quân từ Quỹ Bảo hiểm xã hội đạt 6,7 triệu đồng; mức hưởng bình quân của cán bộ xã, phường là 2,7 triệu đồng một tháng.

Hồng Chiêu