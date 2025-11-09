Tiến Linh 'vô duyên' khi CA TP HCM thua ngược Ninh Bình

Ninh Bình đang có phong độ cao, chưa thua trận nào ở mùa này, trong đó có 7 thắng và 3 hòa qua 10 vòng. Nhưng CA TP HCM cũng cho thấy đà hồi sinh gần đây, và sẽ chen chân vào top 3 nếu thắng trận này.
Bất ngờ tiếp tục xảy ra, khi chủ nhà vượt lên dẫn 3-1 ở phút 45+2, nhờ cú đệm bóng của hậu vệ Đức Phú. Đây là lần đầu tiên Ninh Bình phải nhận ba bàn thua trong một trận mùa này.
Đầu hiệp hai, hậu vệ TP HCM thi đấu thiếu tập trung để tiền đạo Gustavo lẻn xuống đệm bóng cận thành gỡ hoà 3-3.
Ngoài sự vô duyên của Tiến Linh và đồng đội, thủ môn Văn Lâm cũng có trận đấu xuất sắc khi hoá giải nhiều tình huống nguy hiểm của CA TP HCM.
Không tận dụng được cơ hội, đội chủ nhà phải trả giá đắt. Phút 89, tiền đạo Geovane loại bỏ được thủ môn Patrick Lê Giang rồi chuyền ngang trước khung thành bỏ trống không mấy gây nguy hiểm. Nhưng hậu vệ Lê Quang Hùng lóng ngóng phản lưới nhà, giúp đối thủ thắng ngược 4-3.
Chiến thắng kịch tính giúp Ninh Bình tiếp tục dẫn đầu giải sau 11 vòng với 27 điểm, bỏ xa nhì bảng CAHN - đội đang có 20 điểm nhưng thi đấu ít hơn ba trận.
Trong khi đó, CA TP HCM vẫn đứng thứ năm, lỡ cơ hội tốt để cắt mạch bất bại của Ninh Bình mùa này.
Sau vòng 11, V-League sẽ tạm nghỉ để các đội tuyển tập trung dịp FIFA Days và sẽ trở lại vào ngày 18/12.
Đức Đồng