Tiến Linh 'vô duyên' khi CA TP HCM thua ngược Ninh Bình

Ninh Bình đang có phong độ cao, chưa thua trận nào ở mùa này, trong đó có 7 thắng và 3 hòa qua 10 vòng. Nhưng CA TP HCM cũng cho thấy đà hồi sinh gần đây, và sẽ chen chân vào top 3 nếu thắng trận này.

Bất ngờ tiếp tục xảy ra, khi chủ nhà vượt lên dẫn 3-1 ở phút 45+2, nhờ cú đệm bóng của hậu vệ Đức Phú. Đây là lần đầu tiên Ninh Bình phải nhận ba bàn thua trong một trận mùa này.